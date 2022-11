One Piece: Noch jemand kennt das Ende

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Der Manga- und Anime-Hit One Piece neigt sich langsam seinem Ende zu. Mangaka Eiichiro Oda hat bereits verraten, dass das große Finale noch tragischer werden soll als der Tod von Ace, der uns bis in die aktuellen Kapitel des Mangas verfolgt.

Viele Fans rätseln deshalb jetzt schon um die Wette, was der sagenumwobene Schatz sein könnte. Bislang wissen nur wenige Leute, worum es sich bei dem One Piece handelt und wie die Geschichte rund um Ruffy und seine Crew enden wird.

Offiziell wussten wir bislang nur von Editor Yuuji Iwasaki, dass er bereits das Ende des Piraten-Epos kennt. Doch nun scheint eine weitere Person in den Genuss gekommen zu sein, das Ende von „One Piece“ zu kennen.

One Piece-Schatz schon seit 24 Jahren bekannt

In einer Q&A-Session mit Goro Taniguchi, dem Director von One Piece Film: Red, wurde er nach dem One Piece gefragt. Auf die Frage hin, was der sagenhafte Schatz denn sein könnte, antwortet er, dass er das Geheimnis um das One Piece schon seit 24 Jahren kennt.

Damit zählt Taniguchi zu einem der engsten Vertrauten und Mangaka Eiichiro Oda und darf sich glücklich schätzen, schon seit Jahrzehnten vom größten Geheimnis zu wissen. Anscheinend stand für Oda schon seit den frühen Anfängen fest, welchem Mysterium Ruffy und seine Crew hinterherjagen.

Im Gegensatz dazu hat Editor Iwasaki nämlich erst am 28. Mai 2020 erfahren, worum es sich bei dem One Piece handelt. An diesem Tag hatte der Redakteur nämlich Geburtstag und hat als Geschenk von Oda erfahren, wie der Manga enden wird.

Im Gegensatz dazu müssen sich die meisten Fans wohl noch gedulden, bis das Ende von „One Piece“ erscheinen wird. Aktuell sind die Strohhutpiraten mit dem wahren Dr. Vegapunk zugange und erfahren endlich wichtige Informationen über das Vergessene Königreich.