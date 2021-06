Assassin’s Creed Valhalla: Geht es in einem dritten Story-DLC nach Muspelheim?

Die Neuigkeiten zu Assassin’s Creed Valhalla bildeten einen erfreulichen Teil der Ubisoft Forward, denn neben der angekündigten Discovery Tour wurde ein weiteres Jahr voller neuer Inhalte für das Action-Rollenspiel versprochen. Darunter scheint auch eine weitere, bislang unangekündigte Story-Erweiterung zu stecken, die uns möglicherweise nach Muspelheim führt und eine weitere Begegnung mit Odin ermöglicht.

Assassin’s Creed Valhalla: Dritte Erweiterung mit Odins Comeback

Bislang wurden für AC Valhalla nur zwei größere Story-DLCs offiziell angekündigt: Der Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris. Während „Zorn der Druiden“ bereits im Mai erschienen ist und Irland als neues Gebiet hinzufügte, wird „Die Belagerung von Paris“ nach seinem Release im Sommer 2021 ins mittelalterliche Frankreich führen.

Assassin’s Creed Valhalla: Discovery Tour heißt Zeitalter der Wikinger und erscheint im Herbst 2021

In einer möglichen dritten Erweiterung könnte es noch einmal etwas übernatürlicher werden, denn während der Ubisoft Forward wurde mit einem ersten Teaser etwas erwähnt, das nicht nur für eine Rückkehr von Odin, sondern auch für einen Besuch von Muspelheim spricht. Nachdem über weitere Inhalte für das kommende Jahr gesprochen wurde, sagte Senior Community Devoloper Karen Lee folgendes:

„Irgendwas sagt mir, dass Eivor mit Odin noch nicht fertig ist.“

Warum könnt sie damit Muspelheim meinen? Auf ihre Aussage hin folgten Bilder von Lava, Flammen, aufsteigendem Rauch und einem mit Runen verzierten Tor, das möglicherweise den Weg zu einen anderen Welt eröffnet, wie wir sie bereits aus Eivors Trank-Visionen kennen, die uns nach Asgard und Jötunheim geleiteten. Es wäre also mehr als denkbar, dass Muspelheim als dritter mythologischer Ort in einem weiteren Story-DLC aufgegriffen wird.

Was ist Muspelheim? In der nordischen Mythologie wird Muspelheim als Ort des Feuers und der Wärme beschrieben, als heller Gegenpol der Schöpfung zum eiskalten Niflheim. Damit passen die gezeigten Bilder ziemlich gut ins Schema. In Spielen wie God of War bildetet Muspelheim eines der Neun Reiche des Weltenbaums. Die Darstellung dort ähnelt dabei stark dem, was wir in dem kurzen Ausblick auf die kommende „Assassin’s Creed Valhalla“-Erweiterung sehen durften.

Führt uns dieses Tor aus dem Teaser nach Muspelheim? © Ubisoft

AC Valhalla im zweiten Jahr: Quests, Events und Ausrüstung

Ubisoft bestätigte bei dem Event für ein weiteres Jahr kostenlose Inhalte für AC Valhalla nachzuliefern. Darunter sind Events, wahrscheinlich ähnlich den bereits vergangenen wie das Julfest oder die Eastre-Feierlichkeiten, neue Ausrüstungsgegenstände für Eivor, wie das nahende Einhand-Schwert oder die bereits veröffentlichte Basim-Montur, und neue Spielmodi, wie die nachträglich hinzugefügten Flussraubzüge.

Wann welche Inhalte in „Assassin’s Creed Valhalla“ finden, ist noch nicht vollends klar. Wir berichten allerdings über den Release, sobald uns aktuelle Infos und Termine dazu vorliegen.