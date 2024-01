Alfira: Gruppenmitglied oder Romanze? Was mit der Bardin möglich ist

Die Bardin Alfira gehört in Baldurs Gate 3 zu den beliebtesten Nebencharakteren und nicht wenige Spieler*innen fragen sich, ob man den Tiefling als Gruppenmitglied gewinnen und sogar daten kann.

Die Bardin Alfira in Baldurs Gate 3: Was mit ihr möglich ist

Die Bardin mit dem lila Schimmer in den Haaren kann bereits in Akt 1 von Baldurs Gate 3 angetroffen werden und dort hat sie schon manchen Spieler*innen mit ihrem traurigen Lächeln den Kopf verdreht.

Kein Wunder also, dass sich manch einer fragt, ob es möglich ist, die Tiefling-Frau in die Heldengruppe aufzunehmen oder sogar romantisch mit ihr zu werden. In beiden Fällen gibt es eine ganz klare Antwort.

Weder noch. Es tut uns leid, euch das so schamlos sagen zu müssen, aber Alfira kann sich eurer Gruppe aus Weltenrettern nicht anschließen und es ist auch nicht möglich, sie schick zum Essen auszuführen.

Was aber nicht bedeutet, dass die Tiefling-Bardin keinen Nutzen für euch hat. Tatsächlich könnt ihr über Alfira an interessante Gegenstände und sogar einen permanenten Buff gelangen. Wie das geht, verraten wir euch wie folgt.

Badlurs Gate 3: Alfira in Akt 1

Um Alfira im ersten Akt zu treffen, müsst ihr einfach nur den Druidenhain aufsuchen. Oberhalb des Kliffs kann die Bardin angetroffen werden, wo sie das Ritual der Druiden überblicken kann und Musik schreibt.

Geht zu diesem Platz und ihr trefft die Bardin, die frustriert ist, da es ihr nicht gelingt, ein Lied für ihre kürzlich verstorbene Lehrerin Lihala zu komponieren. Ihr habt zwei Optionen, ihr dabei zu helfen:

Gemeinsam musizieren : Entscheidet ihr euch, gemeinsam mit ihr zu musizieren, so erhaltet ihr Lihalas Laute. Gelingen euch zwei Performance-Würfe (DC 15 und 10), erhaltet ihr die Fähigkeit, Musikinstrumente zu spielen.

: Entscheidet ihr euch, gemeinsam mit ihr zu musizieren, so erhaltet ihr Lihalas Laute. Gelingen euch zwei Performance-Würfe (DC 15 und 10), erhaltet ihr die Fähigkeit, Musikinstrumente zu spielen. Ermutigen : Alternativ könnt ihr die Tiefling-Frau auch mit Worten ermutigen, wodurch sie wahrhaft inspiriert wird und das fast fertige Lied vor der Gruppe aufführt.

: Alternativ könnt ihr die Tiefling-Frau auch mit Worten ermutigen, wodurch sie wahrhaft inspiriert wird und das fast fertige Lied vor der Gruppe aufführt. Gut sein lassen: Solltet ihr der Bardin nicht helfen wollen, könnt ihr einfach weggehen, die Laute stehlen oder sogar zerstören.

Nachdem ihr ihr auf eine dieser Weisen geholfen hat, nennt sie ihr Lied The Weeping Dawn und gesteht unter Tränen, dass sie bei ihrer Lehrerin war, als sie von Gnollen überfallen und getötet wurde.

Sie versucht nun, ein würdiges Klagelied zu schaffen. Sie bleibt an diesem Ort, gibt ihrem Lied den letzten Schliff und singt es periodisch. Solltet ihr das Lied also noch einmal hören wollen, stattet ihr einfach einen weiteren Besuch ab.

Sollte sie nach eurem Besuch im Goblin-Lager noch leben, befindet sich die Bardin bei den anderen Tieflingen und bereitet sich auf die Abreise vor. Dort bleibt sie bis zur nächsten langen Rast.

Nachts findet ihr sie auf dem Fest, wo sie sich mit Lakrissa unterhält. Sie bietet euch an, ein Lied über euch und eure Taten zu komponieren, was aber keine Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf hat.

Im Anschluss an das Fest, wo ihr euren Sieg über die Goblins feiert, ist sie nicht mehr auf ihrem üblichen Platz auf dem Hügel über dem druidischen Schreinkreis im Smaragdhain.

Solltet ihr euch entscheiden, den Smaragdhain zusammen mit den Goblins zu überfallen, findet ihr Alfiras Leichnam zusammen mit den Körpern der Tiefling-Kinder im Tiefling-Versteck.

Alfira und das Dunkle Verlangen

Vielleicht habt ihr bereits das eine oder auch andere Video gesehen, in welchem sich die beliebte Bardin eben doch im Lager der Heldengruppe aufhält und das hat euch Hoffnung gemacht?

In diesem Fall haben wir erneut schlechte Nachrichten für euch, denn obwohl es diese Szene in Baldurs Gate 3 tatsächlich gibt, ist sie doch exklusiv für Spieler*innen, die das Dunkle Verlangen spielen.

In diesem Fall wird euch Alfira, sofern sie im ersten Akt überlebt hat, während einer langen Rast aufsuchen und bitten, bei euch im Lager bleiben zu dürfen. Dies könnt ihr annehmen, aber mit fatalen Folgen.

Denn euer Charakter wird seinem düsteren Verlangen unterliegen und Alfira noch in der gleichen Nacht auf bestialische Weise umbringen. Im Anschluss habt ihr vier verschiedene Optionen, mit der Situation umzugehen:

Das Blut mit Wasser abwaschen.

Versuchen, den Körper zu verstecken (DC 12)

Bereite dich darauf vor, den anderen gegenüberzutreten – du wirst dich nicht verstecken. Diese Option lässt euch die Situation erklären, es kommt dabei nicht zum Kampf.

Wieder schlafen gehen.

Ihr seht also, obwohl es im Grunde genommen durchaus möglich ist, dass sich Alfira eurem Lager anschließen möchte, ist dies sicherlich nicht der Weg, den ihr euch erhofft habt.

Diese Optionen habt ihr im zweiten Akt mit der Bardin

Im zweiten Akt von Baldurs Gate 3 kann Alfira, sofern sie die Ereignisse in Akt 1 überlebt hat, im Gasthaus zum letzten Licht angetroffen werden. Um genau zu sein an der Position X: -66, Y: 142.

Wenn ihr mit ihr sprecht, erfahrt ihr, dass viele der Tieflinge zu den Türmen des Mondaufgangs gebracht wurden. Solltet ihr die Quest noch nicht haben, aktiviert dieses Gespräch die Aufgabe Rette die Tieflinge.

Sollte es euch gelingen, die Tieflinge inklusive Lakrissa zu retten, wird euch die Bardin mit allerlei Gegenständen belohnen, am wichtigsten ist davon wohl die Mächtige Robe, ein seltenes Rüstungsteil.

Am Ende von Akt 2, sofern die Tiefling-Frau noch immer am Leben ist, kann diese in den Türmen des Mondaufgangs angetroffen werden, wo sie versucht, die Überlebenden mit ihrer Musik zu beruhigen.

In dieser Situation haben Barden eine einzigartige Dialogoption und können mit Alfira zusammen das gleiche Lied spielen, wodurch ihr die Option erhaltet, die Verbesserte Bardische Inspiration zu nutzen.

Die Verbesserte Bardische Inspiration kann einmal pro langer Rast gewirkt werden und ist im Grunde die Bardische Inspiration, jedoch mit 1W12 anstatt 1W6 (Basis), 1W8 (ab Level 5) beziehungsweise 1W10 (ab Level 10).

Akt 3: Was aus der Tiefling-Frau wird

Die meisten Interaktionsmöglichkeiten habt ihr nun bereits hinter euch. In Akt 3 nimmt Alfira eine deutlich kleinere Rolle ein und kann lediglich aufgesucht werden, um einen Hinweis darauf zu bekommen, was aus ihr wird.

Ihr trefft die Bardin auf dem Dach der Elfenlied-Taverne an. Natürlich unter der Voraussetzung, dass sie die Ereignisse in Akt 1 und Akt 2 überlebt hat. Dort könnt ihr mit ihr sprechen, erfahrt aber kaum etwas Neues.

Sollte Lakrissa überlebt haben, wird diese sich ebenfalls in der Taverne aufhalten und ab und an Alfira auf dem Dach Gesellschaft leisten. Sprecht mit den beiden und ihr erfahrt, dass sie romantisch miteinander geworden sind.

Außerdem bringt ihr auf diese Weise in Erfahrung, dass die beiden planen, zusammen eine Schule für Barden zu eröffnen. Und das war es auch schon. Mehr ist mit der Bardin Alfira in BG3 nicht möglich.

