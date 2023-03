Blauer Zettel 10: Kampf den Medaillons 4 Lösung – Resident Evil 4 Remake

Das Remake von Resident Evil 4 hält viele Geheimnisse parat. Die Rätsel machen Spaß und sorgen für die nötige Abwechslung im Survival-Alltag. Ein Grund mehr also, dass wir uns die Nebenaufgaben etwas genauer ansehen.

In dieser Lösung verraten wir euch, wie ihr den Blauen Auftragszettel 10: Kampf den Medaillons 4 lösen könnt, den ihr in der Burg erhaltet. Nicht verzagen, PlayCentral.de fragen!

Und falls ihr bei anderen Auftragszetteln hängen bleibt und diese gerne lösen möchtet, dann schaut unbedingt in unsere Komplettlösung. Wir verraten euch alles, was ihr diesbezüglich wissen müsst. Es lohnt sich!

Kampf den Medaillons 4: Alle Fundorte auf der Karte

Wenn wir in die Große Halle eintreten, finden wir zu unserer rechten Seite einen Händler. Und daneben gibt es den neuen Auftrag. Wir kennen das Spiel mit den Medaillons ja bereits.

Auf der nachfolgenden Karte seht ihr auf einen Blick, wo sich alle blauen Medaillons versteckt halten. Obendrein erklären wir euch, was ihr genau tun müsst, um sie zu finden.

Alle Medaillons aus dem Auftrag © Capcom/PlayCentral.de

Das erste Medaillon ist schnell erreicht. Lauft einfach wieder aus dem Raum mit dem Händler heraus und dann nach links. Dann geht ihr in den Vorraum zur Großen Halle und schaut einmal nach links oben. Es hängt hier munter umher und wartet schon auf euch!

Das erste Medaillon hängt weiter hinten der Halle. © Capcom/PlayCentral.de

Das zweite Medaillon ist mitten in der großen Halle. Genauer gesagt bei den Statuen mit den fehlenden Teilen. Es hängt schnurstracks geradeaus und zwar hinter der mittleren Säule.

Das zweite Medaillon hängt vorne in der Halle. © Capcom/PlayCentral.de

Das dritte Medaillon befindet sich auch in der großen Halle, allerdings im oberen Stockwerk. Es sitzt mitten im großen Kronleuchter, es strahlt wie ein echter Stern! Ihr seht es nur, wenn ihr im oberen Stock von der Seite drauf schaut.

Das dritte Medaillon ist versteckt. © Capcom/PlayCentral.de

Das vierte Medaillon ist in der Galerie, die südlich von der Großen Halle im 1. Stock abgeht. Wenn die Brücke heruntergelassen wurde, könnt ihr ganz im Süden (gerade durch) eine Medaille finden. Sie versteckt sich so, dass ihr sie nur seht, wenn ihr euch ganz in die Ecke stellt. Also ganz in den Süden der Map sozusagen.

Erst die Feinde besiegen und dann suchen! © Capcom/PlayCentral.de

Das fünfte Medaillon lässt es sich mit deftigen Speisen gut gehen. Und zwar im Speisesaal. Im Nordosten des Speisesaals sehen wir einen prunkvollen, roten Vorhang. Wenn wir einmal zwischen die Vorhänge schauen, sehen wir ein Fenster. Hier befindet sich das Medaillon auf der rechten Seite.

Was für ein schönes Esszimmer! © Capcom/PlayCentral.de

Das sechste Medaillon hängt in der Waffenkammer, die ihr im ersten Obergeschoss der Großen Halle findet. Lauft dann einfach bis in die Waffenkammer und innen drinnen direkt nach rechts. Hier hängt wieder ein Vorhang, der eine Medaille verdeckt. Es ist die südliche Richtung auf der Karte.

In der Waffenkammer hat sich auch ein Medaillon versteckt. © Capcom/PlayCentral.de

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt den nächsten blauen Zettel erfolgreich abgeschlossen. Jetzt könnt ihr eure Belohnung beim Händler abholen.