Assassin’s Creed Valhallas Post-Launch-Plan: Viele kostenlose Inhalte, Story-DLC und die Discovery-Tour

Endlich sind die Post-Launch-Pläne für Assassin’s Creed Valhalla bekannt. Mit einem Trailer enthüllte Ubisoft die Roadmap mit allen Inhalten, die nach Release in das Action-Rollenspiel finden. Einiges ist dabei nur mit dem Season Pass erhältlich, anderes wiederum steht allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr.

Post-Launch-Plan von Assassin’s Creed Valhalla

Beginnend in diesem Jahr sollen 2021 zwei weitere Seasons mit neuen Inhalten veröffentlicht werden. Darunter sind kostenloser Content und In-Game-Events, aber auch die kostenpflichtigen Story-Erweiterungen. Besitzer der Gold-, Ultimate- und Collectors-Editionen des Spiels können auf letztere dabei direkt zugreifen oder den Season Pass separat erstehen.

Assassin’s Creed Valhalla jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

Dezember 2020 – Erste Season

Für alle : kostenlose saisonale Inhalten und In-Game-Events Traditionelles Wikinger-Weihnachtsfest Viking Yule Festival Neue Siedlungsgebäude und Siedlungsgebiete Neuer Spielmodus River Raids für dynamische, herausfordernde Raid-Erlebnisse Ränge für Jomswikinger: Offiziere können dann XP verdienen und aufsteigen, je höher der Rang, desto mehr verdienen sie, wenn sie von anderen Spielern rekrutiert werden Neue Spielerfähigkeiten und -fähigkeiten Neue Waffen und Ausrüstung, kosmetische Gegenstände für die Siedlung, ein Langschiff, Pferd und Rabe.

: kostenlose saisonale Inhalten und In-Game-Events

Für Season-Pass-Besitzer: Exklusive Mission – Die Legende von Beowulf (direkt zum Release-Tag verfügbar)

März 2021 – Zweite Season

Für alle : kostenlose saisonale Inhalten und In-Game-Events Neuer kampforientierter Spielmodus Jomsviking-Update Siedlungsfestivals Neue Ausrüstung und Kosmetikartikel

: kostenlose saisonale Inhalten und In-Game-Events

Für Season-Pass-Besitzer: 1. Erweiterung – Wrath of the Druids

Worum geht es in Wrath of the Druids? In dem ersten Story-DLC reisen die Spieler nach Irland und widmen sich einem alten und mysteriösen Druidenkult. Ihr Mitglieder müssen hierbei verfolgt und gälische Mythen und Folklore aufgedeckt werden. Die Reise soll hierbei durch verwunschene Wälder und schillernde Landschaften führen und siegreiche Kämpfe unseren Einfluss unter den gälischen Königen steigern.

Der sind die geplanten Inhalte für die Zeit nach dem Release von „Assassin’s Creed Valhalla“. © Ubisoft

Sommer 2021 – Dritte Season

Wirklich viel ist zu Season 3 noch nicht bekannt und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt näher vorgestellt. Fest steht jedoch, dass im Sommer 2021 weitere Gratis-Inhalte, eine neue lehrreiche Discovery Tour und die 2. kostenpflichtige Erweiterung The Siege of Paris für „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht werden sollen.

Worum geht es in The Siege of Paris? Der 2. DLC widmet sich dem Krieg der Wikinger mit Frankia. Die Spieler infiltrieren hierfür die befestigte Stadt Paris und die Seine, decken die Geheimnisse ihrer Feinde auf und bilden strategische Allianzen, um die Zukunft ihres Clans zu sichern.

Der zweite DLC von Valhalla führt sie nach Paris. © Ubisoft

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 10. November für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Google Stadia. Die PS5-Version folgt am 12. November.