Die gefeierte Fantasyserie The Witcher ist mit einer 2. Staffel bei Netflix zurück und kann an den enormen Erfolg der ersten Staffel der Hexer-Saga vor zwei Jahren anknüpfen. Seit dem Start der neuen Folgen am 17. Dezember 2021 dominiert der Serienhit die Top 10 des Streamingdienstes. Außerdem bringt die 2. Staffel der Netflix-Serie zahlreiche Fans zurück zum Spiel.

Jetzt ist ein neues Video zur Serie erschienen, die auf der umfangreichen Hexer-Saga von Buchautor Andrzej Sapkowski, die zudem als Vorlage für die ebenso äußerst erfolgreichen Witcher-Spielreihe von CD Projekt RED dient.

The Witcher (Serie): Henry Cavill liest in einem Youtube-Video aus der Buchvorlage vor

Wie schon bei der ersten Staffel dürfen wir darin einen Auszug aus der Romanvorlage erleben. Nachdem Henry Cavill bereits vor zwei Jahren einen Auszug aus der Buchvorlage zum Besten gab, präsentiert sich nun seine Kollegin und Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra den Fans, um stilecht in einem Lederohrensessel (ohne das passende Kaminfeuer) einen weiteren Auszug aus der originalen Romanvorlage vorzulesen. Das passende Video dazu könnt ihr hier sehen:

The Witcher Staffel 2 mit neuen Hexern und Monstern

Die acht neuen Folgen der 2. Staffel knüpfen direkt an die Ereignisse der letzten Staffel an und vereinen erstmals Geralt (Henry Cavill), Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Chalotra). Zunächst findet Geralt mit Ciri auf der legendären Hexer-Festung Kaer Morhen Zuflucht vor ihren Verfolgern, wo sie unter anderem auf Hexer-Meister Vesemir (Kim Bodnia) treffen. Im Schutz der Festung beginnt Ciri mit ihrem Training und das keine Sekunde zu früh, denn es häufen sich Meldungen von Monstern, die sich ungewöhnlich verhalten.

Gleichzeitig haben ihre Gegner einschließlich die Nilfgaarder Soldaten unter der Führung von Cahir (Eamon Farren) die Fährte aufgenommen, während Geralt anfangs keine Kenntnisse über das Schicksal der Magierin Yennefer besitzt, die scheinbar die Schlacht überlebt hat und gefangen genommen wurde.

The Witcher: Neuer Clip zu Staffel 2 bestätigt Geralt im Kampf gegen eine Kreatur aus den Games

Witcher-Serie feiert unglaublichen Erfolg bei Netflix

Bereits im Vorfeld wurden der finale Trailer mehr als 6 Millionen Mal abgerufen. Inzwischen hat Netflix erste Zahlen veröffentlich die bestätigen, dass bis heute mehr als 400 Millionen Stunden der zweiten Staffel The Witcher geschaut wurden. Am Ende könnten die neuen Folgen den Ansturm auf die Auftaktfolge sogar noch übertrumpfen.

Derweil hat die Produktion der 3. Staffel begonnen, die voraussichtlich im Dezember 2023 gezeigt wird. Um die lange Wartezeit ein wenig zu verkürzen, dürfen sich Fans auf die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin als weiteres Spin-off freuen, die Ende dieses Jahres auf Netflix an den Start geht.

The Witcher Staffel 2: Das Quiz zur Serie – Bist du ein wahrer Kenner?