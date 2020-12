Assassin’s Creed Valhalla erhält heute Update 1.1.0 und startet das Julfest

Am heutigen 15. Dezember erscheint in Deutschland um etwa 13:00 Uhr das große Update 1.1.0 für das Wikinger-Abenteuer Assassin’s Creed Valhalla. In dem Patch sind nicht nur Bugfixes und Fehlerbehebungen enthalten, sondern auch das erste Event, um ein wenig weihnachtliche Stimmung zaubern.

Assassin’s Creed Valhalla: Alles zu Update 1.1.0

Während wir im Dezember hierzulande Weihnachten feiern, zelebrieren Nordeuropäer das sogenannte Julfest. Genau dieses Julfest wird sich nun als erstes zeitlich begrenztes Event in „Assassin’s Creed Valhalla“ einfinden.

Das nordische Weihnachtsfest wird in AC Valhalla mit mehreren Festen und Belohnungen ausgestattet sein und die Feierwütigen in den östlichen Teil euer Siedlung Hraefnathorp verschlagen. Was genau, es dabei zu entdecken gilt und ob damit vielleicht auch eine zusätzliche Erweiterung der Siedlung möglich ist, soll noch bekannt gegeben werden.

Größe von Update 1.1.0 für PC und Konsolen

Xbox Series X|S: etwa 6.3 GB

Xbox One: etwa 5.7 GB

PlayStation®5: etwa 2.46 GB

PlayStation®4: etwa 2.4 GB

PC: etwa 5.6 GB

Wofür erscheint der neue Patch? Version 1.1.0 erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 and PS4, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Google Stadia und Amazon Luna.

Welche Probleme mit dem neuen Update behoben und welche Balancing-Anpassungen vorgenommen worden, lest ihr in den offiziellen Patchnotes.