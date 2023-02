One Piece: Wo befindet sich der sagenumwobene Schatz?

Der Manga und Anime One Piece hat seinen Namen nicht von irgendwo, sondern vom mysteriösen Piratenschatz, der von Joy Boy irgendwo auf der Grandline versteckt wurde. Durch das Wissen um den Schatz wurde das große Piratenzeitalter eingeläutet, in dem auch Ruffy seine eigene Crew gegründet hat.

Doch wo befindet sich der Schatz eigentlich? Piratenkönig Gol D. Roger hat mit der „Grandline“ keine besonders präzise Angabe gemacht. Doch mittlerweile ist zumindest bekannt, auf welcher Insel sich der Schatz befindet.

Wo liegt der One Piece-Schatz versteckt?

Wo befindet sich das One Piece? Das sagenumwobene One Piece befindet sich tatsächlich auf der letzten Insel der Grandline. Die Insel trägt den Namen Laugh Tale, weil Gol D. Roger angefangen hat zu lachen, als er den Schatz dort das erste Mal entdeckte.

Was ist das Besondere an der Insel? Es ist nicht möglich, die Insel mithilfe von Navigationsgeräten wie den Log-Ports zu erreichen. Um die Insel zu erreichen, müssen alle vier Road-Porneglyphen gefunden werden, die quer über die Grandline verteilt sind.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Wo befindet sich die Insel? Auf den vier Road-Porneglyphen ist jeweils eine Koordinate hinterlegt. Die Koordinaten markieren einen bestimmten Punkt auf der Weltkarte. Der Schnittpunkt all dieser Koordinaten ist der Ort, an dem sich Laugh Tale befindet.

Normalerweise erfahren Piratenbanden erst auf der letzten mit dem Log-Port zu erreichenden Insel Lodestar, dass die Road-Porneglyphen notwendig sind. Somit müsste jede*r Pirat*in die Grandline zweimal umsegeln, um beim zweiten Rutsch alle Informationen der Porneglyphen einzusammeln. Zum Glück wissen Ruffy und seine Freund*innen bereits jetzt, dass sie nach diesen Monumenten Ausschau halten müssen.

Und was sind Raftel und Unicon? Bei den beiden Namen handelt es sich ebenfalls um Laugh Tale. Raftel war die erste Fan-Übersetzung aus dem Japanischen und wurde dank des Films One Piece Stampede durch Laugh Tale ersetzt. Unicon hingegen wird in der deutschen Fassung für Laugh Tale verwendet.

Worum handelt es sich bei dem Schatz? Darüber macht Mangaka Eiichiro Oda noch ein großes Geheimnis. In einem weiteren Artikel erklären wir euch, welche Theorien es zum One Piece gibt und was Ruffy und seine Crew am Ende ihrer Reise erwarten könnte.