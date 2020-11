Zwar ist die Rolle der Katze in der Gesellschaft der Wikingerzeit bislang kaum untersucht worden, doch es scheint so, dass die Samtpfoten ein hoch geschätztes Haustier während der skandinavischen Wikingerzeit waren und die Krieger in das Jenseits begleiten sollten.

Wenig verwunderlich also, dass Katzen und auch Hunde in Assassin’s Creed Valhalla ein normaler Bestandteil des Wikingerlebens sind. Zum Beispiel könnt ihr die kleinen Tiger jederzeit streicheln und sogar in den Arm nehmen. Aber was ist, wenn ihr mal wieder auf einer längeren Plünderungs-Tour seid?

Natürlich könnt ihr euer Fellknäuel mit auf euer Langschiff nehmen. Zwar habt ihr von tierischen Begleitern keinen direkten Vorteil im Spiel, doch es sieht einfach süß aus, wenn sich die kleine Samtpfote in einer Ecke des Boots zusammenrollt.

So schaltet ihr den Katzenbegleiter frei

Um in Valhalla einen Katzenbegleiter freizuschalten, müsst ihr in der Geschichte erst einmal England erreichen. Sobald ihr auf der Insel angekommen seid, reist ihr in die Stadt Norwich östlich eures Startgebiets in der Region East Anglia. Hier könnt ihr eine Nebenquest beginnen, wodurch die Katze auf eurem Schiff freigeschaltet wird.

Dabei handelt es sich um eine geheime Nebenquest (Weltereignis), die nicht auf eurer Karte oder eurem Kompass angezeigt wird. Die Katze befindet sich in der Nähe eines roten nordischen Tors, vor dem Haus der Dänen.

Sprecht mit der weißen Katze und dann mit dem Kind, nachdem die Katze weggelaufen ist. Folgt nun dem Kind. Die Katze springt davon sobald das Kind näher kommt. Interagiert jetzt mit der Katze, um sie zu greifen, bevor sie entkommt. Entwischt sie euch doch, folgt dem Kind zum nächsten Ort, um es erneut zu versuchen.

Habt ihr euren zukünftigen tierischen Begleiter endlich gefangen, schließt ihr damit automatisch auch die Nebenquest „Freyas Freund“ ab. Die Katze erscheint nun auf eurem Langschiff. Jetzt habt ihr bei Raubzügen immer eure Katze dabei, die euch Gesellschaft leisten wird.

