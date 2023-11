Baldur’s Gate 3: Der ultimative Guide zur Romanze mit Schattenherz

In Baldurs Gate 3 könnt ihr viele manchmal mehr, manchmal weniger relevante Entscheidungen treffen. Dazu gehört auch, mit wem ihr euer restliches Leben verbringen wollt. Vielleicht mit Schattenherz?

Nach hunderten Stunden in dem Rollenspiel wissen wir genau, wie man die Anhängerin von Shar dazu bringt, einen zu mögen. Wer also eine Romanze mit Schattenherz anstrebt, ist hier genau richtig.

Gruppieren: So holt ihr Schattenherz in eure Gruppe

Im Unterschied zu anderen Charakteren in Baldurs Gate 3, die erst im späteren Verlauf der Handlung zu euch stoßen, begegnet ihr Schattenherz bereits zu Beginn eures Abenteuers auf dem Schiff der Nautiloiden.

Schattenherz, eine mysteriöse und charismatische Halbelfin, ist eine Schlüsselfigur für eine fesselnde Romanze im Spiel. Sie wurde von den Nautiloiden gefangen genommen und befindet sich im rechten Teil des Schiffes (nördlich auf der Karte) in einer Gedankenschinder-Kapsel.

Nähert man sich dieser Kapsel, so vernimmt man Schattenherz‘ dringende Hilferufe. Um die Halbelfe aus ihrer misslichen Lage zu befreien, müsst ihr die Schaltkonsole neben ihrer Kapsel bedienen.

Allerdings fehlt hier eine essenzielle Rune, um die Konsole zu aktivieren. Die notwendigen Items befinden sich in unmittelbarer Nähe und können wie folgt gefunden werden:

Betretet den Raum direkt rechts von der Kammer , in der Schattenherz gefangen ist.

, in der Schattenherz gefangen ist. Gleich am Eingang dieses Raums liegt eine Leiche . Durchsucht sie, um einen Schlüssel zu ergattern, der Zugang zu zusätzlicher Beute ermöglicht.

. Durchsucht sie, um einen Schlüssel zu ergattern, der Zugang zu zusätzlicher Beute ermöglicht. Geht weiter bis zum Ende des Raums. Dort findet ihr eine weitere Leiche , die die gesuchte Rune bei sich trägt.

, die die gesuchte Rune bei sich trägt. Kehrt mit der Rune zur Konsole zurück und aktiviert sie, um Schattenherz zu befreien.

Nach erfolgreichem Abschluss des Dialogs ist Schattenherz befreit und bereit, Teil eurer Gruppe zu werden. Von diesem Moment an kannst du dich auf die Entwicklung einer tiefgründigen und emotionalen Romanze mit ihr einlassen.

Natürlich gibt es noch andere Wege, die Dame aus ihrer misslichen Lage zu befreien. So könnt ihr beispielsweise eure Larve einsetzen und Hexenmeister haben eine besondere Verbindung zu dem Gerät.

Die Befreiung von Schattenherz ist optional, macht die Romanze aber einfacher. © Larian Studios

Persönlichkeit: So könnt ihr bei Schattenherz Punkte machen

Die Klerikerin ist selbst recht verstohlen und setzt gerne auf Tricks und Täuschung, was natürlich zu ihrer Domäne als Anhängerin der Shar passt. Doch lasst euch nicht in die Irre führen, sie trägt das Herz dennoch am rechten Fleck.

Entsprechend hat sie eine tiefsitzende Abneigung gegenüber Arroganz, ungebremster Mordlust und Grausamkeit. Entsprechend kommt sie mit der Githyanki Lae´zel und ähnlichen Figuren überhaupt nicht klar.

Es ist also ratsam, in problematischen Situationen auf Hirnschmalz zu setzen, anstatt auf rohe Gewalt. Schattenherz bevorzugt, wenn ihr schleicht, täuscht und nur die nötigsten Informationen preisgebt.

Zudem weiß die Klerikerin zu schätzen, wenn ihr andere Charaktere mit Worten beeinflusst. Das erfolgreiche Einsetzen von Überreden, Täuschen, Religion und Wahrnehmung ist also erwünscht.

Geschlecht : Eine Beziehung mit Schattenherz ist sowohl für einen Mann, eine Frau und alles dazwischen möglich.

: Eine Beziehung mit Schattenherz ist sowohl für einen Mann, eine Frau und alles dazwischen möglich. Privatsphäre : Schattenherz schätzt ihre Privatsphäre und mag es nicht, wenn ihr bei Geheimnissen Druck macht. Gebt ihr Freiraum und seid nicht allzu neugierig.

: Schattenherz schätzt ihre Privatsphäre und mag es nicht, wenn ihr bei Geheimnissen Druck macht. Gebt ihr Freiraum und seid nicht allzu neugierig. Frieden : Eure Begleiterin hasst unnötige Gewalt, dafür mag sie, wenn ihr eine friedliche Lösung bei Konflikten findet. Sie mag Täuschung, Witz und Überzeugungskraft.

: Eure Begleiterin hasst unnötige Gewalt, dafür mag sie, wenn ihr eine friedliche Lösung bei Konflikten findet. Sie mag Täuschung, Witz und Überzeugungskraft. Bescheidenheit : Prahlerei und arrogantes Gehabe mag sie überhaupt nicht, gebt also nicht so sehr mit euren Taten und euren Kräften an.

: Prahlerei und arrogantes Gehabe mag sie überhaupt nicht, gebt also nicht so sehr mit euren Taten und euren Kräften an. Eigennützigkeit : Obwohl sie ein gutes Herz hat, mag sie es, wenn ihr eigennützig handelt. Das schließt Betrug, Diebstahl und Erpressung mit ein, sofern die Taten gerechtfertigt sind und nur böse Personen treffen.

: Obwohl sie ein gutes Herz hat, mag sie es, wenn ihr eigennützig handelt. Das schließt Betrug, Diebstahl und Erpressung mit ein, sofern die Taten gerechtfertigt sind und nur böse Personen treffen. Guter Redner : Sie mag es, wenn ihr in Gesprächen erfolgreiche Würfelergebnisse habt, setzt daher so oft wie möglich auf Überzeugung, Täuschung, Religion und Wahrnehmung.

: Sie mag es, wenn ihr in Gesprächen erfolgreiche Würfelergebnisse habt, setzt daher so oft wie möglich auf Überzeugung, Täuschung, Religion und Wahrnehmung. Hass auf Githyanki: Schattenherz mag Githyanki und besonders Lae´zel nicht. Stellt euch also nicht auf die Seite dieses Volks und widersprecht Lae´zel wann immer ihr könnt.

Wenn ihr eine Romanze mit Schattenherz anstrebt, solltet ihr zudem stets darauf achten, sie das Tempo vorgeben zu lassen. Wenn sie über ein bestimmtes Thema gerade nicht reden will, lasst es einfach gut sein.

Um auf Nummer Sicher zu gehen, solltet ihr vor längeren Gesprächen mit der Klerikern abspeichern. Plappert ihr dann doch einmal zu viel oder seid zu direkt, könnt ihr einfach neu laden und es noch einmal versuchen.

Schattenherz mag auf Täuschung und Verstohlenheit setzen, hat aber ein Herz aus Gold. © Larian Studios

Akt 1: So beginnt ihr eure Romanze mit Schattenherz

Habt ihr die Klerikerin in eure Gruppe geholt, ist es an der Zeit, sie genau dort zu lassen. Nehmt sie auf jeden Ausflug mit und haltet euch an unsere Tipps und Tricks, damit ihre Zuneigung zu euch steigt.

Spannend wird es, sobald ihr den Hain gegen die Goblins verteidigt habt, denn auf der anschließenden Party könnt ihr eure erste romantische Szene mit der Anhängerin von Shar haben.

Solltet ihr den Hain hingegen zerstört haben, ist es beinahe unmöglich, Schattenherz noch rumzukriegen. Es gibt zwar Ausnahmen von dieser Regel, doch die drehen sich mehr um das Ausnutzen von Fehlern im Spiel als wirkliche Optionen.

Stellt sicher, dass ihr noch vor der Party, auf welcher ihr den Sieg über die Goblins feiert, ausreichend mit Schattenherz gesprochen habt und bereits erste Informationen über sie und ihre Vergangenheit besitzt.

Vorbereitung : Sprecht bereits vor der Party so oft wie nur möglich mit Schattenherz. Sie sollte vorgeben, wann sie euch was verraten will, bedrängt sie also nicht.

: Sprecht bereits vor der Party so oft wie nur möglich mit Schattenherz. Sie sollte vorgeben, wann sie euch was verraten will, bedrängt sie also nicht. Auf der Party : Schlagt Schattenherz auf der Party vor, etwas mit ihr zu trinken. Dafür braucht ihr mindestens ihre mittlere Zustimmung.

: Schlagt Schattenherz auf der Party vor, etwas mit ihr zu trinken. Dafür braucht ihr mindestens ihre mittlere Zustimmung. Szenenverlauf : Seid offen und ehrlich und bedrängt sie nicht. Wenn ihr einen Überredungswurf versucht, müsst ihr diesen auch schaffen, ansonsten verliert Schattenherz das Interesse.

: Seid offen und ehrlich und bedrängt sie nicht. Wenn ihr einen Überredungswurf versucht, müsst ihr diesen auch schaffen, ansonsten verliert Schattenherz das Interesse. Antworten: Zeigt ihr, dass ihr sie kennt, indem ihr antwortet, dass sie Nachtorchideen mag und nicht schwimmen kann. Sagt ihr, dass der Moment nicht aufhören soll und versucht sie zu küssen.

Solltet ihr irgendeinen Moment beim ersten Date vermasselt haben, ist das zum Glück noch nicht das Ende der Geschichte. Sprecht am nächsten Tag im Lager noch einmal mit ihr und versucht, die Wogen zu glätten.

Außerdem könnt ihr bei der Anhängerin von Shar Punkte machen, wenn ihr in der Grymschmeide das Idol von Shar findet und ihr gebt. Dies hat keinen Einfluss auf ihre Hingebung oder Abneigung gegenüber der Göttin.

Auf der Party könnt ihr Schattenherz küssen, sofern ihr sie nicht zu sehr bedrängt. © Larian Studios

Akt 2: So vertieft ihr die Beziehung zu Schattenherz

Im zweiten Akt von Baldurs Gate 3 wird es knifflig, denn ihr müsst Schattenherz in das Mausoleum der Thorms und damit zu den Proben der Shar mitnehmen, da dies ihre persönliche Quest ist.

Nehmt ihr sie nicht mit, wird sie eure Gruppe definitiv verlassen und euch nie wiedersehen wollen. Nehmt ihr sie aber mit, wird sie in Versuchung geraten, euch fallen zu lassen, um ihrer Göttin besser dienen zu können.

Daher solltet ihr sie auch nicht in der Stillen Bibliothek bei der Statue der Shar beten lassen, da sie ansonsten Shar mit Leib und Seele dienen will. Dies lässt sich später aber noch einmal umkehren.

Denn nach eurem Sieg über Balthazar müsst ihr Schattenherz davon abbringen, Nachtlied zu töten, was jedoch einen Charismawurf von 20 voraussetzt. Speichert also vor dem Gespräch ab und versucht es so oft wie nötig.

Proben der Shar : Nehmt Schattenherz zu den Proben mit und verhindert, dass sie Nachtlied tötet.

: Nehmt Schattenherz zu den Proben mit und verhindert, dass sie Nachtlied tötet. Zeit lassen : Schwört die Klerikerin ihrer Göttin ab, lasst ihr danach Zeit und stellt sicher, dass sie im Lager mit Nachtlied sprechen kann.

: Schwört die Klerikerin ihrer Göttin ab, lasst ihr danach Zeit und stellt sicher, dass sie im Lager mit Nachtlied sprechen kann. Nachtorchidee: In dem verfluchten Schattenland könnt ihr Nachtorchideen pflücken. Nehmt eine mit und schenkt sie eurer Liebsten, um Punkte bei ihr zu machen.

Sollte eure Beziehung zu Schattenherz vor den Proben bereits gefestigt sein und ihr erlaubt ihr, Nachtlied zu töten, wird sie die Beziehung auf Eis legen, ist aber weiterhin bereit, euch ihren Körper zu schenken.

Ihr müsst Schattenherz davon abbringen, Nachtlied zu töten, ansonsten ist eure Liebelei auch schon wieder vorbei. © Larian Studios

Akt 3: So werdet ihr für immer mit der Klerikerin glücklich

Solltet ihr Schattenherz erlaubt haben, Nachtlied zu töten, wird es keine weiteren romantischen Sequenzen mehr geben. Ihr könnt zwar körperlich mit ihr zusammen sein, ihr Interesse liegt aber vollends bei Shar.

Habt ihr Nachtlied hingegen verschont, stellt sicher, dass die Dame Aylin und eure Freundin miteinander sprechen können, sofern dies nicht schon in Akt 2 geschehen ist. So erfahrt ihr mehr über die Vergangenheit von Schattenherz.

Bleibt unseren Tipps und Tricks für eine Romanze mit der Klerikerin treu und sie wird euch in einem Gespräch fragen, ob ihre die Beziehung auf die nächste Ebene führen wollt. Was ihr natürlich bestätigt.

Sofern ihr nicht urplötzlich in eine komplett andere Richtung geht und zum mordenden Irren werdet, lädt euch Schattenherz später zum Schwimmen im Mondschein ein. Nehmt die Einladung unbedingt an.

Nachtlied : Sollten Schattenherz und Aylin noch nicht miteinander gesprochen haben, holt dies sofort nach.

: Sollten Schattenherz und Aylin noch nicht miteinander gesprochen haben, holt dies sofort nach. Beziehung festigen : Wenn Schattenherz aussagt, dass sie die Beziehung fortführen will, bestätigt ihr dies.

: Wenn Schattenherz aussagt, dass sie die Beziehung fortführen will, bestätigt ihr dies. Schwimmen gehen : Geht auf die Einladung ein und wähl im Gespräch nur die romantischen Optionen, um intim mit Schattenherz zu werden.

: Geht auf die Einladung ein und wähl im Gespräch nur die romantischen Optionen, um intim mit Schattenherz zu werden. Statue der Selune: Besucht später mit der Klerikerin zusammen die Statue der Selune, um die Beziehung noch weiter zu festigen.