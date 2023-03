Blauer Zettel 18: Der wandelnde Tote – Miniboss besiegen (Lösung) – Resident Evil 4 Remake

Der wandelnde Tote: ein kleiner Miniboss in „Resident Evil 4“ © Capcom/PlayCentral.de

In Resident Evil 4 Remake werden wir mit zahlreichen Möglichkeiten konfrontiert. Es gibt Schätze, es gibt Nebenmissionen. Und dann wäre da ja auch noch die Hauptgeschichte, die auch noch abgearbeitet werden möchte.

Im Survival-Alltag von Capcom wird einem nie langweilig, weshalb der Titel wohl auch so gut abgeschnitten hat bei uns im Test.

In dieser Lösung geht es um eine ganz bestimmte Nebenmission. Und zwar um den blauen Zettel 18, der uns mit einem kleinen Boss konfrontiert. Wir verraten euch, wo ihr den Gegner findet und wie ihr ihn ausschalten könnt.

Fundort auf der Karte: Der Blaue Zettel Nummer 18 befindet sich auf einer Kiste neben einem Gabelstapler. Direkt vor der großen Hebebühne. Wo ihr den Zettel findet, seht ihr hier auf der Karte.

Hier findet ihr den blauen Zettel 18. © Capcom/PlayCentral.de

Was tun bei Blauer Zettel 18? – Resident Evil 4 Remake

Aber was steht auf dem Zettel? Wir schauen mal, was der Auftraggeber dieses Mal wieder von uns möchte.

„Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden?“

Auftrag: Die übermächtige Bedrohung beseitigen

Die übermächtige Bedrohung beseitigen Gebiet : Inkubationsstation

: Inkubationsstation Belohnung: Spinell x8

Spinell x8 Fortschritt: 1 Miniboss

Gefragt, getan. Von der Hebebühne aus laufen wir erst einmal zurück. Südöstlich können wir jetzt das Tor öffnen, um wieder an die alte Stelle auf dem Frachtdepot zu gelangen. Danach laufen wir weiter in Richtung Süden, vorbei am Lager Trakt 1 und schnurstracks Richtung Inkubationsstation.

Der wandelnde Tote wartet bereits in der Inkubationsstation auf euch, also Vorsicht walten lassen!

Ihr wartet der wandelnde Tote. © Capcom/PlayCentral.de

Wie kann ich den Wandelnden Toten besiegen?

Der wandelnde Tote hat eine Geheimwaffe, er verfügt über Superregeneration. Damit kann sich der Körper im Grunde unendlich lange regenerieren. Wenn wir einfach nur auf den Superzombie schießen, bringt das also herzlich wenig.

Die richtige Strategie muss her und deshalb brauchen wir erst einmal das Thermalvisier alias Biosensorisches Zielfernrohr. Das finden wir im Raum nördlich der Inkubationsstation, im Hinterraum quasi. Es liegt hier in einem silbernen Koffer.

Das Visier könnt ihr dann an ein Gewehr stecken, zum Beispiel an das CQBR-Sturmgewehr (oder auch an das halbautomatische Gewehr). Und erst dann könnt ihr den Boss besiegen.

Schießt auf die hellen Stellen in seinem Körper. © Capcom/PlayCentral.de

Wichtig ist, dass ihr lediglich auf die leuchten Stellen im Körper des Feindes schießt, und zwar solange, bis diese explodieren. Schaltet so nach und nach alle Las Plagas-Parasiten aus. Denn nur dadurch wird der Miniboss geschwächt, bis er schließlich explodiert.

Am Ende ist der Boss nicht so schwer, wenn man weiß, wie man ihn besiegen kann. Aber ihr solltet euch trotzdem vor seinen Angriffen vorsehen. Geht lieber auf Distanz. Und wenn er seinen Nadelschussangriff in alle Richtungen startet, sucht ihr am besten Schutz hinter einer Wand.

Ich empfehle, den Kampf nicht in der Inkubationsstation selbst durchzuführen, weil ihr so Gefahr lauft, die umherliegenden Tanks zu treffen – was weitere Artgenossen befreien würde.

Lockt den wandelnden Toten lieber aus dem Raum heraus. Die Gänge sind zwar eng, aber bieten Schutz beim Nadelangriff und ihr müsst euch nur mit einem Zombie herumschlagen. Ein guter Deal, wenn ihr mich fragt.