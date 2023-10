Arkane Geschütze in Baldurs Gate 3: Umgehen, ausschalten, zerstören (Lösung)

Es gibt viele Gegner in Baldurs Gate 3 und die meisten davon sind aus Fleisch und Blut. Aber längst nicht alle. Beispielsweise Arkane Geschütze, dem ihr im Unterreich von Akt 1 begegnet.

In diesem Guide zu Larian Studios‘ Rollenspiel wollen wir euch verraten, wie ihr euch gegen diesen Feind wehren könnt. Lernt ihm auszuweichen, ihn zu zerstören und für immer lahmzulegen.

Baldurs Gate 3: So könnt ihr Arkane Geschütze umgehen

Diese Form von Feind ist nicht sonderlich weit in der Welt von Baldurs Gate 3 vertreten, tatsächlich trefft ihr Arkane Geschütze nur ein einziges Mal an, nämlich im Unterreich von Akt 1.

Dafür bekommt ihr es an der entsprechenden Stelle gleich mit vier Vertretern dieses Feindtyps zu tun und sie alle befinden sich beim Zerstörten Turm weit im Südwesten der Karte.

Bereits auf dem Hof vor dem Turm und im Erdgeschoss des Turms selbst stehen je zwei dieser Geschütze und nehmen jeden unter Beschuss, der sich ihnen unbedarft nähert. Und richten hohen Schaden an.

Sobald ihr in Schussreichweite kommt, wechselt das Spiel automatisch in den rundenbasierten Modus, jedoch nicht, bevor euch das Geschütz bereits eine ordentliche Breitseite verpasst hat.

Daher ist es empfehlenswert, diesen Modus bereits im Vorfeld selbst zu aktivieren, sofern ihr vorhabt, dem Geschütz zu entgehen. Viele Möglichkeiten gibt es dabei jedoch nicht:

In Deckung bleiben : Hüpft mit einem Charakter von Deckung zu Deckung, um nicht beschossen zu werden. Lasst euch den Sichtkegel anzeigen, um tote Winkel zu entdecken.

: Hüpft mit einem Charakter von Deckung zu Deckung, um nicht beschossen zu werden. Lasst euch den Sichtkegel anzeigen, um tote Winkel zu entdecken. Unsichtbar machen : Was das Arkane Geschütz nicht sehen kann, kann es auch nicht attackieren. Macht euch unsichtbar und schleicht am Feind vorbei.

: Was das Arkane Geschütz nicht sehen kann, kann es auch nicht attackieren. Macht euch unsichtbar und schleicht am Feind vorbei. Links liegen lassen: Es gibt Zauber, Schriftrollen, Tränke und Fähigkeiten, um viel weiter als normal laufen zu können. Rennt einfach an den Geschützen vorbei.

Alle drei Methoden erlauben es euch, an den beiden Geschützen vor dem Arkanen Turm vorbeizukommen, ohne sich auf einen Kampf mit den mechanischen Waffen einzulassen.

Arkane Geschütze sind robust, ihr müsst also einen Mindestschaden verursachen. © Larian Studios

Baldurs Gate 3: So könnt ihr Arkane Geschütze zerstören

Solltet ihr die Geschütze lieber ein für allemal aus dem Weg räumen wollen, könnt ihr sie natürlich auch direkt bekämpfen. Die Methoden zum Umgehen helfen euch dabei, nicht getroffen zu werden.

Nun ist es aber leider so, dass ein Arkanes Geschütz den Zustand Robust hat, ihr benötigt also die vorgegebene Menge an Schadenspunkten, um überhaupt Schaden zu verursachen.

Unterschreitet euer Angriff diese Vorgabe, verursacht ihr nicht einmal Kratzer im Lack. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer, Arkane Geschütze sind nämlich Blitzschaden gegenüber anfällig.

Trefft ihr den Feind also mit einer elektrischen Attacke, richtet ihr doppelten Schaden an, was meist ausreicht, um die Schadensgrenze zu überschreiten. Zwei solcher Treffer und das Geschütz ist weg.

Dafür stehen euch je nach Charakteren verschiedene Zauber, Schriftrollen, Items und sogar Fähigkeiten zur Verfügung. Stellt vor einer Konfrontation also sicher, dass ihr über solche Attacken verfügt.

Es gibt beispielsweise die Schockierenden Hände, der Atem des Blauen Drachengeborenen, der Blitzschlag, der Chromatische Orb, der Pfeil des Blitzes und noch viele mehr.

Solltet ihr nichts davon dabei haben beziehungsweise beherrschen, ist es eine gute Idee, vor dem Aufsuchen des Turms bei einem Händler entsprechende Schriftrollen oder Pfeile zu kaufen.

Seid ihr in Schussreichweite, feuert das Geschütz automatisch auf euch. © Larian Studios

Baldurs Gate 3: So könnt ihr Arkane Geschütze deaktivieren

Tatsächlich ist es möglich, die Geschütze dauerhaft aus dem Spiel zu nehmen. Dafür müsst ihr die ersten beiden Geschütze auf dem Hof umgehen und euch direkt zum Fuß des Turms begeben.

In unserem separaten Guide Zerstörter Turm in Baldurs Gate 3: Alle Geheimnisse im Arkanen Turm offenbart verraten wir euch ganz genau, wie ihr vorgehen müsst, um in den Turm zu gelangen.

Dort angekommen müsst ihr den Generator für den magischen Fahrstuhl aktivieren, was eine nette Nebenwirkung zur Folge hat: Alle Arkanen Geschütze werden dauerhaft deaktiviert.

Auf diese Weise brauchen euch die beiden Abwehrmechanismen im Turm selbst nicht mehr tangieren und ihr könnt den Turm in aller Ruhe untersuchen und seine Geheimnisse aufdecken.