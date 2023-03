Blauer Zettel 7: Riesengefallen lösen in Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake ist ein echtes Meisterwerk von Remake. Wer hätte das gedacht? Es spielt sich ganz fluffig. Fans der Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3 kommen definitiv auf ihre Kosten. Und wie gut das Game wirklich ist, könnt ihr hier in unserem Test lesen.

Wie jedes Resident Evil lädt auch dieser Teil hier und da zum Rätseln ein, wenn wir nicht gerade damit beschäftigt sind, unseren digitalen Hintern in Sicherheit zu bringen. Und ein kleiner Teil der Rätseleinlagen in RE4 Remake bezieht sich auf die blauen Auftragszettel.

Bei uns erfahrt ihr alles Wichtige zu den blauen Aufträgen und allem voran, wie genau ihr sie lösen könnt. Falls ihr noch weitere Hilfe benötigt, schreibt es einfach in die Kommentare!

Falls ihr noch weitere Probleme im Spiel habt, schaut einfach in unsere Komplettlösung. Hier gibt es für jede Frage die richtige Antwort.

Blauer Zettel 7: Riesengefallen – Resident Evil 4 Remake

Um an den 7. Auftrag heranzukommen, müsst ihr erst einmal Kapitel 4 erreicht haben. Wenn ihr nun das Boot zum freien Fahren freigeschaltet habt, könnt ihr auf dem See gen Norden brettern.

Legt dann an der Siedlung am See an und reist weiter gen Norden. Wenn ihr durch das Tor neben der Leiter lauft, seht ihr den Zettel direkt an der Wand. Ich empfehle diese Aufgabe erst anzugehen, wenn ihr den Wegschrein-Schlüssel habt. Dann könnt ihr euch gleich noch den Schatz aus dem Wegschrein in der Nähe sichern.

Hier findet ihr den blauen Zettel 7. © Capcom/PlayCentral.de

Der blaue Auftragszettel 7 schickt uns auf die Jagd nach einem gigantischen Fisch. Der Riesengefallen lautet wie folgt.

„Würde mir jemand einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Fischtran kann man einfach immer gebrauchen.“

Auftrag: Einen Riesenbarsch verkaufen

Einen Riesenbarsch verkaufen Gebiet: See

See Belohnung: Spinell x4

Spinell x4 Fortschritt: Einen Fisch

Das mitgelieferte Foto zeigt einen Ausschnitt des Sees. Reist also in Richtung Bootsschuppen, der auf dem Foto zu erkennen ist. Irgendwo hier beim Bootsschuppen müsste sich also so ein Riesenbarsch herumtreiben. Nur wo?

Sucht hier den Riesenbarsch. © Capcom/PlayCentral.de

Ich sag mal so, der Riesenbarsch ist wirklich nicht so einfach zu erkennen. Deshalb könnt ihr ruhig mal kurz innehalten und einfach den See beobachten. Wenn ihr Glück habt, schwimmt er dann irgendwann vorbei.

Der Riesenbarsch sieht ungefähr so aus wie auf dem nachfolgenden Bild. Ihr müsst wirklich genau hinsehen, um ihn zu erkennen. Drückt dann L1 zum Zielen und R2 zum Feuern der Harpune. Wenn ihr ihn getroffen habt, dann könnt ihr ihn einsammeln und beim Händler verkaufen, um den Auftrag schließlich abzuschließen.

Der Riesenbarsch ist super schwer zu erkennen! © Capcom/PlayCentral.de