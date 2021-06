Assassin’s Creed Valhalla: Davon scheint der Paris-DLC zu handeln, möglicher Release geleakt

Assassin’s Creed Valhalla wurde vor wenigen Wochen mit der ersten Story-Erweiterung Zorn der Druiden ausgestattet, da folgen auch schon die ersten Leaks zum zweiten DLC Siege of Paris aka Die Belagerung von Paris. Durch die offengelegten Infos scheinen wir erste Details zur Hintergrundgeschichte und dem zeitlichen Setting zu erhalten.

Assassin’s Creed Valhalla: Die Leaks zur Belagerung von Paris

Laut dem französischen Leaker J0nathan, der via Data-Mining auf die Spuren des nächsten DLCs gelangt ist, wird die zweite große Erweiterung einige Jahre nach den Ereignissen von „Assassin’s Creed Valhalla“ spielen. Während das Hauptspiel 877 nach unserer Zeitrechnung angesiedelt ist, verschlägt uns der DLC ins Königreich der Franken im Jahr 885 n.u.Z. und damit in das mittelalterlichen Frankreich.

J0nathan hat in seinem Video zudem aufgedeckt, dass Francia zu dieser Zeit unter der Herrschaft eines berühmten König stand: Karl III., auch Karl der Dicke genannt, Urenkel Karls des Großen. Um seine Regierungszeit könnte sich der DLC also drehen.

Wie glaubhaft ist der Leak? Tatsächlich hat Karl III. einen Krieg gegen die Nordmänner geführt, die jener Zeit für Raubzüge in das fränkische Reich eingefallen sind. Im Jahr 885/86 belagerte sogar ein größeres normannisches Heer Paris, was den Leak noch glaubhafter erscheinen lässt, wenn man bedenkt, dass der Titel der Erweiterung Siege of Paris lautet.

Den enthüllten Infos zufolge soll Eivor hierbei einen Angriff der Franken auf England vermuten, weshalb Hraefnathorp in Francia neue Verbündete finden muss, um einen Konflikt zu vermeiden. Um die Story zu starten, scheint hierfür ein weiteres Mal „ein Besucher am Dock von Hraefnathorp anzulegen“.

Keine Verborgenen in AC Valhallas Siege of Paris

Wer gehofft hat in Paris einigen französischen Prototyp-Assassinen zu begegnen, wird wohl enttäuscht. Denn eine Textzeile, die beim Data Mining aufgedeckt wurde, enthält eine Aussagen, die ihren Auftritt offenbar erneut ausschließt:

„Genau wie in England scheinen die Verborgenen in Frankreich abwesend zu sein. Welche Schätze könnten sie hinterlassen haben?“

Wann erscheint Siege of Paris? Laut PlayStation Store ist der Release wohl vorerst für den 9. November 2021 angesetzt. Hierbei muss es sich jedoch nicht um den endgültigen Termin handeln, sondern ebenso um einen Platzhalter. Immerhin musste auch der „Zorn der Druiden“-DLC noch einmal verschoben werden.

In der offiziellen Beschreibung für Ubisoft schildert Ubisoft den Inhalt von „Die Belagerung von Paris“ wie folgt:

„Erleben die ehrgeizigste Schlacht in der Geschichte der Wikinger noch einmal mit historischen Schlüsselfiguren des vom Krieg zerrissenen Franken. In diesem entscheidenden Moment der Geschichte kannst du die befestigte Stadt Paris und die Seine unter einer längeren Belagerung infiltrieren, feindliche Geheimnisse aufdecken und strategische Allianzen bilden, um die Zukunft deines Clans zu sichern.“