Alle Talismane in Resident Evil 4 Remake im Überblick und was sie euch bringen

In dem Remake zu Resident Evil 4 könnt ihr euch kleine Schmuckstücke in Form von Talismanen verdienen, die sich an eurem Koffer anbringen lassen. Dadurch erhaltet ihr diverse Buffs und Vorteile im Spiel. Im Folgenden erklären wir euch, wie ihr diese erhaltet, welche Effekte sie besitzen können und listen zudem alle Talismane auf.

Wie bekomme ich Talismane?

Am Schießstand müsst ihr genügend Punkte erhalten, um einen von zwei Jetons verliehen zu bekommen: silberne und goldene. Jeweils drei dieser Münzen können in unterschiedlichen Kombinationen in einen Automaten geworfen werden, um dafür einen zufälligen Talisman zu erhalten.

Insgesamt könnt ihr bis zu drei Talismane gleichzeitig aktiv haben. Sobald ihr einen Talisman an eurem Koffer angebracht habt, erhalten ihr den jeweiligen passiven Bonus.

An diesen Automaten müsst ihr euer Glück versuchen. © Capcom/PlayCentral.de

Diese verschiedenen Token-Kombinationen bringen euch unterschiedliche Talismane:

3 goldene Jetons

2 goldene Jetons, 1 silberner Jetons

1 goldener Jeton, 2 silberne Jetons

3 silberne Jetons

Wichtig: Die Reihenfolge, in der ihr die Jetons platziert, hat keinen Einfluss auf die Auszahlung, nur die Kombination.

Bei den ersten elf Schießübungen erhaltet ihr jeweils sieben Jetons, während die 12. Schießübung zehn Jetons bietet. Um alle Jetons zu verdienen, müsst ihr alle Schädelziele treffen, die drei aufgeführten Punkteziele erreichen und schlussendlich 1.000 bis 1.500 Punkte über der jeweiligen Punkteanzahl liegen. Somit könnt ihr in einem Spieldurchgang, wenn ihr alle Schießübungen perfekt absolviert, 89 Jetons sammeln. Da ihr jeweils drei Jetons für ein Talisman benötigt, könnt ihr theoretisch insgesamt 29 von diesen während eines kompletten Spieldurchgangs erhalten.

Da ihr jedoch auch Talismane bekommen könnt, die ihr bereits besitzt, benötigt ihr definitiv mehrere Durchgänge des Remakes, um wirklich alle Schmuckstücke zu vereinen. Die Talismane lassen sich übrigens nicht stapeln, um ihre Wirkung zu verdoppeln. Doppelte Talismane solltet ihr deshalb beim Händler verkaufen, auch wenn ihr dafür nicht sonderlich viel Geld erhaltet.

Wie kann ich Talismane nutzen?

Um einen erhaltenen Talisman zu nutzen, geht ihr beim Händler zu der Schreibmaschine und wählt anschließend die Option „Koffer anpassen“. Nun werden unter den verschiedenen verfügbaren Aktenkoffern eure gesammelten Talismane angezeigt. Interagiert mit einem der Schmuckstücke und wählt einen Platz unten links am Koffer. Zur Verfügung stehen drei verschiedene Positionen: links, mitte und rechts. Wo ihr ein Talisman platziert halt keinerlei Auswirkung auf die Wirkung, sondern dient lediglich der Optik. An Schreibmaschinen könnt ihr eure Talismane jederzeit durchwechseln, hier gibt es keine Beschränkung.

Talismane lassen sich ganz leicht an eurem Koffer anbringen. © Capcom/PlayCentral.de

Wie erhalte ich die besten Talismane?

Ihr solltet unbedingt wissen, dass das Einwerfen von goldenen Jetons in den Automaten zwar die Wahrscheinlichkeit auf seltene Talismane erhöht, allerdings keine Garantie dafür ist. Weiterhin sind die potenziellen Auszahlungen, die ihr erhalten könnt, pro Spieldurchgang vorbestimmt.

Nutzt ihr am Automaten also zum Beispiel drei goldene Jetons und erhaltet dafür nur einen gewöhnlichen Talisman, bekommt ihr beim Laden eines früheren Speicherstands denselben Glückbringer wie zuvor.

Somit wisst ihr im Grunde, welche potenziellen Auszahlungen euch erwarten. Dadurch ist es empfehlenswert, erst einmal einige Jetons zu sammeln, um diese in verschiedenen Kombinationen in den Automaten werfen zu können. Notiert euch dann die Reihenfolge der Talismane, die ihr in jeder Kategorie erhaltet. Ladet im Anschluss das Spiel und wählt die Kombinationen, die eurer Meinung nach die besten Belohnungen für diesen Spieldurchgang ergeben haben.

In diesem Fall haben wir Glück gehabt! © Capcom/PlayCentral.de

Welche Talismane sollte ich ausrüsten?

Nun stellt sich die Frage, welche der Talismane die besten sind und somit am eigenen Koffer angebracht werden sollten. Da es insgesamt 30 verschiedene Talismane (2 zusätzliche durch den Vorbesteller-DLC) zu sammeln gibt, ist diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Außerdem hängt die Antwort natürlich davon ab, wie ihr einen Spieldurchgang bestreiten wollt. Generell können die verschiedenen Talismane grob in die folgenden Kategorien unterteilt werden:

Talismane, die Rabatte beim Händler bringen

Talismane, die einen Bonus auf Heilung geben

Talismane, die einen Bonus auf Herstellung geben

Talismane mit speziellem Nutzen

Bonus auf Heilung: Spielt ihr auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, empfehlen sich die beiden Talismane, die den Gesundheitsschub durch sämtliche Eier beziehungsweise den Black Bass auf 100 Prozent erhöhen. Und auch bei Vipern und Kräutern kann die Ausbeute an Gesundheit durch den entsprechenden Talisman ordentlich erhöht werden. Solltet ihr euch also in einer schwierigen Lage mit vielen starken Gegnern befinden, dann könnte die Wahl solcher Talismane euer Leben deutlich erleichtern.

Zu empfehlen : Huhn (+100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch alle Eier) Black Bass (+100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch Schwarzen Bass)

:

Bonus auf Herstellung: Ebenfalls nützlich sind Talismane, die euch einen Bonus beim Craften bieten. Vor allem die Erhöhung der Ausbeute von häufig benötigter Munition wie für Pistolen oder Schrotflinten dürfte für viele eine sehr sinnvolle Wahl darstellen.

Zu empfehlen : Don Jose (+15 % häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition) Don Esteban (+15 % häufiger Herstellbonus auf Schrotflintenmunition) Süßer-Bär-Talisman (-1 Schießpulver bei allen Rezepten)

:

Rabatte beim Händler: Geld sparen ist nie verkehrt und auch im Remake ein gute Idee. Allerdings müsst ihr solche Talismane nicht ständig aktiv lassen, sondern könnt sie erst kurz vor dem Besuch beim Händler an euren Koffer packen und im Nachhinein wieder entfernen. Somit könnt ihr jederzeit günstiger einkaufen, verbessern oder upgraden und habt dadurch effektiv mehr Geld zur Verfügung.

Zu empfehlen : Luis Sera (+20 % Wiederverkaufswert von Waffen) Merchant (5% Rabatt auf Waffen-Upgrades)

:

Spezielle Talismane: Zu guter Letzt gibt es Talismane mit einem speziellen Effekt. Das Iluminados Emblem ermöglicht zum Beispiel eine zusätzliche kritische Chance für Nahkampfangriffe, während Striker die Laufgeschwindigkeit um acht Prozent erhöht. Sehr nützlich, wenn ihr den Titel zum Beispiel besonders schnell durchspielen möchtet.

Zu empfehlen : Iluminados Emblem (+20% Melee Critical Hit Rate) Striker (Erhöht die Laufgeschwindigkeit um 8 Prozent)

:

Da viele der vorgeschlagenen Talismane selten oder episch sind, ist die Chance dafür, diese am Automaten zu erhalten, natürlich ziemlich gering. In der folgenden Liste geben wir euch einen Überblick aller Talismane, die in dem Remake von „Resident Evil 4“ enthalten sind. Somit könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, welche ihr nutzen würdet. Zu Beginn wird eure Sammlung an Talismanen aber sowieso recht übersichtlich ausfallen, weshalb die Wahl nicht sonderlich schwer sein sollte. Da ihr sie zudem an jeder Schreibmaschine nach Belieben austauschen könnt, müsst ihr euch aber sowieso nicht festlegen.

Deutsche Liste aller Talismane in Resident Evil 4 Remake

Die Talismane in „Resident Evil 4 Remake“ unterteilen sich in drei verschiedene Seltenheitsstufen: gewöhnlich, selten und episch.

Anbei eine Liste mit allen Talismanen, die es in dem Survival-Titel gibt:

Gewöhnliche Talismane:

Bella Sisers (gewöhnlich): +20% Magnum Ammo Craft Bonus Frequency

+20% Magnum Ammo Craft Bonus Frequency Don Jose (gewöhnlich): +15 % häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition

+15 % häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition Don Diego ( gewöhnlich ): +15 % häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition

+15 % häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition Don Esteban ( gewöhnlich ): +15 % häufiger Herstellbonus auf Schrotflintenmunition

+15 % häufiger Herstellbonus auf Schrotflintenmunition Dr. Salvador ( gewöhnlich ): +20 % häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition

+20 % häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition Don Pedro ( gewöhnlich ): Vipern stellen 40 % mehr Gesundheit wieder her

Vipern stellen 40 % mehr Gesundheit wieder her Don Miguel ( gewöhnlich ): +15% häufiger Herstellbonus auf Maschinenpistolenmunition

+15% häufiger Herstellbonus auf Maschinenpistolenmunition Fanatiker w/ Scythe ( gewöhnlich ): +20 % häufiger Herstellbonus auf Maschinenpistolenmunition

+20 % häufiger Herstellbonus auf Maschinenpistolenmunition Fanatiker w/ Armbrust ( gewöhnlich ): +20 % häufiger Herstellbonus auf Bolzen

+20 % häufiger Herstellbonus auf Bolzen Fanatiker w/ Schild ( gewöhnlich ): +20 % häufiger Herstellbonus auf Schrotflintenmunition

+20 % häufiger Herstellbonus auf Schrotflintenmunition Isabel (gewöhnlich) : Vipern stellen 30 % mehr Gesundheit her

: Vipern stellen 30 % mehr Gesundheit her Anführer Fanatiker ( gewöhnlich ): +10 % Gesundheitsbonus bei der Erholung durch grüne Kräuter

+10 % Gesundheitsbonus bei der Erholung durch grüne Kräuter Maria ( gewöhnlich ) :

: Soldat w/ Dynamit ( gewöhnlich ): +30 % häufiger Herstellerbonus auf ansteckbare Minen für den Bolzenwerfer

+30 % häufiger Herstellerbonus auf ansteckbare Minen für den Bolzenwerfer Soldat w/ Hammer ( gewöhnlich ): +20 % häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition

+20 % häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition Soldat w/ Schlagstock (gewöhnlich): +15% häufiger Herstellbonus auf Bolzen

© Capcom/PlayCentral.de

Seltene Talismane:

J. J. (Selten) : Rohstoffe sind 40 % günstiger

: Rohstoffe sind 40 % günstiger Huhn (selten): +100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch alle Eier

+100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch alle Eier Black Bass ( selten ): +100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch Schwarzen Bass

+100 % Wiederherstellung der Gesundheit durch Schwarzen Bass Leon w/ Raketenwerfer ( selten ): 20 % Rabatt auf den Raketenwerfer beim Händler

20 % Rabatt auf den Raketenwerfer beim Händler Leon w/Schrotflinte ( selten ): +40 % höherer Wiederverkaufswert von Munition

+40 % höherer Wiederverkaufswert von Munition Leon w/ Pistole ( selten ): 30% Rabatt auf Messerreparatur

30% Rabatt auf Messerreparatur Luis Sera ( selten ): +20 % Wiederverkaufswert von Waffen

+20 % Wiederverkaufswert von Waffen Ada Wong (selten): 30% Rabatt auf Körperpanzer-Reparaturen

Epische Talismane:

Ashley Graham (episch): +50 % Wiederherstellung der Gesundheit durch grüne Kräuter

+50 % Wiederherstellung der Gesundheit durch grüne Kräuter Händler ( episch ): 5% Rabatt auf Waffen-Upgrades

5% Rabatt auf Waffen-Upgrades Iluminados Emblem (episch): +20% zusätzliche kritische Chance auf Nahkampfangriffe

+20% zusätzliche kritische Chance auf Nahkampfangriffe Rhino Beetle (episch): +100% Wiederverkaufswert von Gesundheits-Items

Legendäre Talismane:

Cute Bear (legendär) : -1 Schießpulver bei allen Rezepten

: -1 Schießpulver bei allen Rezepten Striker (legendär): Erhöht die Laufgeschwindigkeit um 8 Prozent

Deluxe Edition DLC Talismane:

Grünes Kraut : +15% Wiederherstellung der Gesundheit durch Grüne Kräuter

: +15% Wiederherstellung der Gesundheit durch Grüne Kräuter Pistolenmunition: +30% häufiger Herstellbonus auf Pistolenmunition