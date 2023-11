Pfennigfuchser: Zöllnerin Gerringothe Thorm in Baldurs Gate 3 besiegen

Es warten so einige fiese Gegner in Baldurs Gate 3 auf euch und einer davon ist die Zöllnerin Gerringothe Thorm, die komplett mit Gold bedeckt ist, aber noch mehr von dem glänzenden Metall haben will.

In diesem Guide zu dem Rollenspiel von Larian Studios verraten wir euch, wie ihr die Zöllnerin besiegt, ohne dass sie ihr Gold gegen euch einsetzen kann, was euch den Erfolg Pfennigfuchser einbringt.

Baldurs Gate 3: Wo ihr Gerringothe Thorm finden könnt

Erst einmal müsst ihr den kompletten ersten Akt von Baldurs Gate 3 durchgespielt haben, denn die Zöllnerin wartet in Akt 2 auf euch, also in den verfluchten Landen, die von General Thorm terrorisiert werden.

Ja, ihr habt richtig gehört. Die beiden sind miteinander verwandt. Tatsächlich leidet das ganze Land unter der Familie Thorm, doch das ihr ja erst einmal nebensächlich. Wichtig ist, wo ihr Gerringothe begegnet.

Nämlich, nicht sonderlich verwunderlich, im Zollhaus, das sich direkt am Schnellreisepunkt Reithwin befindet. Der Ort ist schnell gefunden, doch solltet ihr nicht einfach drauf los laufen.

Denn zum einen ist der Fluch an diesem Ort besonders stark, ihr solltet euch also im Vorfeld die Mondlaterne besorgt haben oder den Segen der Pixie besitzen, die in einer solchen Laterne gefangen gehalten wird.

Außerdem können wir euch nicht empfehlen, das Zollhaus einfach so zu betreten. Im ersten Stock geht die Zöllnerin nämlich umher und wer ihr begegnet, wird sofort zu einer Unterhaltung gezwungen.

Eine Unterhaltung an sich ist natürlich nicht sonderlich problematisch, ärgerlich ist jedoch, dass Thorm von euch Gold verlangt. Und zwar so viel, wie ihr besitzt und noch ein bisschen mehr.

Geht euch das Gold aus oder ihr gebt ihr einfach keins, wird sie sehr wütend und es kommt zum Kampf. Die Ausgangslage ist in dem Fall aber bescheiden, weswegen wir diesen Weg nicht empfehlen können.

Außer natürlich, ihr seid sehr gut im Überzeugen, Täuschen oder Bedrohen, denn wer gut quatschen kann, kann Gerringothe Thorm erledigen, ohne dass es zum Kampf kommt.

In diesem Fall erkennt die Zöllnerin, dass sie keinen Lebenszweck mehr hat und fällt einfach tot um. Die Trophäe beziehungsweise den Erfolg Pfennigfuchser gibt es dann aber nicht.

Ihr könnt die Zöllnerin auch totquatschen, den Erfolg Pfennigfuchser gibt es dann aber nicht. © Larian Studios

Pfennigfuchser: Was ihr im Kampf gegen die Zöllnerin beachten solltet

Wenn ihr das Zollhaus in Reithwin betretet, werdet ihr kleine Goldhaufen auf dem Boden bemerken, die zur Position der Zöllnerin nahe einer offenen Stelle in der Außenwand führen.

Sammelt sie auf eurem Weg zu ihr auf. Diese Goldhaufen können während des Kampfes gegen Gerringothe neue Feinde spawnen lassen und explodieren.

Seid proaktiv und eliminiert diese Bedrohung, indem ihr so viele Münzhaufen wie möglich unauffällig entfernt und, falls möglich, euer Team mit dem Zauber Segen stärkt.

Außerdem befinden sich vor Ort mehrere fliegende Köpfe, die die Zöllnerin ebenfalls im Kampf unterstützen werden. Jeder Kopf verfügt dabei über eine andere Flächenangriffsfähigkeit.

Es ist im Kampf also empfehlenswert, diese Köpfe zuerst auszuschalten und Abstand zu Gerringothe zu wahren. Mit jedem besiegten Kopf wird die Zöllnerin um einen ganzen Batzen schwächer.

Alle Köpfe sind besonders anfällig gegenüber psychischen Schaden, stellt also sicher, dass ihr entsprechende Waffen und/oder Zauber im Gepäck habt, da der Kampf so um einiges leichter wird.

Außerdem befindet sich im ersten Stockwerk eine Ranke, die auf das Dach führt. Das Dach ist der perfekte Ort, um den Kampf gegen die Zöllnerin zu beginnen, da die Köpfe euch so einer nach dem anderen folgen werden.

Dach Dach ist der perfekte Ort, um den Kampf gegen Gerringorthe Thorm zu starten. © Larian Studios

Wie ihr den Kampf gegen Gerringothe Thorm leicht gewinnen könnt

Im ersten Zug konzentriert euch auf die zwei Schädel, die euch am nächsten sind, während ihr einen Kämpfer in der Nähe behaltet, um die Hilfe-Aktion bei einem eurer Gruppenmitglieder zu nutzen.

Wurde nämlich ein Gruppenmitglied von einer der anfänglichen Explosionen erwischt, und ihr lasst diesen Helden unbeachtet, wird er oder sie von den Flächenangriffen der Schädel erledigt.

Für jeden getöteten Schädel verringert sich Gerringothes Gesundheit um 100 HP. Zusätzlich ist jeder Schädel mit einem Rüstungsteil ihres Körpers verbunden.

Die ersten beiden Teile, die verschwinden, sind ihre Armschienen, welche ihr ermöglichen, die Peitschen-Aktion zu nutzen. Nachdem zwei Schädel verschwunden sind, kann sie diesen Angriff nicht mehr anwenden.

Wenn Gerringothe Brennbare Münzen einsetzt, unterbrecht eure anfängliche Strategie, indem ihr alle nahegelegenen hervorgehobenen Münzen aufhebt. Dadurch verhindert ihr, dass sie explodieren.

Außerdem beschwört Gerringothe typischerweise als Bonusaktion im zweiten oder dritten Zug eine Münz-Hellebarde als Geisterwaffe. Es ist am besten, sie zugunsten der Schädel zu meiden.

Tatsächlich könnt ihr sie während des gesamten Kampfes ignorieren, da Gerringothes Tod sie ebenfalls verschwinden lässt.

Sobald der letzte Schädel verschwunden ist, ist Gerringothe nur noch einen Standard-Waffenangriff vom Tod entfernt. Hier braucht ihr euch keine Sorgen um besondere Fähigkeiten oder Angriffe zu machen.

Als Belohnung gibt es diesen netten Morgenstern und jede Menge Gold. © Larian Studios

Alternativ verschanzt ihr euch, wie zuvor schon erwähnt, mit drei Helden auf dem Dach. Hier kommen die Schädel nacheinander zu euch, was es einfach macht, die zu erledigen und die Zöllnerin so zu schwächen.

Der vierte Held, bestenfalls ein agiler Fernkämpfer wie Astarion, zieht die Aufmerksamkeit der Zöllnerin auf sich und lässt sich mit genügend Abstand durch das Zollhaus jagen, bis alle Köpfe besiegt wurden.

Ist die Zöllnerin tot und konnte keine der Münzen gegen euch einsetzen, erhaltet ihr die Trophäe/den Erfolg Pfennigfuchser. Außerdem entnehmt ihr ihrer Leiche den Morgenstern Wendung des Schicksals.

Zudem solltet ihr euch den Schlüssel der Zöllnerin schnappen, mit welchem ihr den großen Safe öffnen könnt, nahe der Position, wo der Kampf begonnen hat. Generell findet ihr im Zollhaus noch viele schöne Kostbarkeiten.