Einer der schwersten Gegner, mit denen ihr es in den ersten Spielstunden in dem Indie-Survival-Spiel Valheim zu tun bekommt, ist der imposante Troll. Diese haushohe, blaue Kreatur ist im Wald beheimatet und macht kurzen Prozess mit jedem Spieler, der oder die unachtsam in das zweite Biom stolpert. Doch ein Kampf mit den Riesen kann sich lohnen, denn sie lassen bei ihrem Tod wertvolle Beute fallen.

Habt ihr einen solchen Gegner gefunden, muss es euch jedoch erst einmal gelingen, den Troll auch zu besiegen. Wie ihr das anstellt, welche Tipps und Tricks es im Kampf gegen einen Troll gibt und wieso das Trollleder sich so gut für alle eignet, die gerne leise und verstohlen durch die Welten von „Valheim“ schleichen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Valheim: Wo ihr Trolle findet – Guide (Lösung)

Habt ihr das Grasland hinter euch gelassen, also den Boss Eikthyr besiegt, ist es an der Zeit, das zweite Biom in „Valheim“ zu betreten, nämlich die Wälder. Ob Dunkelwald, Schwarzwald oder Auenwald, in jeder dieser Ansammlungen von Bäumen könnt ihr Trolle antreffen, die recht aggressiv auf so ziemlich alles und jeden reagieren, sogar auf andere Kreaturen des Waldes. Der Troll ist zu Beginn ein ernstzunehmender Gegner und kann selbst im späteren Spielverlauf noch viel Chaos anrichten.

Diese Monstren verfügen über 600 HP, sind gelegentlich mit großen Baumstämmen bewaffnet und schlagen absolut alles kurz und klein. Sie können sogar Bäume entwurzeln und Erzvorkommen mühelos zerschlagen. Trolle besiegen ist daher ein hehres Ziel, muss aber erst einmal realisiert werden. Bevor ihr also in den Wald zieht, stellt sicher, dass ihr eine ordentliche Rüstung tragt.

Außerdem gibt es noch eine zweite Möglichkeit, einem Troll zu begegnen. Habt ihr den zweiten Boss im Spiel, den Uralten, vernichtet, kann es gelegentlich vorkommen, dass ein zufälliges Event gestartet wird. Genau wie zuvor, wenn der Wald sich versammelt hat, wird nun angegeben, dass die Erde bebt. Ist dies der Fall, wird ein Troll eure Basis oder ein zufälliges anderes Lager von euch attackieren.

Bevor ihr den Uralten also in die Knie zwingt, solltet ihr sichergestellt haben, dass eure Basis und etwaige Außenposten gut gesichert sind, denn so ein Troll kann enormen Schaden an euren Bauten anrichten. Daher ist es auch eine bescheidene Idee, einen Troll, der euch verfolgt, in euer Lager zu locken, da ihr so ganz schnell ein paar Gebäude verlieren könnt.

Valheim: Trolle besiegen, so bekommt ihr die Monster klein

Wir können an dieser Stelle nur jedem davon abraten, einen Troll im Nahkampf zu bekämpfen. Diese Wesen haben eine hohe Reichweite und verursachen enormen Schaden, daher empfiehlt sich eine solch waghalsige Strategie nur für Spieler, die zum einen eine sehr gute Rüstung tragen, bestenfalls mindestens aus Eisen, und die zum anderen sehr gut darin sind, Ausweichrollen umzusetzen und geschickt zum Konter anzusetzen.

Besser ist es, ihr setzt von Anfang an auf den Fernkampf, also auf den Einsatz von Pfeil und Bogen. Zu Beginn reicht es vollkommen aus, einen einfachen Holzbogen (10x Holz, 1x Lederreste) zu bauen. Mit dieser Waffe müsst ihr zwar verhältnismäßig oft angreifen, aber sie reicht aus, um Trolle zu besiegen. Besser wäre natürlich ein Edelholzbogen (10x Edelholz, 10x Kernholz, 2x Hirschfell) sowie Pfeile aus Feuerstein.

Die Strategie, um aus den Trollen nun Kleinholz zu machen, ist relativ simpel. Lockt den großen Blauen an und verpasst ihm aus sicherer Distanz ein paar Pfeile, während ihr euch kontinuierlich rückwärts bewegt. Achtet bestenfalls vor dem Kampf darauf, wie die Umgebung aussieht, damit ihr nicht versehentlich ins Wasser lauft, an einem Stein oder Baumstamm hängen bleibt oder anderweitige Probleme dabei habt, im Rückwärtsgang zu bleiben.

Kopftreffer sind bei Trollen in Valheim besonders wirksam und können gelegentlich sogar dafür sorgen, dass das Monstrum kurzzeitig betäubt wird. Ein guter Zeitpunkt, schnell weitere Pfeile hinterherzujagen. Habt ihr einen Troll besiegt, erhaltet ihr im Gegenzug 5x Trolleder, ein paar Goldmünzen, die ihr bei Haldor, dem Händler umtauschen könnt und manchmal sogar eine Trolltrophäe. Bei Trollen mit höherer Stufe fällt die Belohnung entsprechend größer aus.

Valheim: So baut ihr die Trollrüstung

An einer Werkbank der Stufe 3 könnt ihr eure Belohnung dafür einstreichen, einen Troll besiegt zu haben, denn hier ist es möglich, die Trolllederrüstung zu bauen. Tragt ihr den kompletten Satz, also Helm, Tunika, Umhang und Hose, erhöht sich euer Wert für Schleichen um +25%. Perfekt, um in der Wildnis auf die Jagd zu gehen und Monstern sowie Wild aufzulauern. Doch für das komplette Set benötigt ihr mindestens 25x Trollleder.

Trolllederhelm : Werkbank auf Stufe 3, 5x Trollleder, 3x Knochenfragmente

: Werkbank auf Stufe 3, 5x Trollleder, 3x Knochenfragmente Trollledertunika : Werkbank auf Stufe 3, 5x Trollleder

: Werkbank auf Stufe 3, 5x Trollleder Trolllederumhang : Werkbank auf Stufe 3, 10x Trollleder, 10x Knochenfragmente

: Werkbank auf Stufe 3, 10x Trollleder, 10x Knochenfragmente Trolllederhose: Werkbank auf Stufe 3, 5x Trollleder

