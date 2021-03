In dem Indie-Survival-Spiel Valheim müsst ihr beinahe alle Gegenstände selber herstellen und erhaltet die entsprechenden Rezepte erst, wenn ihr die dazugehörigen Materialien bereits gefunden habt. Doch nicht alle Items lassen sich im Eigenhandwerk produzieren, einige wenige Ausnahmen könnt ihr nur bei dem mysteriösen Händler Haldor erwerben, der aber gar nicht so einfach zu finden ist.

In diesem Guide verraten wir euch nicht nur, wo der Händler, bei dem es sich um einen Zwerg handelt, seinen Handelsposten aufgeschlagen hat, sondern auch, welche Gegenstände ihr bei ihm erwerben könnt, was diese kosten und welchen Nutzen sie euch bringen.

Valheim: Wo ihr den Händler Haldor finden könnt – Guide

Bevor ihr euch in „Valheim“ auf die Suche nach Haldor macht, können wir euch nur empfehlen, bereits den ersten Boss des Survival-Spiels gelegt zu haben, Eikthyr. Denn nur, wenn ihr diesen Gegner gelegt habt, könnt ihr euch eine Spitzhacke bauen und damit Erz abbauen, was ihr dringend benötigt, um Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus Bronze herzustellen. Diese sind überlebenswichtig, wenn ihr in die Wälder vordringen wollt.

Haldor hat sein Lager nämlich immer im Wald aufgeschlagen und dort warten Gegner auf euch, die mit einfachen Waffen und leichter Lederrüstung nur sehr schwer zu besiegen sind. Wo genau sich der Händler befindet, kann aber gar nicht so einfach beantwortet werden, denn seine Position ändert sich bei jedem Spieldurchlauf. Da die Welt weitgehend zufällig generiert wird, kann nur gesagt werden, dass Haldor sich im Dunkel- beziehungsweise Schwarzwald aufhält.

Wer die Karte jedoch gewissenhaft absucht, wird sein Zeichen, einen großen, weißen Beutel, schon bald auf der Map erblicken, auch wenn ihr die genaue Position noch nicht aufgedeckt habt. Sich weitgehend in der Nähe aufzuhalten reicht aus, um den Aufenthaltsort des Händlers angezeigt zu bekommen. Manche Spieler haben Haldor bereits in der Umgebung ihrer Startposition gefunden, andere berichten davon, dass sich der Zwerg bei ihnen am entferntesten Rand der Karte von Valheim befunden hat.

Wir können euch an dieser Stelle nur nahelegen, ein Portal in eurer Basis zu errichten, bevor ihr euch auf die Suche nach Haldor macht. Nehmt zusätzlich die Materialien mit, die ihr für ein zweites Portal benötigt und errichtet dieses, sobald ihr den Handelsplatz des Zwergs entdecken konntet. Verbindet die beiden Portale miteinander und ihr spart euch in der Zukunft eine Menge Laufweg, je nachdem, wo sich das Lager von Haldor für euch befindet.

Valheim: Alle Waren von Haldor, dem Händler – Lösung

Habt ihr den Händler in „Valheim“ entdeckt, ist schon einmal ein großer Schritt getan, doch jetzt stellt sich natürlich die Farge, wofür ihr euer Gold ausgeben sollt. Die Erklärungen zu den Gegenständen, die Haldor im Angebot hat, sind nämlich recht kurz und manchmal nicht wirklich aussagekräftig. Doch keine Sorge. Wir geben euch die Lösung auf die Frage, was der Händler verkauft und was ihr dann mit dem jeweiligen Item anstellen könnt.

Weihnachtsmütze (100 Münzen): Eine lustige, rote Mütze, die lediglich hübsch aussehen soll.

(100 Münzen): Eine lustige, rote Mütze, die lediglich hübsch aussehen soll. Dverger-Reif (620 Münzen): Hierbei handelt es sich quasi um eine mobile Lichtquelle, die ihr euch auf den Kopf setzt. Eine Helmlampe also. Sehr praktisch, wenn man dunkle Dungeons erkunden möchte.

(620 Münzen): Hierbei handelt es sich quasi um eine mobile Lichtquelle, die ihr euch auf den Kopf setzt. Eine Helmlampe also. Sehr praktisch, wenn man dunkle Dungeons erkunden möchte. Megingiard (950 Münzen): Dieses sehr praktische Item erhöht eure Tragekapazität um 150 Punkte. Wird wie jeder andere Ausrüstungsgegenstand auch getragen.

(950 Münzen): Dieses sehr praktische Item erhöht eure Tragekapazität um 150 Punkte. Wird wie jeder andere Ausrüstungsgegenstand auch getragen. Ymir-Fleisch (120 Münzen): Dieses Material benötigt ihr, um zwei sehr praktische Handwerkszeuge herzustellen, nämlich den Einhandhammer Frostner und den Zweihandhammer Eisenhammer.

(120 Münzen): Dieses Material benötigt ihr, um zwei sehr praktische Handwerkszeuge herzustellen, nämlich den Einhandhammer Frostner und den Zweihandhammer Eisenhammer. Angelrute (350 Münzen): Wahrscheinlich selbsterklärend. Die Angelrute ermöglicht es euch, Fische zu fangen, die ihr wiederum verkochen könnt.

(350 Münzen): Wahrscheinlich selbsterklärend. Die Angelrute ermöglicht es euch, Fische zu fangen, die ihr wiederum verkochen könnt. Angelköder x50 (10 Münzen): Ohne diese Köder könnt ihr nicht angeln. Wer sich also eine Angelrute kauft, sollte auch ein paar Münzen für Köder lockermachen.

Münzen zu finden ist gar nicht so schwer, kann, je nachdem, welche Items ihr in welcher Zahl kaufen möchtet, aber ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. In der Regel erhaltet ihr Münzen von starken Gegnern (Trolle und Gegner mit einem oder zwei Sternen), in Truhen, die überall gefunden werden können, und in Dungeons, wie den Grabkammern und Versunkenen Krypten. Solltet ihr bei der Suche Pech haben, könnt ihr aber auch Schätze an Haldor verkaufen.

Bernstein : 5 Münzen

: 5 Münzen Bernsteinperle : 10 Münzen

: 10 Münzen Rubin : 20 Münzen

: 20 Münzen Silberkette: 30 Münzen

Solltet ihr Haldor aufsuchen, um diese Schätze aus eurem Inventar heraus zu verkaufen, sollte euch jedoch bewusst sein, dass ihr mit einem Klick auf den Verkaufen-Button alle gültigen Items automatisch verkauft und gegen Münzen eintauscht. Solltet ihr euch, warum auch immer, also nicht von allen Schätzen trennen wollen, denkt daran, nur so viele Items im Inventar zu haben, wie ihr bereit seid zu verkaufen. Rückgängig könnt ihr den Verkauf nämlich nicht mehr machen.