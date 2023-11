Baldurs Gate 3: Komplettlösung, Guides, Tipps und Tricks

Baldurs Gate 3, das neue Rollenspiel-Meisterwerk von Larian Studios, entführt Spieler in eine Welt voller Magie, Intrigen und epischer Abenteuer.

Als würdiger Nachfolger der legendären Baldurs Gate-Reihe, bietet dieses Rollenspiel eine noch tiefere und fesselndere Erfahrung als seine Vorgänger.

In unserer umfassenden Komplettlösung zu Baldurs Gate 3 geben wir euch alle notwendigen Tipps, Tricks und Leitfäden an die Hand, damit ihr in der Welt von Dungeons & Dragons bestehen könnt.

Ob es um den Aufbau eurer Charaktere, das Lösen kniffliger Quests oder die besten Strategien im Kampf geht – wir leuchten den Weg durch die Dunkelheit von Faerûn.

Komplettlösung zu Baldurs Gate 3 – Alle Guides, Tipps und Tricks

Hinweis: Diese Komplettlösung wird regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitert. Schaut gerne wieder vorbei!

Gut zu wissen: Wichtige Infos zum Gameplay

Rätsel: So löst ihr jedes Puzzle

Wichtige Gegenstände: Wo ihr sie findet und wie ihr sie bekommt

Haupt- und Nebenmissionen: Alle kniffligen Quests gelöst

Wie fällt die Spielzeit von Baldurs Gate 3 aus?

Wie lange ist Baldurs Gate 3? Die Spielzeit von Baldurs Gate 3 hängt stark vom individuellen Spielstil ab. Für das Durchspielen der Hauptgeschichte solltet ihr etwa 25-30 Stunden einplanen.

Diese Schätzung variiert jedoch je nachdem, wie direkt man sich auf die Hauptmissionen konzentriert. Wer sich jedoch in die Welt vertieft, wird feststellen, dass es viel mehr zu entdecken gibt.

Das Erkunden aller Nebenquests, die detaillierte Erkundung der Umgebung und das Eintauchen in die Geschichten verschiedener Charaktere können die Spielzeit erheblich verlängern.

In solchen Fällen kann die Spielzeit selbst mit unserer Komplettlösung über 100 Stunden betragen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Zahlen auf den Erfahrungen der Community basieren und von Spieler zu Spieler variieren.

Wo kann man Baldurs Gate 3 kaufen?

Baldurs Gate 3 ist auf verschiedenen Plattformen erhältlich. Ihr könnt das Spiel auf dem PC über digitale Vertriebsplattformen wie Steam und GOG erwerben. Beide Plattformen bieten eine einfache und sichere Möglichkeit, das Spiel herunterzuladen und zu spielen.

Für jene unter euch, die eine Vorliebe für Cloud-Gaming haben, ist BG3 auch auf Stadia verfügbar. Dies ermöglicht das Spielen ohne leistungsstarken PC oder aufwendige Downloads, solange eine stabile Internetverbindung besteht.

Darüber hinaus plant Larian Studios, das Spiel für weitere Plattformen verfügbar zu machen. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es jedoch hauptsächlich auf PC und Stadia zugänglich. Zukünftige Updates könnten das Spiel auf zusätzliche Plattformen bringen.

Doch egal für welche Plattformen das Rollenspiel noch erscheinen wird, unsere umfangreiche Komplettlösung steht euch stets zur Seite und wird auch in Zukunft noch ausgebaut.

Wie hoch sind die Systemanforderungen?

Bei „Baldurs Gate 3″ solltet ihr euch über die Systemanforderungen im Klaren sein, um das Spiel reibungslos genießen zu können. Für den PC empfehlen wir euch mindestens einen Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Prozessor, 8 GB RAM und eine Nvidia GTX 780 / AMD Radeon R9 280X Grafikkarte.

Wenn ihr das Spiel in höherer Qualität und ohne Leistungseinbußen erleben möchtet, sind die von uns empfohlenen Systemanforderungen höher. Dazu gehören ein Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Prozessor, 16 GB RAM und eine Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX580 Grafikkarte.

Stellt sicher, dass euer PC oder eure Gaming-Plattform diese Anforderungen erfüllt, bevor ihr das Spiel kauft. So könnt ihr sicherstellen, dass euer Abenteuer in BG3 so flüssig und beeindruckend wie möglich verläuft.

Minimale Ssystemanforderungen (Steam)

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Prozessor : Intel I5 4690 / AMD FX 8350

: Intel I5 4690 / AMD FX 8350 Arbeitsspeicher : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Grafik : Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM)

: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ of VRAM) DirectX : Version 11

: Version 11 DirectX : Version 11

: Version 11 Wichtig: Eine SSD-Festplatte wird vorausgesetzt

Empfohlene Systemanforderungen (Steam)

Betriebssystem : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Prozessor : Intel i7 8700K / AMD r5 3600

: Intel i7 8700K / AMD r5 3600 Arbeitsspeicher : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Grafik : Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM)

: Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT (8GB+ of VRAM) DirectX : Version 11

: Version 11 Speicherplatz : 150 GB verfügbarer Speicherplatz

: 150 GB verfügbarer Speicherplatz Wichtig: Eine SSD-Festplatte wird vorausgesetzt

Wird Baldurs Gate 3 DLCs bekommen?

Die Zukunft von DLCs für BG3 ist ein Thema, das sowohl die Fans als auch die Entwickler beschäftigt. Aktuelle Informationen deuten darauf hin, dass Larian Studios die Möglichkeit von DLCs für das Spiel in Betracht zieht.

Fan-Interesse an DLCs: Seit der vollständigen Veröffentlichung von Baldurs Gate 3 im August 2023 haben Fans nach zusätzlichem Inhalt in Form von DLCs gefragt.

Erwägungen von Larian Studios: Larian Studios, bekannt für ihre „Definitive Editions“ bei früheren Spielen, hat öffentlich bekundet, dass sie die Idee der Veröffentlichung von DLCs für BG3 erforschen.

Unsicherheit über konkrete Pläne: Trotz des Interesses und der Erwägungen gibt es noch keine konkreten Angaben darüber, was solche DLCs beinhalten könnten.

Larian Studios hat im August 2023 erklärt, dass sie zwar mehr Inhalt für das Spiel erstellen möchten, aber noch nicht genau wissen, in welcher Form das geschehen soll​.

Komplexität der bestehenden Spielgeschichte: Ein weiterer Faktor, der bei der Entwicklung von DLCs eine Rolle spielen könnte, ist die komplexe Handlung von Baldurs Gate 3.

Schließlich gibt es bereits 10.000 verschiedene Enden, basierend auf den Entscheidungen der Spieler. Diese Komplexität könnte die Entwicklung zusätzlicher Inhalte beeinflussen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DLCs für Baldurs Gate 3 von Larian Studios erwogen werden, aber zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Pläne oder Details über mögliche Inhalte bekannt sind.

Natürlich informieren wir euch hier auf PlayCentral.de darüber, sobald neuer Content für das Rollenspiel angekündigt wird und stehen euch bei einem etwaigen Release wieder mit unserer Komplettlösung zur Seite.

Was erwartet mich in Baldurs Gate 3?

Baldurs Gate 3, entwickelt von Larian Studios, entführt Spieler in die reiche und vielfältige Welt von Dungeons & Dragons. Als Teil der legendären Baldur’s Gate-Reihe bietet das Spiel eine tiefgreifende Rollenspielerfahrung mit einer komplexen Story und fesselnden Charakteren.

Ihr können euch auf ein taktisches Kampfsystem freuen, das sowohl rundenbasierte als auch Echtzeit-Elemente enthält. Die Kämpfe erfordern strategisches Denken und bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Zaubern und Fähigkeiten gegen Gegner zu behaupten.

Die Spielwelt von BG3 ist reich an Erkundungsmöglichkeiten, Geheimnissen und Nebenquests. Ihr Könnt mit verschiedenen Charakteren interagieren, eigene Entscheidungen treffen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen, und so euer ganz persönliches Abenteuer erleben.

Mit unserer Komplettlösung stellt ihr sicher, dass ihr nirgendwo stecken bleibt, jedem Boss die Stirn bieten könnt und kein seltener Gegenstand vor euch verborgen bleibt. Viel Spaß in der Welt von Dungeons & Dragons.