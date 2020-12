Julfest in Assassin’s Creed Valhalla gestartet: So sammelt ihr Julmarken und Belohnungen

Ab sofort könnt ihr in Assassin’s Creed Valhalla das Julfest feiern, denn seit gestern ist das In-Game-Event endlich gestartet. Wir verraten euch alles, was ihr zu dem nordischen Weihnachtsfest wissen müsst, welche neuen Inhalte es gibt, wie lange das Event andauert und wie man erfolgreich Julmarken sammelt, um Belohnungen freizuschalten.

Das Julfest in Assassin’s Creed Valhalla

Das Julfest ist Teil des Post-Launch-Plans, laut dem aller drei Monate neuer Content für AC Valhalla erscheinen soll. Das erste Ingame-Event lädt euch dabei nicht nur in ein prachtvoll verschneites und geschmücktes Hraefnathorp ein, sondern hält dort eine Menge neuer Aktivitäten und Inhalte und bereit. Unter den Beschäftigungen sind:

Betrunkene Schlägereien

Bogenschießen-Herausforderungen

Trinkspiele

Neue Quests

Wie lange dauert das Julfest an? Das weihnachtliche Event läuft vom 17. Dezember 2020 bis zum 7. Januar 2021. Ihr habt also noch bis zum nächsten Jahr Zeit an den Feierlichkeiten teilzunehmen.

Das Weihnachtsfest wird im östlichen Teil eurer hübsch dekorierten Hraefnathorp-Siedlung gefeiert. © Ubisoft

Wie starte ich das Julfest? Um das Weihnachtsfest zu starten, müsst ihr lediglich das letzte große Update 1.1.0 installiert haben, das den Ingame-Support für das Event enthält. Außerdem müsst ihr bereits einen der beiden größeren Handlungsstränge wie Grantebridgescire oder Ledecestrescire beendet haben. Startet ihr nun nach dem 17. Dezember das Spiel, sollte Eivor automatisch die Quest Julfest erhalten.

Julmarken sammeln in AC Valhalla: So geht’s!

Wenn ihr an den Festivitäten teilnehmt und euch den dortigen kleinen Herausforderungen stellt, könnt ihr sogenannte Julmarken sammeln. Die Julmarken wiederum könnt ihr im Festladen gegen verschiedene Belohnungen eintauschen. Folgende Quests müssen dafür absolviert werden:

Bruns Torheit – 10 Julmarken bei einem Sieg Redet mit Brun und gewinnt das Trinkspiel

– 10 Julmarken bei einem Sieg

Bewegliche Ziele – 40 Julmarken bei Höchstzahl Redet mit Thyrvi und trefft in 2 Minuten so viele Ziele wie möglich 15 Punkte für grüne Ziele 20 Punkte für orangene Ziele 25 Punkte für rote Ziele

– 40 Julmarken bei Höchstzahl

Jul-Schlägerei – 25 Julmarken bei allen gewonnen Runden Redet mit Sunnifa und prügelt euch fünf Runden 5 Julmarken pro siegreicher Runde

– 25 Julmarken bei allen gewonnen Runden

Der Tag, an dem das Bier verschwand – 140 Julmarken bei Abschluss Redet mit Zecher Alwin und schließt die Quest ab Achtung: Hierfür muss die Brauerei gebaut sein!

– 140 Julmarken bei Abschluss

Alle Belohnungen zum Julfest

Habt ihr alle feierlichen Missionen erfolgreich abgeschlossen, folgt der schönste Teil: Das Einlösen der Julmarken. Im Festladen des Julfests könnt ihr eure Marken gegen folgende Belohnungen eintauschen:

Rüstung für Eivor

Zeremonieller Modraniht-Kopfschmuck – 60 Julmarken

Zeremonielle Modraniht-Armschienen – 60 Julmarken

Zeremonieller Modraniht-Mantel – 60 Julmarken

Zeremonielles Modraniht-Gewand – 60 Julmarken

Zeremonielle Modraniht-Hose – 60 Julmarken

Zeremonieller Modraniht-Sax – 150 Julmarken

Zeremonieller Modraniht-Schild – 150 Julmarken

Dieses neue Outfit für Eivor erhaltet ihr im Austausch gegen eure schwer verdienten Julmarken. © Ubisoft

Tattoo-Entwürfe für Eivor

Modraniht (Kopf) – 20 Julmarken

Modraniht (Arme) – 20 Julmarken

Modraniht (Rumpf vorn) – 20 Julmarken

Modraniht (Rücken) – 20 Julmarken

Deko für die Siedlung

Gemütliche Feuerstätte – 15 Julmarken

Jul-Buche – 15 Julmarken

Opferaltar – 15 Julmarken

Ritueller Baum – 15 Julmarken

Traditionelle Julgirlande – 15 Julmarken