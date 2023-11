Untersuche den Selunitenwiderstand in Baldurs Gate 3 (Lösung)

Oft sind es in Baldurs Gate 3 die kleinsten Missionen, die am schwierigsten zu lösen sind. So wie zum Beispiel die optionale Aufgabe Untersuche den Selunitenwiderstand in Akt 2 des Rollenspiels.

Wo genau ihr diese Nebenmission aktivieren könnt und was ihr tun müsst, um sie abzuschließen, verraten wir euch in aller Ausführlichkeit in diesem Guide zu Larian Studios‘ Verkaufsschlager.

Untersuche den Selunitenwiderstand: So nehmt ihr die Mission an

Obwohl es vielen Spieler*innen so schwer fällt, diese Sekundärmission abzuschließen, ist sie eigentlich gar nicht so knifflig. Das Problem ist nur, dass euch das Spiel in dieser Hinsicht kaum hilft.

Man muss wissen, wo man zu suchen hat. Ist das geschafft, regelt sich der Rest von ganz alleine. Aber alles der Reihe nach: Schließt erst einmal Akt 1 von Baldurs Gate 3 ab und geht in Akt 2 über.

Im verfluchten Schattenland sucht ihr das Gasthaus zum letzten Licht auf. Das sollte für euch kein Problem darstellen, schließlich führt die Hauptmission euch an diesen Ort, unabhängig, ob ihr gut oder böse spielt.

Kaum habt ihr den Platz vor dem Gasthaus betreten, muss einer eurer Charaktere einen Wurf auf Religion schaffen, woraufhin ihr die Anzeichen seht, dass der Selunitenwiderstand sich einst dort verbarrikadiert hat.

Alternativ könnt ihr auch einfach Schattenherz in eure Gruppe aufnehmen, ihr werden die Symbole und Statuen sofort auffallen und sie wird es auch entsprechend kommentieren. Das Ergebnis bleibt das gleiche.

Nämlich, dass die Nebenmission Untersuche den Selunitenwiderstand gestartet wird. Die Missionsbeschreibung ist nur leider nicht sonderlich umfangreich und einen Questmarker gibt es auch nicht.

Sucht den Platz vor dem Gasthaus auf. Schattenherz fallen die Symbole der Selunitenanhänger sofort auf. © Larian Studios

Wie ihr die Nebenmission abschließen könnt

Da bleibt euch nichts anderes übrig, als euch ordentlich umzusehen. Und genau hier wird es knifflig, denn beide Zugänge zu dem Ort, den ihr aufsuchen müsst, sind gut versteckt.

Euer erstes Ziel ist aber immer das selbe. Lauft Auf die Rück- also Westseite des Gasthauses und sucht dort den Steg am Wasser auf. Hier findet ihr eine Tür, die in den Kellers des Anwesens führt.

Unten angekommen habt ihr zwei Wege, die ihr einschlagen könnt. Zum einen könnt ihr nach links gehen, wo ihr am Ende des Gangs, auf der linken Seite, ein paar Kisten entdeckt, die vor eine Doppeltür aus Holz platziert wurden.

Die Tür ist kaum zu sehen, da sie weitgehend von einem Spinnennetz bedeckt wird. Aber sie ist da. Stellt die Kisten weg oder zertrümmert sie und zerfetzt dann das Spinnennetz, um die Tür öffnen zu können.

Räumt diese Kistenbeiseite und legt damit eine große Tür frei. © Larian Studios

Alternativ geht ihr nach dem Betreten des Kellers nach rechts, wo ebenfalls jede Menge Kisten stehen. Auch diese können am Ende des Gangs entfernt werden, wodurch eine geborstene Wand zum Vorschein kommt.

Zerschlagt diese, und ihr erhaltet ebenso Zutritt zu den Räumlichkeiten , die für die Nebenmission „Untersuche den Selunitenwiderstand“ betreten werden müssen.

Oder brecht hier durch die Mauer. © Larian Studios

Ob ihr nun den linken oder den rechten Zugang genommen habt, ist egal. Euer Ziel ist in beiden Fällen das gleiche, nämlich der große Höhlenraum dahinter. Der jedoch gut bewacht wird.

Und zwar von Kreaturen namens Meenlock. Fiese, kleine Monster, die euch in Furcht versetzen können, wenn ihr ihnen zu nahe kommt. Außerdem liegen diese gefährlichen Mistkerle auf der Lauer.

Zu eurem Glück könnt ihr sie aber bereits sehen, bevor sie euch sehen können, was es leicht macht, ihren Hinterhalt zu ignorieren und den ersten Schlag zu landen. Viel mehr Strategie ist hier auch nicht nötig.

Verhaut die hässlichen Viecher und schaut euch dann das Schriftstück auf dem Altar der Selune an. Dadurch erhaltet ihr den Hinweis, dass ihr in die Steinmetzgilde gehen müsst, westlich vom Gasthaus.

Diese kleinen Mistkerle sind nervig, aber nicht sonderlich stark. © Larian Studios

Untersuche den Selunitenwiderstand: Ich habe kein Schriftstück auf dem Altar, was nun?

Es gibt zwei Gründe, warum bei euch der Questgegenstand Halfreds Notiz nicht auftaucht. Zum einen kann es sich um einen Bug handeln, der verhindert, dass das Schriftstück gespawnt wird.

In diesem Fall müsst ihr hoffen, dass euer letzter Speicherpunkt in Akt 1 noch nicht so lange her ist, denn nur, wenn ihr Akt 2 noch nicht begonnen habt und die Schattenlande erneut zum ersten Mal betretet, kann der Gegenstand doch noch auftauchen.

Wirklich tragisch ist das nicht, denn auch ohne die Notiz gelesen zu haben, könnt ihr die Gilde im Westen aufsuchen. Folgt dafür einfach weiter unserem Guide. Zudem kann es sein, dass ihr die Notiz versehentlich zerstört habt.

Es handelt sich nämlich um ein zerstörbares Objekt in der Welt von Baldurs Gate 3, was heißt, dass die Möglichkeit besteht, dass ihr Halfred Notiz einfach zerfleddert habt.

Ihr müsst lediglich den letzten Speicherpunkt vor dem Kampf gegen die Meenlocks laden. Die Notiz sollte dann wieder auf dem Altar liegen und ihr habt einen neuerlichen Versuch, sie zu lesen.

Liegt bei euch kein Buch auf dem Tisch? Vielleicht habt ihr es zerstört. © Larian Studios

Wie geht es nach dem Gasthaus weiter?

Die Steinmetzgilde in „Baldur’s Gate 3“ findet ihr nördlich vom Schnellreisepunkt Reithwin. Ihr könnt sie durch die Vordertür betreten. Im Inneren der Gilde solltet ihr euch nach Westen zum Hauptsaal begeben und dort die verzierte Holzluke benutzen.

Im kleinen Raum angekommen, haltet euch an der nordwestlichen Wand und hofft darauf, dass einem eurer Charaktere ein Wahrnehmungswurf gelingt, um das Schlüsselloch-Wappen aufzudecken.

Ein Charakter mit hoher Fingerfertigkeit kann das Schloss nun knacken. Geht dann nach Süden weiter und nehmt es mit den Schatten und Gespenstern auf, die euch begegnen.

Habt ihr die Feinde besiegt, solltet ihr das Maurerprotokoll lesen, das auf dem Tisch bei X:108 Y:-749 liegt. Dies wird die Quest „Untersuche den Seluniten-Widerstand“ als abgeschlossen markieren.

Sucht die Steinmetzgilde auf und beendet die Nebenmission dort. © Larian Studios