Flussraubzüge in Assassin’s Creed Valhalla: Alle Infos zu Belohnungen, Jomswikinger und Langschiff – Guide

Assassin’s Creed Valhalla wurde durch das Update 1.1.2 mit einigen neuen Spielinhalten ausgestattet. Darunter sind weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten, neue Ausrüstung für Eivor, neue Siedlungsgebäude und der Spielmodus Flussraubzug.

Für Letzteres möchten wir euch eine kleine Hilfestellung liefern und euch alles zu den River Raids, den zugehörigen Karten, Belohnungen, eurem Langschiff, eurem neuen Freund Vagn und den Jomswikingern verraten.

Flussraubzug: Was ist neu in Assassin’s Creed Valhalla?

Nachdem ihr euch das neueste Update für „Assassin’s Creed Valhalla“ heruntergeladen habt, erscheint die Quest Ein Fluss zum Berauben in eurer Missionsübersicht. Hierfür müsst ihr in den östlichen Teil eurer Siedlung aufsuchen und am dortigen Steg mit einigen Neuankömmlingen sprechen, speziell mit eurem neuen Freund Vagn. Nach dem Gespräch erhaltet ihr automatisch den Jomskai.

Mit ihm und seiner Mannschaft erlernt ihr die Basics des Flussraubzugs und erhaltet nach Questabschluss den Zugang zu folgenden neuen Features:

Langschiff : Dieses Schiff ist nicht dasselbe, das ihr auf euren Reisen durch Englaland nutzt. Das Langschiff kommt lediglich für River Raids zum Einsatz und ist ausschließlich mit Jomswikingern besetzt. Bei Vagn könnt ihr Verschönerungen für das Schiff kaufen.

: Dieses Schiff ist nicht dasselbe, das ihr auf euren Reisen durch Englaland nutzt. Das Langschiff kommt lediglich für River Raids zum Einsatz und ist ausschließlich mit Jomswikingern besetzt. Bei Vagn könnt ihr Verschönerungen für das Schiff kaufen. Jomswikingerhalle : Diese Methalle kann gegenüber vom Jomskai für 100 Ausländische Güter errichtet werden. Hier findet ihr von anderen Spielern erstellte Jomswikinger, die unterschiedlich stark und widerstandfähig sein können.

: Diese Methalle kann für errichtet werden. Hier findet ihr von anderen Spielern erstellte Jomswikinger, die unterschiedlich stark und widerstandfähig sein können. Neue Karten: Mit dem Update haben drei neue Maps ins Spiel gefunden, die ausschließlich im Rahmen der Flussraubzüge betretbar sind. Mit folgenden Update sollen mehr davon in „Assassin’s Creed Valhalla“ finden.

Mit dem Update haben ins Spiel gefunden, die ausschließlich im Rahmen der Flussraubzüge betretbar sind. Mit folgenden Update sollen mehr davon in „Assassin’s Creed Valhalla“ finden. Raubzug-Belohnungen: Im Rahmen eurer Raubzüge könnt ihr unter anderem drei neue Bücher des Wissens erbeuten, um drei weitere Fertigkeiten freizuschalten. Außerdem erhaltet ihr die Quest Das Vermächtnis des Heiligen Georgius, für die ihr Hinweise sammeln müsst, um eine neue Rüstung und eine neue Waffe freizuschalten.

Je nach Fluss findet ihr unterschiedliche Belohnungen und Ressourcen auf euren Raubzügen. Auf Vagns Karte erhaltet ihr einen Überblick über bisherigen Fortschritte. © PlayCentral.de

Wie funktionieren River Raids?

Sobald ihr euch auf Vagns Karte für einen Fluss Raubzug entschieden und euer Langschiff mit ausreichend Jomswikingern gefüllt habt, fahrt ihr den Fluss entlang an Siedlungen, Klöstern und Militärlagern vorbei, die ihr plündern könnt, ähnlich wie ihr es von den bisherigen Raubzügen gewohnt seid.

Doch: Je häufiger ihr zu der Flusskarte zurückkehrt, desto härter werden die Kämpfe, denn mit jeder Rückkehr steigt die Verteidigungsstufe. Seid ihr zwischenzeitlich auf anderen Flüssen unterwegs, sinkt diese Stufe wieder und geplünderte Orte werden wieder neu befüllt.

Wenn ihr mit eurer Crew zurückkehrt, erhaltet ihr einen Abschlussbericht über eure Erfolge. Euer Fortschritt auf diesem Fluss wird anschließend gespeichert. © PlayCentral.de

Ausländische Fracht

Mit den Flussraubzügen finden neue Truhen ins Spiel, die nicht nur Waffen, Ausrüstung oder gewöhnliche Ressourcen enthalten können, sondern auch Ausländische Güter. Mit ihnen könnt ihr in „Assassin’s Creed Valhalla“ die Jomswikingerhalle ausbauen, euer Schiff upgraden oder bei Vagn einkaufen.

Mahlzeiten-Truhen

Auf eurer Plündertour stoßt ihr gelegentlich auf große Mahlzeiten-Truhen. Sie schenken sowohl Eivor als auch der gesamten Besatzung eine Mahlzeit, sprich: ein Leben.

Wozu brauche ich Mahlzeiten? Eure Jomswikinger verbrauchen ihre Mahlzeit automatisch, sobald ihr Gesundheitszustand kritisch ist. Sollte die Mahlzeit eines Jomswikinger verbraucht sein, solltet ihr schnell zu einem am Boden liegenden Wikinger hechten und mit einer Mahlzeit aufhelfen, sonst war’s das mit ihm.

Was passiert, wenn ich sterbe oder ein Jomswikinger? Solltest du auf deiner Plünderreise das Zeitliche segnen, verlierst du alle bis dahin gesammelten Gegenstände und deinen Fluss-Fortschritt. Stirbt dagegen einer deiner Jomswikinger, fällt dieser für die nächsten Raubzüge aus.

Wachsamkeit

Haltet Ausschau nach der Wachsamkeit, die ihr ihm Schnellaktionsrad von „Assassin’s Creed Valhalla“ nachschlagen könnt. Je höher sie ist, desto mehr Gegner werden euch auf eurem Weg in die Quere kommen und Verteidigung in Form von Bogenschützen, Flussketten und mehr Gegnern auffahren.

Seid aufmerksam bei einem Flussraubzug. „Assassin’s Creed Valhalla“ möchte euch mit den River Raids ein wenig mehr herausfordern als bei normalen Raubzügen. © PlayCentral.de

Flussraubzug-Status

Von dann und wann solltet ihr den Status des Raubzugs checken, um folgende Infos über den Erfolg eurer Plünderungsaktion einzuholen:

Platz im Frachtraum

Gesundheit der Jomswikinger

Verbrauch der Mahlzeiten

Grad der feindliche Verstärkung

Hier kannst du einsehen, wie es deinen Jomswikingern geht, wie viel Fracht du noch laden kannst oder wie wachsam die Gegner aktuell sind. © PlayCentral.de

Wie starte ich einen Flussraubzug?

Sobald ihr die Tutorial-Quest absolviert habt, könnt ihr Flussraubzüge selbstständig starten. Dafür müsst ihr einfach zu Vagn gehen, der sich in „Assassin’s Creed Valhalla“ stets am Jomskai aufhält. Sprecht ihn an und startet den Raubzug, indem ihr auf seiner Karte den Fluss eurer Wahl auswählt und eure Jomswikinger-Besatzung zusammenstellt.

Tipp: Sollte einer eurer Wikinger außer Gefecht sein, heuert in der Jomswikingerhalle zwischenzeitlich einen neuen an.

Warum sehe ich nur zwei River Raid-Karten? Zu Beginn stehen euch nur die Flüsse Exe und Saefern für einen Raubzug zur Verfügung. Um die dritte Karte freizuschalten, müsst ihr insgesamt zwei Hinweise des Heiligen Georgius gefunden haben und damit anschließend zu Vagn zurückkehren.

Einer befindet sich im östlichen Kloster Exanceaster am Fluss Exe auf einem Tisch in der Hauptkirche. Der zweite ist im nordöstlichen Teil des Flusses Saefern zu finden, im Nördlichen Kloster, auf einem Tisch im Nebenraum der Kirche.

Die Hinweise führen euch auch zum Rüstungsset und Schwert des Heiligen Georgius, die neuen Belohnungen in „Assassin’s Creed Valhalla“ © Ubisoft

Vagns Waren und Schiffsausbau

Doch bei Vagn könnt ihr nicht nur einen Flussraubzug starten, sondern auch eine Runde shoppen. Denn Vagn bietet eigene Waren zum Verkauf an, die ihr gegen Ausländische Güter eintauschen könnt. Unter ihnen sind Langschiffverschönerungen und vier neue Tätowierungen. Außerdem passt ihr hier die Optik eures Langschiffs und die Größe des Frachtraums an.

Langschiffverschönerungen

Jomswikinger Stevenkopf: 200 Ausländische Güter

Jomswikinger Rumpf: 200 Ausländische Güter

Jomswikinger Segel: Ausländische Güter

Jomswikinger Schilde: 200 Ausländische Güter

Jomswikinger Heck: 200 Ausländische Güter

Tattoos

Jomswikinger Kopf: 150 Ausländische Güter

Jomswikinger Arme: 150 Ausländische Güter

Jomswikinger Rücken: 150 Ausländische Güter

Jomswikinger Rumpf vorn: 150 Ausländische Güter

Bei Vagn könnt ihr Verschönerungen für eure Langschiffe kaufen. Außerdem ist hier die Vergrößerung des Frachtraums möglich. © PlayCentral.de

Weitere Infos, Guides und News findet ihr auf unserer Themenseite zu Assassin’s Creed Valhalla.