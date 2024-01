Bruchlandung: Ansur in BG3 vom Himmel holen und besiegen

In dem Rollenspiel Baldurs Gate 3 gibt es einige wirklich starke Bosse. Einer davon ist der untote Drache Ansur. Wie ihr ihn besiegt und für den Erfolg Bruchlandung vom Himmel holt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Ansur finden: So erhaltet ihr die dazugehörige Quest

Ansur, ein untoter Drache, der unter der Stadt Baldurs Tor ruht, ist einer der stärksten Gegner im ganzen Spiel und entsprechend groß ist die Belohnung, wenn ihr es schafft, ihn zu besiegen. Doch das wird hart.

Bevor ihr euch Gedanken darüber macht, wie man solch ein Monster auf den Boden der Tatsachen zurückholt, müsst ihr ihn natürlich erst einmal erreichen. Das ist mit oder ohne dazugehörige Quest möglich.

Die passende Mission erhaltet ihr entweder von Herzog Ravengard, sofern es euch gelungen ist, diesen im dritten Akt aus dem Unterwassergefängnis zu retten, oder von Florrick, sofern diese gerettet wurde.

Sollte Ravengard leben, sprecht mit ihm in eurem Lager und er übergibt euch die Mission. Ist der Herzog Geschichte, sucht Florrick euch zu einem zufälligen Zeitpunkt in Baldurs Tor auf und berichtet von der Legende.

Sind beide hinüber oder Wyll hat es nie in eure Gruppe geschafft, werdet ihr keine Quest zu Ansur erhalten, ihr könnt den Drachen aber dennoch aufsuchen, ihr müsst nur wissen, wo er zu finden ist.

Was ihr auf dem Weg zu Ansur mitnehmen solltet:

4x Elixiere der Blitzresistenz

Den Zauber/die Schriftrolle Kugel der Unverwundbarkeit

Den Zauber/die Schriftrolle Fluch brechen

Mindestens zwei Charaktere, die betäuben können, bestenfalls mit Gedankenschlag

Pfeile des Drachentöters

Herzog Ravengard, der Vater von Wyll, wird euch mit dieser Mission betrauen. © Larian Studios

Ansur finden: Wo ihr den Drachen finden könnt

Ob mit oder ohne dazugehörigen Auftrag, der Drache Ansur kann unter Wyrmfels gefunden werden, also dem Ort, wo die Zeremonie für Fürst Gortasch stattfindet. Jedoch solltet ihr auf das richtige Timing achten.

Wir empfehlen euch, das Versteck von Ansur vor oder direkt nach der Zeremonie aufzusuchen. Kommt ihr nämlich später nach Wyrmfels zurück, sind euch die Soldaten der Flammenden Faust feindlich gesinnt.

Was im Klartext bedeutet, dass ihr euch durch ihre Reihen kämpfen müsst. Das ist für einen guten Run natürlich unangenehm, in Sachen Zeitaufwand sogar ärgerlich.

Also: Ab zum Schnellreisepunkt Wyrmfels und dann die Treppe auf der rechten Seite nach unten, direkt in das Gefängnis. Schleicht oder kämpft euch hinein und begebt euch in den Lagerraum auf der linken Seite.

Hier findet ihr bei den Kisten und Fässern zwei Drachenstatuen, die als Fackelhalter dienen. Passend zu der Natur von Ansur, müssen diese Fackelhalter erst gelöscht und dann mit einem Blitz getroffen werden.

Die Quelle dieses Blitzes ist egal. Lasst es ein Blitzzauber sein, einen Blitzpfeil oder irgend etwas anderes, das Blitzschaden verursacht. Zündet die Fackeln danach wieder an und ein geheimer Durchgang wird frei.

Diese beiden Fackelhalter müssen mit einem Blitz aufgeladen werden. © Larian Studios

Ansur finden: So erreicht ihr den Drachen unter Wyrmfels

Bevor ihr euch nun auf den Wyrmweg begebt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr den Zauber Fluch brechen im Repertoire habt, ihr werdet ihn nämlich definitiv noch brauchen. Folgt dann dem vorgegebenen Pfad.

Ihr erreicht eine große, jedoch magisch versiegelte Tür, von welcher vier Pfade abgehen, jeder davon führt in eine andere Kammer, wo ihr jeweils ein Rätsel lösen müsst, um Ansur erreichen zu können.

Kammer der Strategie

In diesem Raum wartet ein kleines Schachrätsel auf euch. Die Figuren sind im jeden Durchlauf anders angeordnet, daher gibt es keine allgemeingültige Antwort, wie ihr dieses Rätsel lösen könnt.

Wer sich mit Schach nicht auskennt oder einfach keinen Nerv für diese Spielchen hat, hat zwei Optionen, das Rätsel in der Kammer der Strategie dennoch schnell zu lösen und weiterziehen zu können.

Zum einen kann Gale dies für euch übernehmen. Ist der Zauberer in eurer Gruppe und ihr habt mit Balduran gesprochen, wird Gale euch die Lösung verraten. Es gibt aber auch einen direkteren Weg.

Denn alles, was ihr tun müsst, ist, den König zu besiegen. Wie ist dabei vollkommen egal. Benutzt einen starken Blitzzauber auf die Spielfigur der Königs und dieser wird zerbersten. Problem gelöst.

Zerstört den König mit einem starken Blitzzauber und ihr könnt weiterziehen. © Larian Studios

Kammer der Gerechtigkeit

In diesem Raum sollt ihr beweisen, wie gerecht ihr urteilen könnt. Ein Richter erwartet euer Urteil und drei Bilder stehen stellvertretend für die Strafe des Täters. Welche ist die Richtige?

Erst einmal: setzt Fluch brechen ein. Und zwar direkt auf die schwarze Gestalt im Zentrum des Raums. Habt ihr das getan, verschwinden die Schatten, die einen Lösungsweg vorher unmöglich gemacht haben.

Schnappt euch dann das Gemälde Die Zelle und setzt es bei dem großen Altar in der Mitte ein. Damit wurde der Gerechtigkeit Genüge getan und die Prüfung gilt als abgeschlossen.

Ist der Gerechtigkeit Genüge getan worden, könnt ihr in die nächste Kammer ziehen. © Larian Studios

Kammer der Einsicht

Am Ende dieser Kammer stehen die Schatten von drei Personen und ihr sollt herausfinden, wer von ihnen der Schuldige ist. Dafür müsst ihr die herumflatternden Tagebücher lesen.

Diese könnt ihr mit ausreichender Geschicklichkeit einfach einfangen oder mit einem Zauber aus der Luft holen. Oder ihr lest sie gar nicht und wählt direkt Suelto aus, wodurch auch dieses Rätsel abgeschlossen wird.

Wählt Suelto aus. Ob ihr die Tagebücher vorher gelesen habt oder nicht, ist vollkommen egal. © Larian Studios

Kammer der Tapferkeit

In dieser Kammer beginnt ein Kampf, sobald ihr euch die Fackel gegriffen habt. Es tauchen vier Elementare auf, die euch über vier Runden attackieren werden. Es gibt zwei Lösungsansätze:

Ihr schafft es, alle aktiven Feinde zu töten oder K.O. zu schlagen, bevor eine neue Welle auftaucht. Dadurch ist es möglich, bereits in Runde 3 fertig zu werden.

Oder ihr setzt vier Runden lang auf Defensive, schützt euch mit Heiligtum und/oder heilt euch mit Heilzaubern. Nach vier Runden ist der Spuk vorbei und ihr geltet als Gewinner.

Der Kampf ist verhältnismäßig einfach, sollte aber dennoch nicht unterschätzt werden. © Larian Studios

Bosskampf: So besiegt ihr den untoten Drachen Ansur

Der Kampf gegen Ansur ist recht speziell, doch wenn man weiß, wie man ihn angehen muss, ist er eigentlich recht einfach zu besiegen. Erst einmal müsst ihr wissen, dass der Drache zwei Elementare auf seiner Seite hat.

Jedoch unterscheidet er nicht zwischen Freund und Feind, weswegen er auch seinen Verbündeten Schaden zufügen wird. Wenn ihr es euch leisten könnt, könnt ihr die Elementaren also getrost ignorieren.

Ansur setzt in erster Linie auf Zauber, die Blitzschaden verursachen. Dagegen geschützt zu sein ist also äußerst empfehlenswert. Besorgt euch vor dem Kampf unbedingt Elixiere gegen Blitzschaden.

Außerdem ist der untote Drache anfällig für die folgenden Attacken/Debuffs:

Bane

Blind

Herausforderung zum Duell

Verstrickt

Geistige Erschöpfung

Zerfetzte Rüstung

Verstummt

Betäubt

Offene-Hand-Technik: Taumelnd

Mondlicht-Schmetterlinge

Nutzt diese Techniken und eine gute Ausrüstung gegen Blitze, um Ansur unter Druck zu setzen. Gerade die Möglichkeit, den Drachen betäuben zu können, ist perfekt, um ihn jede Runde aus der Gleichung zu nehmen.

So könnt ihr euch um die Elementaren kümmern und müsst nicht befürchten, zu hohen Schaden einzustecken. Ein Mönch ist hier also beispielsweise im Vorteil, da diese Klasse gleich mehrere Möglichkeiten hat, Gegner zu betäuben.

Im Ehrenmodus verfügt Ansur über die legendäre Fähigkeit Drakonischer Zorn, die es ihm erlaubt, in jeder Runde Blitzatem auf den Gegner zu wirken, der ihn zuerst attackiert hat.

Jedoch ist dieser Boss auch gegen einige Fähigkeiten beziehungsweise Attacken komplett immun, seht euch also die folgende Liste genau an und verzichtet auf diese Fähigkeiten, da sie keine Wirkung haben:

Befehlen

Benommen

Verängstigt

Hypnotisiert

Liegend

Schlafend

Nass

Schreckliches Gelächter

Ansur setzt beinahe durchweg auf Blitzattacken, bereitet euch also entsprechend darauf vor. © Larian Studios

Bruchlandung: So holt ihr Ansur vom Himmel

Für den Erfolg beziehungsweise die Trophäe Bruchlandung müsst ihr den Drachen vom Himmel holen, wenn er sich gerade in der Luft befindet. Dafür müsst ihr dem Boss erst einmal gehörig Schaden zugefügt haben.

Denn nur wenn Ansur bereits einige Lebenspunkte einbüßen musste, erhebt er sich in die Luft und sammelt Energie, was man gut an dem starken Leuchten erkennen kann und an dem Buff Energie horten.

Nach zwei Runden setzt der Boss schließlich die Attacke Sturmherz Nova ein, die 18 bis 180 Blitzschaden verursacht, und zwar bei allen Kreaturen und Objekten in Reichweite. Doch es kommt noch schlimmer.

Denn sobald Ansur Sturmherz Nova eingesetzt hat, wird er die Attacke Sturmanfall zum Beginn jeder neuen Runde einsetzen. Dafür beschwört er zweimal fünf Blitze, die alle Feinde vor und nach ihrem Zug treffen.

Das ist natürlich für die meisten Heldengruppen tödlich, daher sollte es erst gar nicht dazu kommen. Also müsst ihr Ansur vom Himmel holen, während er noch Energie sammelt. Dafür gibt es mehrere Optionen:

Kickstart : Versucht, so früh wie möglich so viel Schaden wie nur geht anzurichten. Um so schwächer Ansur ist, wenn er Energie sammelt, um so einfacher könnt ihr ihn vom Himmel holen.

: Versucht, so früh wie möglich so viel Schaden wie nur geht anzurichten. Um so schwächer Ansur ist, wenn er Energie sammelt, um so einfacher könnt ihr ihn vom Himmel holen. Massiver Schaden : Versucht ihm mit euren mächtigsten Attacken in der ersten Runde zwei Drittel seiner Lebensenergie zu rauben und das letzte Drittel, sobald er sich in der Luft befindet.

: Versucht ihm mit euren mächtigsten Attacken in der ersten Runde zwei Drittel seiner Lebensenergie zu rauben und das letzte Drittel, sobald er sich in der Luft befindet. Kugel der Unverwundbarkeit : Verwendet diesen Zauber, damit Ansur seine Attacke nicht einsetzen kann.

: Verwendet diesen Zauber, damit Ansur seine Attacke nicht einsetzen kann. Verbannen : Verbannt Ansur auf eine andere Existenzebene. Er kehrt zwar nach einer Weile zurück, den Erfolg/die Trophäe erhaltet ihr aber dennoch.

: Verbannt Ansur auf eine andere Existenzebene. Er kehrt zwar nach einer Weile zurück, den Erfolg/die Trophäe erhaltet ihr aber dennoch. Betäuben: Sollte es euch gelingen, Ansur in der Luft zu betäuben, knallt er ebenfalls auf den Boden und die Herausforderung gilt als abgeschlossen. Gedankenschlag eignet sich dafür gut.

Wer unantastbar ist, kann auch keinen Schaden nehmen. © Larian Studios

Mit diesen Tipps und Tricks sollte es euch möglich sein, Ansur vom Himmel zu holen, die Trophäe/den Erfolg Bruchlandung abzustauben und den Drachen schließlich zurück ins Grab zu befördern.

