Alle Aufträge des Händlers in Resident Evil 4 Remake als Liste

Anders als im Original erwarten euch in dem Remake zu Resident Evil 4 verschiedene optionale Aufträge in Form von blauen Zetteln. Dahinter verbergen sich kleine Nebenmissionen, die ihr im Laufe der Handlung verfolgen könnt, aber nicht müsst. Allerdings winkt bei jedem Abschluss eine Belohnung beim Händler, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

19 Aufträge erwarten euch in Resident Evil 4 Remake

Insgesamt 19 dieser blauen Zettel könnt ihr in den verschiedenen Kapiteln finden. Zwar verstecken sich dahinter keine spannenden story-relevanten Nebenmission, die euch neue Einblick rund um die Geschichte liefern. Auf der anderen Seite bieten euch diese Aufträge aber eine nette Abwechslung am Wegesrand, die sich in jedem Fall lohnen.

Wie nehme ich Aufträge an?

Blaue Zettel hängen in den verschiedenen Kapiteln an Wänden verteilt und können in den meisten Fällen kaum übersehen werden. Oft befindet sich ein Stand des Händlers in der Nähe. Interagiert mit den Aufträgen, um die genau Aufgabe zu sehen.

Im Anschluss wandert der Auftragszettel in euer Inventar und kann fortan unter „Akten“ eingesehen werden. Ist eine Aufgabe erledigt, geht ihr einfach zum Händler und sprecht ihn an, wodurch ihr automatisch die jeweilige Belohnung gutgeschrieben bekommt.

Kann ich Aufträge verpassen?

Ja, ihr könnt Aufträge verpassen und dann erst wieder in einem neuen Spieldurchgang absolvieren. Schaut euch also in der Nähe des Händlers jedes Mal genau um und erfüllt Aufgabe, bevor ihr ein neues Gebiet betretet.

Welche Belohnungen gibt es für Blaue Zettel?

Bei jedem erfolgreich absolvierten Auftrag erhaltet ihr beim Händler eine unterschiedlich hohe Anzahl an Spinellen. Dieser bekommt ihr ausschließlich vom Händler, wenn ihr eine Nebenmission abgeschlossen habt und dient quasi als zweite Währung.

Was bringen mir Spinelle?

Beim Händler könnt ihr nicht nur kaufen, verkaufen und eure Waffen verbessern, sondern auch Tauschen. Gegen eine bestimmte Summe an Spinellen erhaltet ihr hier Waffen, wertvolles Zubehör für diese, goldene Jetons für Talismane und andere nützliche Gegenstände.

Untere anderem gilt es die Rattenplage im Spiel zu bekämpfen. © Capcom/PlayCentral-Bildmontage

Alle Händleraufträge / Blaue Zettel im Überblick

Im Folgenden listen wir euch alle 19 Händleraufträge mit Verlinkung zu separaten Beiträgen auf. Solltet ihr also mal nicht weiterwissen, helfen wir euch an der jeweiligen Stelle gerne weiter.

