Arabella in Baldurs Gate 3: Wie ihr sie rettet und ihre Eltern findet

Es gibt viele interessante Charaktere in Baldurs Gate 3 und manche davon sind in allen drei Akten relevant. Wie zum Beispiel das Mädchen Arabella, der ihr sowohl in Akt 1 als auch in Akt 2 helfen müsst.

Baldurs Gate 3: Rette Arabella in Akt 1

Bereits im ersten Akt von Baldurs Gate 3 beginnt eure Beziehung zu dem Tiefling-Mädchen Arabella. Sofern ihr sie rettet, versteht sich. Denn das Kind hat sich selbst in ganz schöne Schwierigkeiten gebracht.

Sucht den Smaragdhain auf und nähert euch dem Bereich, in welchem das Ritual abgehalten wird. Dort begegnet ihr einigen wütenden Tieflingen, die von drei Druiden vertrieben werden.

Ihr könnt nun entweder mit Locke und Komira, den Eltern von Arabella, sprechen, oder ihr geht direkt weiter in das Innerste des Hains, wo ihr dem Mädchen begegnet. Jedoch befindet sie sich in Gefangenschaft.

Egal, für welche Vorgehensweise ihr euch entscheidet, es kommt so oder so zum gleichen Ergebnis, nämlich der Quest Rette Arabella. Euch stehen nun verschiedene Optionen zur Verfügung:

Natur : Absolviert einen Würfelwurf auf Natur (19) und Kagha wird das Kind ohne große Umstände freilassen. Sucht Arabellas Eltern auf, um eure Belohnung zu erhalten.

: Absolviert einen Würfelwurf auf Natur (19) und Kagha wird das Kind ohne große Umstände freilassen. Sucht Arabellas Eltern auf, um eure Belohnung zu erhalten. Überzeugen : Arabella wird ebenfalls freigelassen, wenn euch ein Wurf auf Überzeugen (16) gelingt. Lae´zel missbilligt das, Schattenherz, Wyll, Karlach und Gale sind jedoch einverstanden.

: Arabella wird ebenfalls freigelassen, wenn euch ein Wurf auf Überzeugen (16) gelingt. Lae´zel missbilligt das, Schattenherz, Wyll, Karlach und Gale sind jedoch einverstanden. Schweigen: Wenn ihr gar nichts sagt oder dem Kind ein Zeichen gebt, zu flüchten, wird Arabella versuchen wegzulaufen und die Schlange wird sie töten.

Nach der ersten unschönen Begegnung mit Kagha ist es übrigens möglich, gegen die Druidin zu ermitteln. Untersucht dafür Kaghas persönliche Truhe im Inneren Heiligtum, um mehr zu erfahren.

Habt ihr das Kind gerettet, kehrt zu ihren Eltern zurück, um eure Belohnung zu erhalten, einen ungewöhnlichen Anhänger, mit welchem Tanzende Lichter gewirkt werden können.

Sollte Arabella gestorben sein, könnt ihr sie mit der Ermittlung gegen Kagha rächen oder später auf der Siegesfeier, wo die Druidin von Locke und Komira vergiftet wird.

Hat sich im ersten Akt in große Schwierigkeiten gebracht: Arabella. © Larian Studios

Finde Arabellas Eltern in Akt 2

Sofern das Tiefling-Mädchen die Ereignisse im ersten Akt von Baldurs Gate 3 überlebt hat, könnt ihr sie im zweiten Akt erneut antreffen und auch dieses Mal gibt es eine Quest rund um das Mädchen.

Ihr trefft Arabella dieses Mal im verfluchten Schattenland, direkt vor dem Eingang zum Reithwin Freidhof, zwischen dem Haus der Heilung und der Steinhauer-Gilde.

Sprecht mit ihr und gebt an, dass ihr nach ihren Eltern suchen werdet, um die Mission Finde Arabellas Eltern zu starten. Ihr könnt das Mädchen nun in euer Camp oder ins Gasthaus schicken.

Sollte Arabella ins Gasthaus geschickt werden, wird sie sich dort an Alfira wenden, ist sie hingegen in eurem Lager, wendet sie sich an Lazarus. Letztere Option hat positive Folgen für Akt 3.

Arabellas Eltern finden : Ihr findet Locke und Komira im Haus der Heilung, im Ostflügel, also auf der Kinderstation, wo ihre Leichen von Schwester Lidwin behandelt werden.

: Ihr findet Locke und Komira im Haus der Heilung, im Ostflügel, also auf der Kinderstation, wo ihre Leichen von Schwester Lidwin behandelt werden. Schwester Lidwin : Die Anhängerin der Shar versteht nicht, dass ihre Patienten tot sind, doch mit einem erfolgreichen Geschicklichkeitswurf könnt ihr sie überzeugen, dass sie geheilt wurden.

: Die Anhängerin der Shar versteht nicht, dass ihre Patienten tot sind, doch mit einem erfolgreichen Geschicklichkeitswurf könnt ihr sie überzeugen, dass sie geheilt wurden. Mit den Toten sprechen: Ihr könnt mit dem entsprechenden Zauber mit Locke sprechen, der euch bestätigt, dass er der Mann von Komira und der Vater von Arabella ist und wie er gestorben ist.

Nun müsst ihr Arabella nur noch die schlechten Neuigkeiten zukommen lassen. Wie ihr das tut, hat einen immensen Einfluss darauf, wie das Mädchen mit dem Verlust umgeht.

Findet ihr die Eltern, bevor ihr mit dem Tiefling-Mädchen gesprochen habt, könnt ihr es ihr sofort erzählen. Dadurch rennt sie in die Schatten und steht im späteren Spielverlauf nicht mehr zur Verfügung.

Besser ist es, wenn ihr sie zuvor in euer Lager schickt, wo sie eine lange Rast lang die Chance hat, sich mit Lazarus anzufreunden. Sie ist dann natürlich immer noch geschockt über den Tod ihrer Eltern.

Doch kehrt sie später in das Lager zurück und ihr könnt euch wieder normal mit ihr unterhalten. Außerdem wird sie dadurch am Ende von Akt 2 auf eine besondere Reise geschickt und kann in Akt 3 erneut angetroffen werden.

Für den Abschluss dieser Mission erhaltet ihr einen ungewöhnlichen Ring, der es euch erlaubt, einmal pro kurzer Rast den Stufe-2-Zauber Schattenklinge zu wirken.

Schickt Arabella in euer Lager, wo sie sich mit Lazarus anfreunden wird. © Larian Studios

Arabella als Verbündete in Akt 3

In Akt Drei kann Arabella in den Abwasserkanälen der Unterstadt gefunden werden, direkt gegenüber vom Wegpunkt. Bei der Begegnung ist sie von den Leichen von Schlägern umgeben und starrt auf einen Stein.

Wenn ihr einen Wurf auf Wahrnehmung besteht, können ihr herausfinden, dass der Stein magisch ist und über Generationen hinweg Geschichten aus der Stadt aufgenommen hat.

Arabella absorbiert diese ebenfalls. Sie erzählt euch, dass Knochenmann (ihr Name für Lazarus) recht hatte, dass das Gewebe sie leiten wird. Sie deutet an, dass wir sie vielleicht wiedersehen werden.

Habt ihr Arabella in Akt 1 gerettet, ihre Eltern in Akt 2 gefunden und sie zuvor zu Lazarus geschickt, und zudem in Akt 3 mit ihr gesprochen, steht sie als Verbündete für den finalen Kampf zur Verfügung.

Auf diese Weise erhält eure komplette Gruppe im Endkampf einen Buff, der euch immun gegen Betäubung, Paralyse, Festgehalten und schwieriges Gelände macht.

