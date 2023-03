Alle Kapitel in Resident Evil 4 Remake in der Übersicht

Das Remake zu Resident Evil 4 bringt den Klassiker aus dem Jahr 2005 in einem modernen Grafikgewand und einigen Anpassungen am Gameplay zurück. An der grundlegenden Handlung gibt es aber so gut wie keine Änderungen. Dafür erweitern die Entwickler das Spielerlebnis durch optionale Händlermissionen, wodurch ihr euch ein paar Edelsteine nebenbei verdienen könnt, die sich in nützliche Gegenstände investieren lassen.

Wer das Original allerdings nicht gespielt hat, der wird sich hier und da möglicherweise fragen, wie viele Kapitel es in dem Survival-Shooter insgesamt gibt.

Damit ihr einen guten Überblick erhaltet, an welcher Stelle ihr euch aktuell in dem Spiel befindet, listen wir euch im Folgenden alle Kapitel auf.

Alle Kapitel in der Übersicht

Euch erwarten insgesamt 16 Kapitel, die in drei große Gebiete unterteilt sind. Den Beginn machen dabei die Missionen im Dorf, dem See und der näheren Umgebung. Später im Spiel gelangt ihr in die riesige Burganlage, in der ihr einige Stunden verbringen werdet. Der dritte große Schauplatz ist ein geheimes Labor auf einer Insel, das von einer Befestigungsanlage geschützt wird.

Kapitel 1 – Dorf

– Dorf Kapitel 2 – Dorf

– Dorf Kapitel 3 – Dorf

– Dorf Kapitel 4 – Dorf

– Dorf Kapitel 5 – Dorf

– Dorf Kapitel 6 – Dorf

– Dorf Kapitel 7 – Burg

– Burg Kapitel 8 – Burg

– Burg Kapitel 9 – Burg

– Burg Kapitel 10 – Burg

– Burg Kapitel 11 – Burg

– Burg Kapitel 12 – Burg

– Burg Kapitel 13 – Insel

– Insel Kapitel 14 – Insel

– Insel Kapitel 15 – Insel

– Insel Kapitel 16 – Insel

Alle wichtigen Rätsel sowie zahlreiche Tipps und Tricks zu „Resident Evil 4 Remake“ erhaltet ihr in umfangreichen unserer Komplettlösung.