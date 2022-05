Elden Ring: Fundorte der 6 Legendären Geisteraschen (Guide)

© From Software/Bandai Namco

Das Open-World-Soulslike Elden Ring wartet mit einigen wirklich imposanten und angsteinflößenden Gegnern auf, die euch in Nullkommanichts ins Totenreich schicken, wenn ihr nicht höllisch aufpasst. Doch zum Glück seid ihr nicht dazu gezwungen, es alleine mit diesen Monstrositäten aufzunehmen, schließlich gibt es die Geisteraschen.

Bei diesen nützlichen Items, die bereits manchem Abenteurer das Leben gerettet haben, handelt es sich um mächtige Zauber, die es euch erlauben, starke NPCs zu beschwören, die euch im Kampf hilfreich zur Seite stehen, den Feind ablenken, unter Druck setzen oder sogar in die Knie zwingen können.

Doch wer mit diesen Beschwörungen richtigen Schaden anrichten möchte, braucht die Legendären Geisteraschen, von denen es in „Elden Ring“ insgesamt sechs Stück gibt. In diesem Guide wollen wir euch verraten, welche 6 Legendären Geisteraschen ihr im Spiel erhalten und wo ihr diese seltenen Items finden könnt.

Elden Ring: Alle 6 Legendären Geisteraschen und ihre Fundorte

Bevor sich Anfänger nun auf den Weg machen, diesem Guide zu folgen und diese sechs äußerst mächtigen Geisteraschen zu finden, solltet ihr einen Blick in unseren Guide Fundort Geisterrufende Glocke & alle Geisteraschen finden werfen, denn dort erfahrt ihr alles über die Aschen und wie ihr diese im Kampf verwendet.

Zu Beginn stehen euch natürlich nur niedere Versionen von Geisteraschen zur Verfügung, die es euch erlauben, Kreaturen wie Quallen und Wölfe zu beschwören. Doch um so weiter ihr in der Handlung voranschreitet, um so mächtiger werden die Beschwörungen, die euch zur Verfügung stehen. Und ganz oben stehen die Legendären Geisteraschen.

Imitatortränenasche

Beginnen wollen wir diesen Guide mit der unumstritten stärksten Asche in ganz Elden Ring, der Imitatortränenasche. Dieses Item ermöglicht es euch, eine Kopie von euch selbst zu beschwören, was im Klartext bedeutet, dass euer Gegner es gleich mit zwei Versionen eures Charakters zu tun bekommt, was Bosskämpfe deutlich einfacher gestaltet.

Doch um diesen sehr mächtigen Gegenstand zu erhalten, müsst ihr ihn natürlich erst einmal finden und dafür braucht ihr Zugang zu Nokron, die Ewige Stadt. Wie genau ihr das anstellt und welche Bedingungen dafür erfüllt werden müssen, erfahrt ihr in unserem Guide So findet ihr den Eingang und das Kartenfragment zu Nokron, die Ewige Stadt.

Habt ihr dieses unterirdische Gebiet erreicht, müsst ihr den Ort Wald der Ahnen erreichen und von dort aus nach Südosten laufen. Zuvor werdet ihr es jedoch mit dem Boss Imitatorträne zu tun bekommen, der euch kopiert und damit zwingt, gegen euch selbst zu kämpfen, was deutlich einfacher ist als es klingt.

Nach dem Bosskampf folgt ihr dem Weg, bis ihr ein waldähnliches Plateau erreicht, wo ihr euch möglichst links haltet und schließlich den bereits erwähnten Ort der Gnade Wald der Ahnen erreicht. Springt vom Ort der Gnade aus auf das Hausdach und folgt dort dem einzig zugänglichen Weg.

Bei eurer Klettertour findet ihr schlussendlich ein zerbrochenes Fenster, durch das ihr in das Gebäude einsteigt. Am Ende des Korridors warten eine Nebelwand und eine Wichtstatue auf euch. Setzt in Letztere einen Steinschwertschlüssel ein, besiegt den Gegner hinter der Wand und öffnet die Truhe.

Name : Imitatortränenasche

: Imitatortränenasche Effekt : Ruft den Geist der Imitatorträne, der eine Kopie von eurem Charakter wird

: Ruft den Geist der Imitatorträne, der eine Kopie von eurem Charakter wird FP-Kosten : –

: – LP-Kosten: 660

Asche von Tiche der Schwarzen Klinge

Wer den ominösen Assassinen Tiche für sich kämpfen lassen möchte, muss erst einmal den Boss der Meuchelmörder ins Jenseits schicken. Dafür müsst ihr einen Großteil der Questreihe von Ranni abschließen. Wie genau ihr das tut, verraten wir euch in unserem Guide Quest von Ranni in Elden Ring beenden: Die wichtigste Questreihe im Spiel abschließen.

Habt ihr den Schlüssel zur Truhe in der Bibliothek der Akademie von Raya Lucaria erhalten, schnappt euch den Dunkelmondring und kehrt damit zum Fäulnissee zurück, wo nun kein Siegel mehr den Weg versperrt. Am Mondlichtaltar angekommen begebt ihr euch zum Siegelgefängnis und besiegt dort das Oberhaupt der Assassinen Alecto.

Name : Asche von Tiche der Schwarzen Klinge

: Asche von Tiche der Schwarzen Klinge Effekt : Beschwört einen Assassinen, gut, um Gegner aus dem Hinterhalt zu überraschen

: Beschwört einen Assassinen, gut, um Gegner aus dem Hinterhalt zu überraschen FP-Kosten : 132

: 132 LP-Kosten: –

Asche der Reinfäule-Ritterin Finlay

Diese Asche werdet ihr erst sehr spät im Spielverlauf von „Elden Ring“ finden können, da ihr, um sie zu erreichen, erst einmal das gut versteckte Geweihte Schneefeld betreten müsst. Wie ihr diesen geheimnisvollen Ort erreicht, verraten wir euch in unserem Guide Geweihte Schneefeld in Elden Ring erreichen, so gelangt ihr zum 2. Schneefeld – Haligbaummedaillon.

Als Ausgangspunkt für eure Suche dient nun der Ort der Gnade Gebetsraum, von dem aus ihr die Treppe nach unten lauft und schließlich rechts durch das Loch im Geländer springt, wodurch ihr auf einem Steinbalken landet. Von hier aus geht es mit einem gewagten Sprung nach links auf die Ebene, wo ihr den Blick ebenfalls nach links schweifen lasst.

Ihr erkennt einen kleinen Raum, in dem bereits ein sehr starker Ritter auf euch wartet, den ihr wohl oder übel besiegen müsst, um die Legendäre Asche zu erhalten. Habt ihr diesen Gegner in seine Schranken verwiesen, öffnet die Truhe im gleichen Raum und die Asche der Reinfäule-Ritterin Finlay gehört euch.

Name : Asche der Reinfäule-Ritterin Finlay

: Asche der Reinfäule-Ritterin Finlay Effekt : Beschwört eine starke Ritterin, gute Nahkämpferin

: Beschwört eine starke Ritterin, gute Nahkämpferin FP-Kosten : 127

: 127 LP-Kosten: –

Asche von Lhutel der Kopflosen

Diese Legendäre Asche in Elden Ring könnt ihr relativ früh einsacken, doch müsst ihr einen Boss besiegen, um sie in die Hände zu bekommen. Sucht dafür die Katakomben des Gräberwalls auf, die sich auf der Halbinsel der Tränen im Süden von Limgrave befinden. Bezwingt am Ende der Katakomben den Boss Friedhofsschemen und die Asche gehört euch.

Name : Asche von Lhutel der Kopflosen

: Asche von Lhutel der Kopflosen Effekt : Beschwört eine Ritterin des Mausoleums, gut zum Tanken

: Beschwört eine Ritterin des Mausoleums, gut zum Tanken FP-Kosten : 104

: 104 LP-Kosten: –

Asche des Rotmähnenritters Ogha

Um diese Legendäre Asche finden zu können, müsst ihr erst einmal den Boss Sternengeißel Radahn besiegt haben. Wo ihr diesen Gegner findet und wie ihr ihn in den Staub schickt, verraten wir euch in dem Guide Sternengeißel Radahn besiegen – Elden Ring: Boss-Kampf. Ist dieser Feind Geschichte, könnt ihr seine Arena in aller Seelenruhe erkunden.

Ganz im Norden werdet ihr eine Höhle namens Katakomben der Kriegstoten finden, die ihr betreten und erkunden müsst. Kämpft euch durch die engen Gänge dieses Orts und ihr erreicht früher oder später den optionalen Boss Stinkender Baumgeist, den ihr bezwingen müsst, um diese besondere Asche zu erhalten.

Name : Asche des Rotmähnenritters Ogha

: Asche des Rotmähnenritters Ogha Effekt : Beschwört einen Ritter, starker Fernkämpfer

: Beschwört einen Ritter, starker Fernkämpfer FP-Kosten : 106

: 106 LP-Kosten: –

Asche des Drachenritters Kristoff

Wer die letzte Legendäre Asche in unserem Guide finden will, muss das Grab des Heiligen Helden aufsuchen, welches sich auf dem Altus-Plateau befindet. Dies ist einer der wenigen Orte in „Elden Ring“ wo ihr auf die brandgefährlichen Streitwagen trefft, die ihr in diesem Fall lieber umgehen solltet.

Am Ende des Dungeons trefft ihr auf den schlummernden Boss Uralter Held von Zamor, den ihr im Kampf bezwingen müsst, damit dieser die Asche des Drachenritters Kristoff fallen lässt, einen Krieger, der mit seinem Schild guten Schutz bietet und mit seinem elektrisch aufgeladenen Speer guten Schaden anrichten kann.

Name : Asche des Drachenritters Kristoff

: Asche des Drachenritters Kristoff Effekt : Beschwört einen Ritter, der sowohl guten Schutz bietet als auch ordentlich Schaden anrichten kann

: Beschwört einen Ritter, der sowohl guten Schutz bietet als auch ordentlich Schaden anrichten kann FP-Kosten : 108

: 108 LP-Kosten: –