Dank Mod: Endlich auch in Cyberpunk 2077 mit der Bahn fahren

Modder suchen sich immer wieder neue Spiele und versuchen sie mit Zusatzfunktionen zu erweitern. So hat es schon länger auch Cyberpunk 2077 getroffen. Es gibt bereits einige Mods für Charaktermodelle, UI und vieles mehr. Doch nun kann Night City aus einem ganz neuen Winkel betrachtet werden.

Cyberpunk 2077: Die Metro ist eröffnet

Mods sind Veränderungen für Spiele, die zusätzlich heruntergeladen und eingebaut werden können. Elden Ring ist eines der Spiele, die Moddern besonders viel Spaß bereitet haben. Hier wurden gigantische Kreaturen zum Leben erweckt, es konnte als Darth Vader gespielt und mit seltsamen Waffen gekämpft werden.

Die Mod-Szene hat längst auch „Cyberpunk 2077“ erreicht. Den Startbildschirm ändern? Kein Problem! Neue Accessoires für Charaktere? Klar! Und nun könnt ihr eben auch mit der Metro fahren. Ein Modder hat es mit einer selbstgebauten Erweiterung möglich gemacht. Der YouTuber DX macht auf Twitter auf die Mod aufmerksam.

S-Bahn fahren statt Fast Travel

In „Cyberpunk 2077“ gibt es die Möglichkeit des Fast Travel. Dieses Feature wird von Entwicklern eingebaut, wenn die Karte zu groß ist, um in angemessener Zeit von A nach B zu gelangen. Das ist auch bei Cyberpunk der Fall, obwohl die Geschichte nur in einer einzigen Stadt spielt.

DX schreibt auf Twitter zu der Mod Folgendes:

„Ich hab endlich die Metro System Mod für Cyberpunk 2077 installiert. Das ist das allerbeste Modding. Es ist nahtlos in das Kernerlebnis integriert und hat seine eigenen Features und Nuancen. Ich ziehe es dem spieleigenen Schnellreisesystem vor. Gott, ich liebe Night City.“

Wer die Mod nicht regelmäßig zum Reisen nutzen will, kann definitiv die Aussicht aus den Zügen genießen. Während das Bahnfahren sehr reibungslos funktioniert und dabei auch noch echt gut aussieht, bleibt nur zu hoffen, dass die Züge dort auch pünktlich kommen.