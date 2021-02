In dem Indie-Survival-Spiel Valheim beginnt ihr mit nichts außer einigen Lumpen am Leib und müsst dennoch starke Ausrüstungsgegenstände schmieden, um mächtige Bosse besiegen zu können. Wer seine ersten Bedürfnisse gestillt hat und schon ein paar Herausforderungen hinter sich bringen konnte, wird jedoch schnell bemerken, dass es ohne verarbeitetes Metall irgendwann nicht weitergeht. Und um das zu erhalten benötigt ihr unweigerlich eine Spitzhacke (Pickaxe).

Valheim: Warum die Spitzhacke (Pickaxe) so wichtig ist – Guide

Wer Erz abbauen möchte, und da kommt ihr ab einem gewissen Punkt nicht mehr drum herum, benötigt also eine Spitzhacke, um die Vorkommen plündern zu können. Die ersten Ansammlungen von Kupfer und Zinn findet ihr bereits am äußeren Rand des Dunkelwalds, doch könnt ihr sie ohne die richtige Ausrüstung nicht abbauen.

Dabei sind die Erze sehr wertvoll, denn nur damit könnt ihr schlussendlich Bronze herstellen und die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände basteln. Um in Valheim also überhaupt weiterzukommen und dem zweiten Boss auch nur annähernd ebenbürtig zu sein, gilt es, unter die Bergarbeiter zu gehen. Wie schon erwähnt benötigt ihr dafür die Spitzhacke, die sich dafür einsetzen lässt Terraforming zu betreiben, Steine zu zerstören und Erz abzubauen.

Aktuell existiert in „Valheim“ noch keine Spitzhacke, die sich lediglich aus Holz und Stein herstellen lässt, auch wenn es bereits Hinweise auf einen solchen Gegenstand gibt und es wahrscheinlich ist, dass dieser später noch eingeführt wird. Im Early Access müsst ihr daher komplett auf eine Spitzhacke setzen, die sich mit dem Geweih eines besonderen Hirsches herstellen lässt.

Valheim: So erhaltet ihr die Spitzhacke (Pickaxe) – Lösung

Dieses Geweih erhaltet ihr, nachdem es euch gelungen ist, den Gott Eikthyr im Kampf zu bezwingen, also dem ersten Boss in der Welt von „Valheim“. Dieses Biest könnt ihr beschwören, indem ihr den auf der Karte markierten Altar aufsucht und dort eine Hirschtrophäe opfert. Hirschtrophäen erhaltet ihr wiederum durch das Töten von Hirschen. Die Trophäe ist jedoch ein seltener Fund, weswegen ihr sehr wahrscheinlich ein paar dieser edlen Geschöpfe erlegen müsst.

Um Eikthyr zu besiegen, solltet ihr euch ordentlich auf den Kampf vorbereiten. Stellt sicher, dass ihr wenigstens eine komplette Lederrüstung aus Hirschleder tragt und trainiert mit der Waffe eurer Wahl. Gegen den Gott des Waldes hat sich bisher der wechselnde Einsatz aus Bogen und einer Nahkampfwaffe bewährt, im Grunde kann Eikthyr aber auch ohne großartige Taktik in die Knie gezwungen werden, ihr benötigt nur eine gescheite Ausrüstung.

Sobald sich eure Ausrüstungsgegenstände nur noch durch das Zugeben von Knochen verbessern lassen, solltet ihr gut ausreichend gekleidet sein. Denkt aber noch daran, alle drei Essensplätze durch den Verzehr von drei verschiedenen Nahrungsmitteln zu belegen, damit sich eure Lebenspunkte und die Ausdauer im Kampf regenerieren, ansonsten habt ihr wahrscheinlich nur sehr geringe Chancen.

Habt ihr Eikthyr besiegt, erhaltet ihr nach dem Kampf sein Geweih als Belohnung. Kehrt damit zu einer Werkbank zurück und stellt zusammen mit 10x Holz die Spitzhacke (Pickaxe) her. Ab jetzt ist es euch möglich, Erz abzubauen und später in einem Hochofen zu verarbeiten. So bekommt ihr erneut die Chance, neue Ausrüstungsstücke herzustellen und tiefer in die Wälder von „Valheim“ vorzudringen.