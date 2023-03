Blauer Zettel 15: Schande der Familie – Wo ist das Gemälde? – Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake gibt es diverse Nebenaufgaben, die zu unserem Survival-Alltag einfach dazugehören. Darunter lesen wir immer wieder etwas von den blauen Auftragszetteln, die ein Unbekannter aufgehängt hat. Aber was hat es damit auf sich?

Die Blauen Auftragszettel sind wertvolle Nebenmissionen, die wir unbedingt angehen sollten. Denn mit der daraus gewonnenen Ressource können wir mächtige Waffen kaufen. Und die brauchen wir im Kampf gegen die Los Illuminados, denn mit denen ist nicht gut Kirschen essen.

In dieser Lösung geht es voll und ganz um den Blauen Auftragszettel 15: Schande der Familie, der uns auf die Suche nach einem Gemälde schickt.

Blauer Zettel 15: Schande der Familie – Resident Evil 4 Remake

Wenn wir in Kapitel 12 angekommen sind, dann tun sich direkt vor unseren Augen zwei neue Auftragszettel auf. Für die müssen wir allerdings etwas weiter zurückreisen und nicht straight forwards, wie es so schön heißt.

Zwei neue blaue Aufträge warten! © Capcom/PlayCentral.de

Auf dem Blauen Zettel 15 geht es um die Schande der Familie. Im Detail steht hier geschrieben.

„Ramón Salazar, dieser Widerling… Allein beim Anblick seiner Visage rollen sich mir die Fußnägel hoch. Tu mir jemand den Gefallen und verunstalte sein Porträt für mich, ja? Es hängt in dem Raum, der auf dem Foto zu sehen ist. Wie es gemacht wird, ist mir gleich. Wahrscheinlich wäre es am besten, es einfach mit irgendetwas zu bewerfen.“

Auftrag : Ramóns Portrait verunstalten

: Ramóns Portrait verunstalten Gebiet : (siehe beigefügtes Foto)

: (siehe beigefügtes Foto) Belohnung : Spinell x4

: Spinell x4 Fortschritt: 1 Gemälde

Wo finde ich das Gemälde von Ramón Salazar?

Der Raum auf dem beigefügten Foto will erst einmal gefunden werden. Und das Rätsel ist an dieser Stelle etwas fies. Denn in diesem Raum waren wir zwar schon einmal, aber lediglich in einer Cutscene und deshalb kommt uns der Raum wahrscheinlich weniger vertraut vor als andere Räume.

Es handelt sich hierbei jedoch um den Thronsaal, den ihr hier auf der nachfolgenden Stelle auf der Karte einsehen könnt. Und hier seht ihr auch die exakte Position des Gemäldes.

Hier findet ihr das Gemälde von Ramón Salazar. © Capcom/PlayCentral.de

Nun wäre das ja schon gelöst, allerdings hilft es nichts, wenn wir nun eine Granate gegen das Bild pfeffern oder mit der TMP ein paar Löcher ins Bild schießen. Nein, das Porträt von Ramón Salazar möchte anderweitig umsorgt werden.

In dem Thronsaal seht ihr ein Huhn umherlaufen. Und wo Hühner sind, da finden wir in „Resident Evil 4 Remake“ auch Hühnereier in der Nähe? Ab gehts!

Nehmt ein Hühnerei, rüstet es aus (nehmt es in die Hand, nicht essen) und dann kann es auch schon losgehen mit dem Verunstalten des Gemäldes. Holt so richtig schön aus und lasst alles raus!

Werft ein Ei gegen das Porträt. © Capcom/PlayCentral.de

Ich würde allerdings davon abraten, ein goldenes Ei zu verwenden, da wir die immerhin für 9.000 Peseten beim Händler verkaufen können. Ein normales Ei genügt an dieser Stelle.