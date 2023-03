Blauer Zettel 13: Insektenbau XL schnell lösen – Resident Evil 4 Remake

In Resident Evil 4 Remake gibt es immer wieder einen Grund, mal kurz inne zu halten und sich zu überlegen, ob man nicht an den Nebenmissionen teilnehmen möchte. Diese sind zwar vollkommen optional, aber sie zahlen sich am Ende aus!

Denn die blauen Auftragszettel bringen euch die Belohnungen Spinell, die ihr gegen mächtige Items eintauschen könnt. Es lohnt sich also wirklich!

In diesem Guide erzählen wir euch, wie ihr den Blauen Auftragszettel Nummer 13 mit der Aufschrift Insektenbau XL schnell gelöst bekommt.

Weitere nützliche Guides und Lösungen zu den blauen Auftragszetteln findet ihr in unserer Komplettlösung, wo wir euch alles über das Spiel verraten. Zudem dürft ihr uns gerne in den Kommentaren alles fragen, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle hängenbleibt.

Blauer Zettel 13: Insektenbau XL – Resident Evil 4 Remake

Der blaue Zettel Insektenbau XL schickt uns auf die Suche nach einigen Eingängen, die wir verschließen müssen, damit die Insekten nicht mehr ihr Unwesen treiben können. Im genauen Wortlauft heißt es.

„Zu viele sind bereits den nimmer enden wollenden Schwärmen von Ungeziefer zum Opfer gefallen! Es ist eine regelrechte Plage! Bitte zerstöre die Eingänge zu ihrer riesigen Brutstätte und bewahre uns vor einer weiteren Tragödie!“

Auftrag : Alle Eingänge zur Brutstätte zerstören

: Alle Eingänge zur Brutstätte zerstören Gebiet : Brutstätte

: Brutstätte Belohnung : Spinell x4

: Spinell x4 Fortschritt: 4 Eingänge

Wo finde ich die Eingänge zur Brutstätte?

Die Eingänge der Brutstätte sind nicht am Rande der Karte zu finden, viel mehr bezieht sich die Aufgabe um den Schwarmstock in der Mitte der Karte. Ihr müsst also die Eingänge verteilt auf dem Schwarmstock finden, doch dafür müsst ihr euch an unterschiedlichen Positionen auf der Karte platzieren, sonst seht ihr sie nicht.

Das Gute ist, dass wir lediglich zwei Positionen einnehmen müssen, um alle 4 Eingänge zur Brutstätte zu zerstören.

Die Eingang zum Insektenbau 1 und den Eingang zum Insektenbau 2 sehen wir, wenn wir uns an der nachfolgenden Stelle im Nordosten positionieren. Schaut dann in die Mitte der Karte nach oben!

Stellt euch an diese Position auf der Karte! © Capcom/PlayCentral.de

Die ersten zwei Eingänge seht ihr hier. © Capcom/PlayCentral.de

Ähnlich verhält es sich mit den anderen beiden Eingängen. Hierfür müssen wir einen entgegengesetzten Punkt auf der Karte einnehmen. Schaut einmal auf die Karte, wo wir uns positioniert haben.

Stellt euch an diese Stelle auf der Karte. © Capcom/PlayCentral.de

Wenn ihr euch an diese Stelle stellt, dann seht ihr direkt gen Himmel den dritten 3. zum Insektenbau. Schießt direkt mit der Pistole oder einer anderen Waffe drauf.

Hier findet ihr den 3. Eingang zum Insektenbau XL. © Capcom/PlayCentral.de

Und wenn ihr dann ein Stück nach links lauft, bis ans Ende des Ganges quasi, könnt ihr den 4. Eingang zum Insektenbau weiter hinten pulsieren sehen. Es leuchtet immer wieder gelb auf. Wartet kurz, bis sich das Auge zeigt und dann könnt ihr von hier aus auch eben den letzten Eingang zerstören. Ich empfehle ein Gewehr.

Der 4. Eingang pulsiert, wartet auf den richtigen Moment für den Schuss. © Capcom/PlayCentral.de