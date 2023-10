Zerstörter Turm in Baldurs Gate 3: Alle Geheimnisse im Arkanen Turm offenbart

Im Unterreich von Baldurs Gate 3 steht ein Zerstörter Turm und den wollt ihr definitiv erreichen, ist er doch voller Schätze und auch für eine bestimmte Nebenmission absolut unabdingbar.

Wir verraten euch in diesem Guide, wo ihr den stark beschädigten Arkanen Turm findet, wie ihr ins Innere gelangt, seinen Fahrstuhl aktiviert und schließlich den geheimen Keller erkunden könnt.

Zerstörter Turm in Baldurs Gate 3: Wo finde ich den Arkanen Turm?

Dieser mit Schätzen angereicherte Turm kann bereits im ersten Akt von Baldurs Gate 3 aufgesucht werden, vorausgesetzt, ihr habt euch in das Unterreich gewagt und dort bereits Fortschritt erzielt.

Denn ihr müsst euch bereits bis in den südwestlichsten Teil der Karte gewagt haben, noch südlich vom Unterreich-Strand, wo ihr die Tiefenzwerge antreffen und ihr Boot klauen könnt.

Zu diesem Ort wird euch keine Questmarkierung gesondert hinführen, doch gibt es eine Mission, die von euch verlangt, den Zerstörten beziehungsweise Arkanen Turm aufzusuchen.

Gemeint ist die Mission Hilf Omeluum, den Parasiten zu untersuchen. Sprecht dafür im Lager der Mykoniden mit dem Händler, der euch, sofern ihr ehrlich mit ihm seid, einen Illithiden vorstellt.

Dabei handelt es sich um Omeluum, der glaubt, dass er den Parasiten aus eurem Kopf entfernen kann. Dafür benötigt er jedoch Timmaskesporen und die Zunge des Wahnsinns.

Zu eurem Glück soll sich beides an einem Ort befinden, den die Bewohner des Unterreichs abwechselnd mal als Zerstörten Turm und mal als Arkanen Turm bezeichnen. Beides trifft zu.

Doch auch abseits der Pilze, die ihr im Turm sammeln könnt, ist es ratsam, den verlassenen Ort einmal aufzusuchen, denn es lassen sich dort allerlei Schätze bergen, die ihr bestimmt gebrauchen könnt.

Ganz im Südwesten vom Unterreich in Akt 1 steht der Zerstörter Turm. © Larian Studios

Wie kann ich den Turm im Unterreich betreten?

Zwei Dinge vorneweg: Wenn ihr den Turm erreicht, werdet ihr es mit zwei Arkanen Geschützen zu tun bekommen. Zwei weitere Geschütze warten im Erdgeschoss des Turms auf euch, seid also gewarnt.

Diese Geschütze sind so ziemlich gegen jede Art von Schaden gewappnet und ihr müsst ein Mindestmaß an Schaden anrichten, um überhaupt einen Kratzer in den Lack zu bekommen.

Dafür sind diese Abwehrmaßnahmen schwach gegenüber jede Form von Blitzzaubern. Schockierende Hände, Pfeil des Blitzes, Blitzschlag und so weiter, all diese Attacken helfen hier.

Solltet ihr keinerlei Attacken beherrschen, die Blitzschaden verursachen, solltet ihr das vor einem Besuch im Turm ändern, denn es ist kaum möglich, die Geschütze zu umgehen.

Um nun ins Innere des Turms zu gelangen, gibt es mehrere Möglichkeiten, doch wenn ihr erst einmal drin seid, könnt ihr da sowieso nicht viel ausrichten, da der Fahrstuhl nicht funktioniert.

Ihr braucht den Fahrstuhl aber, da sich nur mit seiner Hilfe alle Etagen erkunden und alle Schätze bergen lassen. Spart euch also die Versuche, auf anderen Weg den Arkanen Turm zu erkunden.

Stattdessen sucht ihr links vom Turm (Süden) die großen, bunten Pilze auf und hüpft dort von Pilz zu Pilz nach unten. Etwas umständlich dieser Weg, führt euch aber problemlos ans Ziel.

Solltet ihr die Sprungwinkel nicht richtig hinbekommen, droht Fallschaden, daher ist es empfehlenswert, den Zauber/Trank Federfall zu benutzen, bevor der Abstieg beginnt.

Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Zauber beziehungsweise eine Schriftrolle oder einen Trank benutzen, um fliegen zu können. So geht der Abstieg zum Fuß des Turms ganz schnell.

Am Fuß des Turms angekommen schnappt ihr euch eine der Sussurblüten, die bei dem Sussurbaum wachsen. Ihr braucht diese gleich noch, um den Fahrstuhl aktivieren zu können.

Die Tür in den Turm könnt ihr nun entweder knacken oder ihr schlagt einfach mit eurer Waffe darauf ein. Beide Wege führen euch ins Innere, wo ihr der Lösung des Rätsels einen Schritt näher gekommen seid.

Diese leuchtenden Pilze bilden einen Weg nach unten, zum Fuß des Turms. © Larian Studios

Wie aktiviere ich den Fahrstuhl in Zerstörter Turm?

Ihr habt es also endlich ins Innere des Turms geschafft. Dort werdet ihr viele Materialien für Alchemie finden, schaut euch also ordentlich um und steckt alles ein, was euch noch nützlich sein kann.

Außerdem findet ihr in den Aufzeichnungen und Büchern Hinweise dazu, wie ihr den Fahrstuhl aktivieren könnt. Hier unten befindet sich nämlich auch der Generator für eben diesen, doch müsst ihr ihn erst aktivieren.

Dafür müsst ihr mit dem Generator des Fahrstuhls interagieren, woraufhin ihr aufgefordert werdet, ein Item hinzuzufügen. Dabei handelt es sich natürlich um die Sussurblüten, die im Hof wachsen.

Legt eine dieser Blüten in den Generator und der Fahrstuhl funktioniert wieder. Mit einem Knopf im Fahrstuhl könnt ihr nun nach oben fahren, mit einem nach unten. Es gibt jedoch eine Ausnahme.

In den geheimen Keller kommt ihr nämlich erst einmal nicht. Aber alles der Reihe nach. Lauft aus dem Keller erst einmal die Treppenstufen nach oben, wo ihr den Fahrstuhl schließlich benutzen könnt.

Schnappt euch am Fuß des Turms die Sussurblüte, ihr benötigt sie für den Fahrstuhl. © Larian Studios

Timmaskesporen und die Zunge des Wahnsinns finden

Solltet ihr den Arkanen Turm aufgesucht haben, um für Omeluum die Timmaskesporen und die Zunge des Wahnsinns zu finden, dann seid ihr jetzt bereits vollkommen richtig.

Fahrt mit dem Fahrstuhl zur mittleren Ebene des Turms und sucht dort die Regale ab. In einem davon, auf der Rückseite des Raums, findet ihr die gesuchten Sporen, die ihr euch sofort einsteckt.

Für die zweite Zutat müsst ihre euch die Reisestiefel noch nicht anziehen und auch keine großartige Erkundungstour starten, denn die Zunge des Wahnsinns befindet sich im gleichen Raum wie die Sporen.

Sucht schräg gegenüber von dem Regal mit den Timmaskesporen die Beete auf und ihr könnt die Zunge direkt aus einem davon klauben. Mit diesen Materialien könnt ihr zur Mykonidenkolonie zurückkehren.

Omeluum kann aus den Pilzen einen Trank brauen. © Larian Studios

So sprecht ihr mit Bernard und erreicht den geheimen Keller

Um an dem Ort, der als Zerstörter Turm bekannt ist, den geheimen Keller zu finden, müsst ihr erst einmal wissen, dass es im obersten Stockwerk einen Roboter namens Bernard gibt.

Dieser reagiert nur auf Zitate aus einem Gedicht und wenn ihr euch nicht mit ihm und seinen Unterlingen prügeln wollt, solltet ihr mindestens ein solches Zitat zuvor finden. Wo genau?

Überall. Im ganzen Turm können insgesamt vier Zitate gefunden werden. Wendet diese bei dem Roboter an und es gibt eine entsprechende Reaktion von Bernard. Hier eine Liste aller Zitate:

Geflicktes Pergament : Auf dem Dach bei Bernard, liegt auf dem Tisch im östlichen Bereich. Dieses Schriftstück ist optional.

: Auf dem Dach bei Bernard, liegt auf dem Tisch im östlichen Bereich. Dieses Schriftstück ist optional. Herausgerissenes Papier : Im Schlafzimmer zu finden, auf der Ostseite des Fahrstuhls. Benötigt ihr, damit Bernard freundlich gesinnt ist.

: Im Schlafzimmer zu finden, auf der Ostseite des Fahrstuhls. Benötigt ihr, damit Bernard freundlich gesinnt ist. Staubiges Buch : Liegt auf dem Rednerpult an der Nordwand. Lässt Bernard zum Feind werden.

: Liegt auf dem Rednerpult an der Nordwand. Lässt Bernard zum Feind werden. Abgenutztes Buch: Im Regal an der Westwand. So bekommt ihr den Ring, mit welchem ihr den geheimen Keller erreichen könnt.

Bevor ihr Bernard auf dem Dach besucht, solltet ihr also unbedingt das herausgerissene Papier gefunden haben, da ihr das entsprechende Zitat braucht, um Bernard freundlich werden zu lassen.

Nun habt ihr die Möglichkeit, mit diesen vier Gedichtpassagen insgesamt fünf Befehle zu geben, die unterschiedliche Reaktionen bei dem Roboter auslösen. Hier die Liste aller Möglichkeiten:

Oder bist du ein Freund, eine Rettung aus meiner einsamen Totenwache? Gebt diese Antwort zuerst und Bernard ist euch fortan freundlich gesinnt. Anschließend könnt ihr euch ohne Probleme auf dem Dach umsehen und Bernard weitere Befehle geben.

Die Stille dehnt sich aus, ich bin ganz allein. Kann ich bitte Ihre Hände halten, nur für eine Weile? Bernard gibt euch eine Umarmung. Dies hat keinen Nutzen, aber vielleicht fühlt ihr euch dadurch besser.

Wie kann ich vertrauen? Wie werde ich es jemals wissen? Wie kann ich mich zeigen, mein dunkles Ich? Bernard wird nach diesem Befehl zu einem nahen Tisch gehen und dort einen Ring platzieren, den ihr euch nehmen müsst. Nun fährt der Fahrstuhl auch bis in den geheimen Keller unter dem Turm.

Diese leeren Blätter sind alles, was von Ihnen übrig ist. Das letzte von all den gedankenlosen Geschenken, die Sie gemacht haben. Bernard überreicht euch eine Schriftrolle mit dem Gebet der Heilung.

Es gibt ein Licht in jedem Lebewesen. Es krabbelt an die Oberfläche, um zu überleben. Bernard und alle anderen Konstrukte auf dem Dach werden feindselig und greifen eure Gruppe an.

Bernard ist unabdingbar, um den geheimen Keller unter dem Turm zu erreichen. © Larian Studios

Schnappt euch also unbedingt den Ring. Ist dieser in eurem Inventar, kann der Fahrstuhl fortan eine Etage tiefer als zuvor fahren und ihr erreicht den geheimen Keller unter Zerstörter Turm.