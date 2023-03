Handcannon freischalten in Resident Evil 4 Remake – So schwer ist es wirklich!

In Resident Evil 4 Remake gibt es zahlreiche Herausforderungen. Das Spiel erst einmal erfolgreich abzuschließen, ist die eine Sache. Doch dann noch an die begehrte Platin-Trophäe zu gelangen, ist noch mal eine ganz eigene Wissenschaft.

Wenn wir uns einmal Gedanken um die Platin-Trophäe machen, müssen wir auch einmal über das Waffenarsenal im Videospiel nachdenken. Denn für Platin brauchen wir folgende Bronze-Trophäe:

Waffensammler – Erhalten Sie alle Waffen.

Und stellt uns vor ein paar Aufgaben, die nicht sonderlich einfach zu bewältigen sind. Dazu zählt das Freischalten der Handcannon, einer der besten Waffen im Spiel – weshalb sie als Bonuswaffe zählt.

Handcannon in Resident Evil 4 Remake

In dieser Lösung erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um die Handcannon in Händen zu halten. Und falls ihr noch mehr Infos benötigt, werft gerne einen Blick in unsere Komplettlösung, wo wir euch alle Lösungen bereitgestellt haben.

Wie schalte ich die Handcannon frei?

Die Grundvoraussetzung für das Freischalten der Handcannon ist im Grunde recht eindeutig definiert. Die genaue Anweisung von Capcom, an die wir uns halten müssen, lautet wie folgt:

„Schließen Sie ein neues Spiel der Hauptstory im Modus „Profi“ ab, ohne eine Bonuswaffe zu verwenden.“

Wir müssen uns also dem Modus Profi widmen. In unserem Schwierigkeitsgrad-Guide erfahrt ihr mehr zum Thema und was der Profi-Modus voraussetzt.

Das Erfüllen der Bedingung, also die Freischaltung der Handcannon, bringt euch außerdem 2.500 AP via Herausforderungen, die ihr im Bonusreiter des Spiels unter Extras ausgeben könnt.

Die Handcannon kann nur über den Profimodus freigeschaltet werden. © Capcom/PlayCentral.de

Wie bewältige ich die Herausforderung?

Tatsächlich hört sich das im ersten Moment einfacher an, als es am Ende ist. Denn eine Bonuswaffe, die wir nicht einsetzen dürfen, würde uns den Alltag im Profi-Modus um einiges einfacher gestalten. Aber diese zusätzlichen Waffen fallen flach.

Aber was bedeutet das eigentlich genau? Mit einer Bonuswaffe sind Waffen wie der Chicaco Sweeper oder der Unendliche Raketenwerfer gemeint. Diese Schießeisen sind also verboten. Wenn ihr sie einmal auspackt und abfeuert, könnt ihr diese Herausforderung nicht mehr meistern und müsst den Spieldurchlauf von vorne starten.

Wie schaffe ich den Profi-Modus ohne Bonuswaffe? Am Ende des Tages ist es möglich, den Profi-Modus ohne Bonuswaffe zu schlagen. Aber ihr solltet euch gut vorbereiten.

Startet erst einmal mit einem 1. Durchlauf im Standard-Modus, um sämtliche Rätsel und die Lösungswege kennenzulernen.

Danach startet ihr den 2. Spieldurchlauf auf Veteran, um die „schwierigeren Feinde“ kennenzulernen. Zockt beide Spieldurchläufe durch und startet den 3. Spieldurchlauf auf Profi.

Jetzt kennt ihr das Spiel gut genug, um im Profi-Modus an vielen Feinden vorbei zu huschen. Und obendrein dürfte euer Waffenarsenal nun vollständig aufgerüstet sein, sodass ihr auf all eure Upgrade-Waffen zurückgreifen könnt (wichtig für die Bosse).

Werft unterdessen einen Blick in unseren Schießstand-Guide, wo ihr euch vorab alle wichtigen Talismane / Anhänger für euren Profi-Durchlauf sichern müsst. Ein Anhänger lässt euch zum Beispiel schneller rennen (eine Überlegung wert).

Wenn ihr alle Vorbereitungen getroffen habt und ihr euch hier und da geschickt anstellt, schafft ihr es schließlich auch ohne Bonuswaffe, den Profi-Modus zu meistern. Aber es wird schwer, nicht zuletzt durch die fehlenden Autospeicherungen (speichern nur noch an Schreibmaschinen möglich).

Unendlich Munition für die Handcannon freischalten, so gehts!

Wie schalte ich Unendlich Munition für die Handcannon frei? Die Handcannon verfügt über ein spektakuläres Spezialupgrade – und zwar Unendlich Munition. Wenn ihr die Waffe komplett aufwertet, wird das Spezialupgrade freigeschaltet.

Unendlich Munition der Handcannon mit Spezialupgrade freischalten. © Capcom/PlayCentral.de

Bedenkt, dass ihr das Spezialupgrade auch gegen ein Spezialupgrade-Ticket freischalten könnt. Doch das müsst ihr dann beim Händler gegen Spirelli eintauschen. Kauft es für 30 oder 40 Spirelli und spart es auf, bis ihr die Handcannon in eurem Besitz habt. Macht also unbedingt die blauen Zettel in eurem ersten und zweiten Durchlauf, dass ihr hier schnell an das Upgrade herankommt.