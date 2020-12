Assassin’s Creed Valhalla: So bekommt ihr einen Wolf als Begleiter – Guide

In Assassin’s Creed Valhalla wird Tierliebe offenbar ganz groß geschrieben. Zumindest die Liebe zu bestimmten Tieren, denn einige können durchaus zu einem nützlichen Begleiter von Eivor werden. Neben eurem Raben, einem Reittier und einer Katze, könnt ihr auch einen Wolf zu einem angriffslustigen Kumpanen machen. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Ein Wolf als Begleiter in Assassin’s Creed Valhalla

Tiere zähmen wie in Odyssey oder Origins ist in AC Valhalla leider nicht mehr so ohne weiteres mögliches. Nur noch bestimmte Wildfänge können mehr oder weniger als Begleiter rekrutiert werden, wie die Katze, die dekorativ-flauschiger Teil eurer Schiffscrew werden kann:

Doch auch ein bestimmter Wolf zählt zu den zähmbaren Bestien in „Assassin’s Creed Valhalla“, der sich als überaus nützliche Spezialfähigkeit erweist. Dafür müsst ihr vorab jedoch einige Bedingungen erfüllen:

Seid in Besitz eurer eigenen Siedlung Hraefnathorp und baut sie bis Stufe 3 aus. Nun könnt ihr euch in euer Langhaus begeben und trefft dort auf ein weinendes Kind namens Knud. Bei ihm beginnt ihr die Quest Ein kleines Problem, in deren Verlauf ihr ein wildes Tier aus einem Keller befreien und dafür ein Wildschwein mit dem passenden Kellerschlüssel im Bauch jagen müsst.

Am Ende der Quest könnt ihr einen weißen Wolf aus seinem Käfig befreien. Keine Sorge: Der Wolf ist bereits fromm wie ein Lamm und kann sogar von euch benannt werden. Mit Abschluss der Mission schaltet ihr anschließend die Spezialfähigkeit Bester Freund des Menschen frei, mit der ihr euren neuen Begleiter im Austausch gegen Adrenalin auf Gegner hetzen könnt.

Euer Wolf wird anschließend in eurer Siedlung umherlaufen, via Fähigkeit Feinde angreifen, euch aber nicht ständig auf eurem Weg begleiten.

„Assassin’s Creed Valhalla“ bietet euch übrigens auch wieder die Möglichkeit Tiere zu streicheln. Kommt ihr also in eine Siedlung eurer Wahl, könnt ihr einfach auf Hunde und Katzen zugehen und per Knopfdruck liebkosen. Katzen springen euch sogar wohlwollend in die Arme.