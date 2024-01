Finde die verschollene Lieferung: Was ihr mit der Eisenflasche anstellen könnt

In Akt 1 von Baldurs Gate 3 könnt ihr in einer Höhle ein ganz besonderes Item finden: eine Eisenflasche. Was es damit auf sich hat und was ihr damit anfangen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Baldurs Gate 3: Wie ihr die Eisenflasche finden könnt

Wer sich im ersten Akt des Rollenspiels ordentlich umsieht und den Norden der Karte absucht, gelangt schnell zur Stiegstraße, die sich nördlich vom zerstörten Dorf befindet. Im Westen könnt ihr Zarys antreffen.

Die Zhentarim-Anführerin erzählt euch von von einer verschollenen Lieferung und wird euch bitten, die Kiste zu finden. Doch dürft ihr sie auf gar keinen Fall öffnen, ansonsten erhaltet ihr keine Belohnung.

Natürlich könnt ihr die entsprechende Kiste und ihren Inhalt auch ohne die Quest Finde die verschollene Lieferung finden und ihr könnt das gesuchte Item sogar selbst verwenden.

Ob ihr den Auftrag nun von Zarys erhalten habt, das Fahrtenbuch in der Kutsche lest oder überhaupt keinen Grund habt, euer Weg führt euch so oder so zu den Höhlen bei der Stiegstraße.

Diese Eisenflasche kann gefunden werden. Aber was soll man damit anstellen? © Larian Studios

Der direkte Weg zur Höhle

Die erste Möglichkeit, die Eisenflasche, bei der es sich um die besagte Lieferung handelt, zu finden, besteht darin, einfach westlich vom Schnellreisepunkt Stiegstraße nach Norden zu laufen.

Dort trefft ihr auf zwei Männer, Olly und Rugan, die in einer Höhle festsitzen und sich gegen eine Horde Gnolle verteidigen. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen.

Entweder attackiert ihr die Gnolle. Diese Feinde sind ziemlich hart und es ist wichtig, sich ordentlich zu positionieren und die Gegner ernst zu nehmen. Vor allen dingen ihre Anführerin, Flind, ist ein harter Hund.

Die beiden Männer in der Höhle werden euch in diesem Fall nicht helfen, was bedeutet, dass ihr den Kampf ganz alleine gewinnen müsst. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit.

Macht einen Charakter unsichtbar und nähert euch der Anführerin der Gnolle. Taucht direkt vor ihr auf und ihr erhaltet die Chance, euch mit dem Monster zu unterhalten.

Solltet ihr seit der letzten langen Rast eure Illithidenkräfte noch nicht genutzt haben, könnt ihr die Gnoll-Anführerin entweder überreden, die Männer in der Höhle oder ihr eigenes Rudel zu attackieren.

Wachen attackieren: Wartet, bis die Gnolle die Männer in der Höhle angreifen und helft diesen dann. So könnt ihr den Gnollen in den Rücken fallen und habt bessere Chancen auf einen Sieg.

Das Rudel attackieren: Unterstützt Flind im Kampf gegen ihr eigenes Rudel. Im Anschluss müsst ihr sie noch einmal überzeugen, euch in Ruhe zu lassen, ansonsten müsst ihr die Anführerin ebenfalls töten.

Flind ist extrem stark, kann aber überredet werden, ihr eigenes Rudel anzugreifen. © Larian Studios

Über die Stiegstraße

Beim Schnellreisepunkt Stiegstraße befindet sich ebenfalls ein Höhleneingang, jedoch gibt es hier jede Menge Fallen und Hindernisse. Löst ihr eine Falle aus, kommt es zu einer gewaltigen Explosion.

Daher ist es ratsam, einen Charakter vorzuschicken, der gut darin ist, Fallen zu entdecken und zu entschärfen. Auf diese Weise könnt ihr euch den Männern und der Kiste nähern.

Auch hier habt ihr nun wieder zwei Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Zum einen ist es möglich, Olly und Rugan im Kampf gegen die Gnolle zu unterstützen.

Zum anderen könnt ihr euch unsichtbar machen, die Truhe knacken und die Eisenflasche stehlen. Zieht euch danach ungesehen zurück und überlasst die Männer ihrem Schicksal.

Der Höhleneingang im Westen

Westlich der Stelle, wo sich die beiden Männer gegen die Gnolle wehren, gibt es ebenfalls einen Höhleneingang. Jedoch trennt eine breite Schlucht euch von der anderen Seite.

Daher müsst ihr entweder sehr weit springen können, fliegen oder über einen Zauber beziehungsweise eine Schriftrolle wie Nebelschritt verfügen. Auf diese Weise erreicht ihr abermals die Männer und die Truhe.

Rugan im Kampf unterstützen oder ihn und Olly hängen lassen? Eure Entscheidung. © Larian Studios

Baldurs Gate 3: So benutzt ihr die Eisenflasche

Habt ihr euch um die Gnolle gekümmert, könnt ihr den Anführer der beiden Männer, Rugan, bedrohen, um ihn dazu zu bringen, euch die Truhe zu überlassen. Dafür müsst ihr zwei Würfelherausforderungen meistern.

Ihr könnt die beiden Männer natürlich auch beseitigen. Sollten sie beim Kampf gegen die Gnolle gefallen sein, müsst ihr nichts weiter tun und könnt euch direkt um die Truhe kümmern.

Diese ist fest verschlossen und muss mit einem W20-Wurf auf Fingerfertigkeit geknackt werden. Im Inneren findet ihr schließlich die mysteriöse Eisenflasche.

Diese Flasche könnt ihr untersuchen und öffnen, jedoch wird in diesem Fall ein Beobachter auf Stufe 5 freigelassen, der jeden in seiner Umgebung attackiert. Auch euch. Daher ist es nicht ratsam, das Objekt einfach zu öffnen.

Stattdessen könnt ihr es anderweitig nutzen. Habt ihr es mit starken Feinden zu tun, versteckt euch oder macht euch unsichtbar und werft die Eisenflasche auf eure Gegner. Der Beobachter wird diese attackieren.

Damit er euch nicht ins Visier nimmt, müsst ihr aber unbedingt getarnt sein, und zwar die komplette Heldengruppe. Denn der Beobachter greift wirklich alles und jeden an und ist relativ stark.

Der Inhalt der Eisenflasche: ein Beobachter auf Stufe 5. © Larian Studios

Baldurs Gate 3: „Finde die verschollene Lieferung“ abschließen

Option #1: Wenn Rugan und Olly überlebt haben und ihr ihnen helft, zu ihrer Bande zurückzukehren, könnt ihr die noch verschlossene Truhe zu Zary bringen. Ihr erhaltet etwas Gold und die seltene Armbrust Harold.

Option #2: Sind Rugan und Olly Geschichte, könnt ihr die noch verschlossene Truhe dennoch zurückbringen und erhaltet ebenfalls die oben genannte Belohnung.

Option #3: Habt ihr einen Deal mit Rugan gemacht, wird Olly von den Zhentarim getötet und Rugan gefangen genommen. Ihr könnt in diesem Fall zwei mögliche Wege einschlagen.

Tötet Rugan und ihr werdet von den Zhentarim aufgenommen und könnt, sofern noch verschlossen, die Truhe nach Baldurs Tor liefern. Ihr erhaltet Gold zur Belohnung, aber nicht die Armbrust Harold.

Oder ihr befreit Rugan, wodurch alle Zhentarim feindlich werden. Rugan wird euch in diesem Kampf beistehen, jedoch sofort flüchten, nachdem ihr gewonnen habt. Ihr seht den Mann dann nie wieder.

Option #4: Im dritten Akt von Baldurs Gate 3 könnt ihr die ungeöffnete Truhe selbst bei der Figur Slick Inatra abliefern. Ihr erhaltet dafür lediglich ein paar Worte des Danks.

Wurde die Truhe abgeliefert, auf welchem Weg auch immer, kann die Eisenflasche aus dem Inventar von Slick Inatra gestohlen oder ihrer Leiche abgenommen werden.