Egal ob wir über den originalen Manga oder die Animeadaption reden, One Piece gehört ohne Frage in beiden Formen zu den beliebtesten Geschichten, die je aus dem fernen Osten importiert wurden. Nicht zuletzt dank der außergewöhnlichen Welt, den liebenswerten Charakteren und natürlich den vielen Geheimnissen, die Schöpfer Eiichiro Oda nach und nach in die Handlung einwebt.

Doch ein Rätsel wurde Fans bis heute nicht aufgelöst und sorgt nun bereits seit fast 25 Jahren für Kopfzerbrechen, zahllose Diskussionen im Netz und unglaublich viele Theorien. Die Rede ist von dem One Piece selbst, den sagenumwobenen Schatz, der am Ende der Grandline auf den König der Piraten wartet.

Einer der Redakteure, mit denen Oda an dem fantastischen Werk über Piraten, Teufelsfrüchte und skurrile Gestalten arbeitet, hat nun in einem kürzlich stattgefundenen Interview verraten, dass der Mangaka mit ihm das Geheimnis über die wahre Natur des One Piece geteilt hat. Eine Ehre, mit der bisher noch niemand prahlen konnte.

One Piece Film Red: Schicke Outfits für die Strohhutbande – Battle Costumes veröffentlicht

Was ist das One Piece?

One Piece ist eine Mischung aus Abenteuer, Komödie und viel Action, die sich in den letzten Jahren zum am besten verkauften Manga aller Zeiten etabliert hat und trotz der langen Laufzeit wirft das Werk noch immer mehr Fragen auf, als Mangaka Oda bereit ist zu beantworten. Hier und da offenbart er zwar manch ein Geheimnis, viel liegt aber noch immer im Verborgenen.

Stattdessen streut der Schöpfer dieser beliebten Piratengeschichte seit vielen Jahren nur winzige Details und verrät der gigantischen Fangemeinde immer nur so viel, wie zum entsprechenden Zeitpunkt nötig ist. Und so bleibt auch das größte Geheimnis der Serie bis zum heutigen Tag ein Mysterium: Was genau ist eigentlich das One Piece?

Dieser sagenhafte Schatz liegt am Ende der Grandline versteckt und nur ein Pirat hat es bis heute geschafft, den Ort zu erreichen: Piratenkönig Gol D. Roger. Ihm alleine ist es bisher gelungen, die vier Road-Porneglyphen zusammenzutragen, uralte Steinquader, die ihrem Besitzer die Location der letzten Insel verraten, auf der das One Piece verborgen liegt.

Nachdem Roger sein Ziel erreicht hatte und in Erfahrung bringen konnte, was das One Piece eigentlich ist, konnte er nicht anders, als laut loszulachen, weswegen er der Insel den markanten Namen Laugh Tale verliehen hat.

Und abgesehen davon, dass Oda bestätigt hat, dass das One Piece eine echte Sache und kein Konzept wie beispielsweise Freundschaft ist, konnten wir bis zu diesem Tag nicht viel mehr über den MacGuffin dieser Abenteuergeschichte herausfinden.

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Einer kennt die Antwort

Bei seiner Hinrichtung offenbarte Roger der Welt, dass das One Piece tatsächlich existiert, womit er ein neues Piratenzeitalter ausgelöst und plötzlich jeder versucht hat, den Schatz für sich selbst zu beanspruchen. Dazu gehört auch Protagonist Monkey D. Ruffy, der der nächste Piratenkönig werden will.

Was Ruffy am Ende seiner Reise finden wird, ist eine Frage, die nur sehr wenige Menschen auf der Welt beantworten können, doch laut einem Interview hat Oda seinem Freund und Kollegen, dem Redakteur Iwasaki, verraten, was das One Piece tatsächlich ist und wie die Geschichte ausgehen wird.

According to editor Iwasaki's interview yesterday, Oda told him about what One Piece is on 28 May, 2020. It happened to be Iwasaki's birthday.😊 He recalls it was a really amazing moment. Interviewer asked him if Yamato will join Straw Hats or not, but he wouldn't answer it.😂 pic.twitter.com/x1FWiar79S — sandman (@sandman_AP) March 11, 2022

Und er hätte sich dafür wohl kaum einen passenderen Zeitpunkt aussuchen können, denn der 28. Mai 2020, also der Tag, an dem Oda seinen Freund und Kollegen eingeweiht hat, war der Geburtstag des Redakteuers. Kann es einen schöneres Geburtstagsgeschenk für einen wahren One-Piece-Fan geben?

Was genau Iwasaki erzählt bekommen hat, wollte er natürlich nicht mit der Fangemeinde teilen und auch die Frage, ob sich Yamato den Strohhüten anschließen wird, blieb unbeantwortet. Aber wahrscheinlich ist es am besten so, denn auf diese Weise können wir das letzte Geheimnis alle zusammen in Erfahrung bringen. Ein Tag, auf den wir uns bereits freuen.