Wer pennt, verliert: So erhaltet ihr die Bronze-Trophäe in AC Mirage

Obwohl euch mit Assassin’s Creed Mirage kein Umfangmonster wie noch mit „Odyssey“ oder „Valhalla“ erwartet, gibt es natürlich allerlei zu tun. Unter anderem dürft ihr einmal mehr auf Trophäen-/Erfolge-Jagd gehen. Doch Achtung, denn eine/n davon könnt ihr im virtuellen Bagdad verpassen!

In unserem kleinen Guide verraten wir euch nachfolgend, um welche Trophäe es sich dabei handelt, warum ihr sie in einem Spieledurchlauf verpassen könnt und was ihr tun müsst, um sie zu bekommen.

Wer schläft, den bestraft das Leben

Welche Trophäe könnt ihr verpassen? Hierbei handelt es sich um die digitale Auszeichnung Wer pennt, verliert. In der PlayStation 4- und 5-Version ist dies eine Bronze-Trophäe. Eigentlich ist es auch gar nicht so schwer, diesen Erfolg freizuschalten, denn ihr braucht lediglich drei Dinge:

Euer Blasrohr

Ein Betäubungspfeil, um das Ziel schlafen zu schicken

Ein unachtsamer Gegner

Warum könnt ihr diese Trophäe verpassen? Was diese „Assassin’s Creed Mirage“-Trophäe so knifflig macht, ist der Umstand, dass ihr nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten für ihre Freischaltung habt. Ihr müsst den besagten Feind nämlich nicht nur schlafen schicken, sondern anschließend auch ausrauben.

Das funktioniert allerdings nur bei bestimmten Wachen! Ihr könnt nämlich nur Gegner bestehlen, die einen Schlüssel oder eine Isu-Scherbe bei sich tragen. Da beide Dinge im Action-Adventure limitiert sind, besteht die Möglichkeit, dass ihr alle diese Gegner erledigt, ohne sie zu betäuben und auszurauben.

Lediglich zehn Gegner laufen mit einer mysteriösen Scherbe durch die Spielwelt, während einzig in bestimmten Missionen (Haupt- und optionale Nebenmissionen) Wachen mit Schlüsseln durch die Gegend laufen. Zu erkennen sind beide Feindestypen an Symbolen über ihren Köpfen (Schlüssel/Scherbe).

© Ubisoft

Wie bekommt ihr die Trophäe? Zunächst müsst ihr das Blasrohr freischalten. Hierbei handelt es sich um eines von sechs freischaltbaren Hilfsmittel. Falls ihr es nicht im Rahmen einer der frühen Story-Mission freischaltet, könnt ihr dies später auch über Basims Skill-Tree erledigen.

Danach empfehlen wir euch, euer neues Spielzeug auf Stufe 2 zu verbessern. Hierfür benötigt ihr Materialien, die ihr bei Händlern kaufen oder oder als Belohnung für Nebenmissionen in „Assassin’s Creed Mirage“ erhalten könnt. Mit Stufe 2 steht euch das Upgrade Wolkeneinschlag zur Verfügung.

Damit überträgt sich der „Schlafen“-Effekt eures Betäubungspfeils auf weitere Feinde in der Umgebung.

© Ubisoft

Sobald ihr einen Scherben-Träger oder eine Wache mit einem Schlüssel in der Tasche gefunden habt, müsst ihr nur noch den Pfeil abschießen und warten, bis das Ziel ins Wanken gerät oder zu Boden geht. Anschließend müsst ihr nur noch zu eurer Zielperson hingehen und ihre Taschen leeren.

Für den Fall, dass ihr in „Assassin’s Creed Mirage“ bereits alle Isu-Scherben eingesammelt haben solltet, empfehlen wir euch die Story-Mission Höhle der Bestien oder alternativ die Nebenmission Der Delegierte der Händler. Letztere könnt ihr in einem Verborgenen-Büro am Schwarzen Brett annehmen.

Ihr möchtet noch mehr Tipps zu „Assassin’s Creed Mirage“? Dann werft gerne einen Blick in unsere Komplettlösung zum Action-Adventure. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß mit Basim in Bagdad!