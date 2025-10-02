Xbox Game Pass – Vier Spiele verlassen den Katalog im Oktober 2025

Xbox Game Pass wird ab dem 15. Oktober 2025 vier Spiele aus seiner Bibliothek entfernen. Dies ist Teil der regelmäßigen Rotation, bei der Spiele aus dem Katalog entfernt werden, um Platz für neue Titel zu schaffen. Für Abonnenten bedeutet das, dass Cocoon, Core Keeper, Donut County und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed bald nicht mehr verfügbar sein werden.

Welche Spiele verlassen den Game Pass?

Welche Titel werden am 15. Oktober entfernt? Die Spiele, die aus dem Xbox Game Pass entfernt werden, sind Cocoon, Core Keeper, Donut County und Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed. Diese Titel werden nicht mehr im Rahmen des Abonnements verfügbar sein, können jedoch bis zu diesem Datum mit einem Rabatt von 20 % erworben werden.

Falls du eines dieser Spiele weiterhin genießen möchtest, ist es ratsam, sie vor dem 15. Oktober zu kaufen. Der Rabatt bietet eine günstige Gelegenheit, Titel zu sichern, die du noch nicht abgeschlossen hast oder die du immer wieder spielen möchtest.

Neue Spiele im Oktober

Welche neuen Titel kommen in den Game Pass? Im Oktober werden viele neue Titel dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Dazu gehören Sopa – Tale of the Stolen Potato und Little Rocket Lab am 7. Oktober, Ball x Pit am 15. Oktober, Keeper am 17. Oktober und Ninja Gaiden 4 am 21. Oktober. Diese neuen Spiele bieten eine Mischung aus verschiedenen Genres und Spielstilen, die sowohl Gelegenheits- als auch Hardcore-Gamer ansprechen.

Besonders Ninja Gaiden 4 wird mit Spannung erwartet, da es das nächste Kapitel in der beliebten Serie darstellt. Nach der Entfernung der vorherigen Ninja Gaiden-Titel aus dem Game Pass freuen sich viele Fans auf die Fortsetzung der Geschichte.

Preisänderungen und Auswirkungen

Wie wirken sich die Preisänderungen auf den Game Pass aus? Microsoft hat kürzlich eine Preiserhöhung für den Xbox Game Pass angekündigt, die den Preis für die Ultimate-Version auf 29,99 € pro Monat anhebt. Diese Erhöhung hat für Unmut gesorgt und einige Abonnenten dazu veranlasst, ihr Abonnement zu kündigen. Dennoch bleibt der Game Pass für viele eine attraktive Option, da er Zugang zu einer Vielzahl von Spielen bietet, die sonst teuer sein könnten.

Die steigenden Kosten für die Entwicklung von Videospielen machen Dienste wie den Xbox Game Pass und PlayStation Plus zu einer beliebten Wahl für viele, da sie eine kostengünstigere Möglichkeit bieten, aktuelle Titel zu spielen.

Ausblick auf kommende Highlights

Welche Highlights erwarten dich noch in diesem Jahr? Neben den Oktober-Neuerscheinungen wird der Xbox Game Pass noch viele weitere Highlights in diesem Jahr bieten. Ein besonderes Highlight ist die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November, das für Xbox Game Pass Ultimate- und PC Game Pass-Abonnenten erhältlich sein wird.

Diese neuen Spiele versprechen spannende und abwechslungsreiche Erlebnisse und zeigen, dass der Game Pass trotz der Entfernung einiger Titel weiterhin ein attraktives Angebot für alle Gaming-Fans bleibt.

Was denkst du über die kommende Entfernung dieser Spiele aus dem Xbox Game Pass? Welche neuen Titel freust du dich am meisten auszuprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!