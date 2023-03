Blauer Auftragszettel 12: Ungalante Ritter lösen in Resident Evil 4 Remake

Der Ungalante Ritter will euch ans Leder! © Capcom/PlayCentral.de

Resident Evil 4 Remake hält uns ziemlich lange bei der Stange. Und wenn wir noch die Nebenmissionen spielen, geht das Spiel sogar noch länger.

Und das sollten wir auch tun, denn die Nebenaufträge wie die Blauen Auftragszettel sind durchaus spaßig. Mal müssen wir Medaillons finden, ein anderes Mal ein goldenes Ei und vieles mehr.

Aber der nachfolgende Auftrag ist alles andere als spaßig, eher haarsträubend. Denn in dem 12. Blauen Auftragszettel geht es um einen kleinen Miniboss, der uns gerne sein Schwert ins Gesicht rammt.

Weitere Guides und Lösungen zum Spiel findet ihr in unserer Komplettlösung, wo wir alles für euch bereitgestellt haben, wenn ihr noch anderweitig Hilfe braucht. Außerdem könnt ihr gerne in den Kommentaren nachfragen, wenn es brennt!

Ungalante Ritter – Resident Evil 4 Remake

Der Blauen Auftragszettel Nummer 12: Ungalante Ritter bringt eine deftige Belohnung. Allein deswegen lohnt sich der blaue Zettel schon.

Hier findet ihr den blauen Zettel Nummer 12 © Capcom/PlayCentral.de

An der nachfolgenden Position auf der Karte findet ihr die Notiz, die auf den kleinen Zwischenboss hinweist. Im Detail lautet der Zettel wie folgt.

„Ich suche nach einer mutigen Seele, die dieses Monstrum von einem Ritter beseitigt. Aber sei gewarnt: Er ist viel stärker als die anderen Ritter. Hat einen unserer besten Männer mit nur einem Hieb in zwei Hälften geteilt.“

Auftrag: Die übermächtige Bedrohung beseitigen

Die übermächtige Bedrohung beseitigen Gebiet: Mausoleum

Mausoleum Belohnung: Spinell x8

Spinell x8 Fortschritt: einen ungalanten Ritter

Dazu sei gesagt, dass wir diesen blauen Zettel erst dann bekommen können, wenn wir wieder mit Leon S. Kennedy spielen. Also erst dann, wenn wir Ashley Graham erfolgreich durch die Bibliothek manövriert haben.

Zu diesem Zeitpunkt können wir eigentlich ohne große Zwischenfälle in das Mausoleum laufen. Also heißt es einmal mehr ab in den Keller!

Hier wartet der Ungalante Ritter auf euch! © Capcom/PlayCentral.de

Der Kampf gegen den Ungalanten Ritter

Der Kampf ist recht schwer, da es sich hier um einen optionalen Boss handelt. Und der Ungalante Ritter tritt nicht allein an: er hat noch zwei weitere Ritter an seiner Seite.

Ich empfehle, erst einmal das Feuer auf die kleinen, schwächeren Ritter zu konzentrieren, bevor es dann an den großen Brocken geht. Denn so könnt ihr euch später besser konzentrieren und müsst nicht fürchten, dass euch ein Störenfried in den Rücken fällt.

Der Ungalante Ritter trägt eine goldene Rüstung. © Capcom/PlayCentral.de

Ihr müsst dem Ungalanten Ritter immer eins auf den Hals wischen, wo der Las Plagas-Parasit hervorschaut. Auf die Rüstung zu schießen, bringt am Ende gar nichts. Weicht dabei unbedingt seinen Attacken aus, die euch einfach aufspießen wollen.

Nutzt dabei die umherliegenden Säulen. Ihr könnt den Ritter mit der Hilfe der Säulen ausmanövrieren. Er läuft dann einfach die ganze Zeit um die Säulen und ihr könnt euch immer wieder neu positionieren. Auch beim Sturmangriff sind die Säulen nützlich, da er dann daneben schlägt.

Am Ende gibt es sogar noch eine zweite Phase, wenn sein Kopf explodiert. Aber ihr wisst natürlich, was hier zu tun ist: immer schön auf den Parasiten und die niedlichen Tentakelarme schießen. Ich empfehle hier die Magnum. Mit einem gezielten Schuss aus der Broken Butterfly habt ihr ihn dann auch bald.

Der ungalante Ritter verfügt über 2 Kampfstufen. © Capcom/PlayCentral.de