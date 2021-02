Valheim: Angeln gehen, so könnt ihr richtig fischen – Guide (Lösung)

Wie den tapferen Kriegern unter euch, die in Valheim nach Ruhm und Ehre suchen, vielleicht schon aufgefallen ist, ist Nahrung unerlässlich, um gegen fiese Monster und uralte Götter bestehen zu können. Doch eines der Nahrungsmittel, nämlich Fische, lässt sich zu Beginn nur sehr schwer besorgen, da bloße Hände und Speere sich nicht wirklich gut dafür eignen, die Kiemenatmer einzufangen. Dafür benötigt ihr bestenfalls eine Angel.

Wo ihr eine Angel bekommen könnt, wie ihr an Köder gelangt und was ihr abseits davon noch beachten müsst, verraten wir euch in diesem kurzen Guide zu „Valheim“.

Valheim: Wo ihr eine Angel erhaltet – Guide (Lösung)

Fische sind eine tolle Nahrungsquelle und helfen euch, über lange Zeit hinweg einen ordentlichen Buff aufrecht zu halten. Doch die glitschigen Tiere sind gar nicht so leicht zu fangen und ohne Angelrute dürfte dieses Unterfangen viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Leider könnt ihr einen solchen Gegenstand aber auch nicht einfach selber herstellen, da es zumindest im Early Access zu „Valheim“ kein Rezept für eine Angel gibt.

Statt euch also auf die Werkbank zu verlassen, müsst ihr all euer Vertrauen in einen Händler namens Haldor legen, der sich irgendwo in einem der Wälder aufhält, die an das Anfangsgebiet, das Grasland, angrenzen. Also dem Dunkelwald, dem Schwarzwald oder dem Auenwald. Haldor ist leider gar nicht so leicht zu finden und da jede Map einzigartige aufgebaut ist, können wir euch auch nicht hundertprozentig verraten, wo ihr ihn antreffen könnt.

Doch wer fleißig die Karte aufdeckt und Ausschau hält, sollte schon bald das Symbol von einem kleinen Beutel auf der Map bemerken. Dort könnt ihr den Händler antreffen, der auch die Angelrute für satte 350 Gold verkaufen kann. Gold erhaltet ihr meist in Dungeons und von stärkeren Monstern, wer sich nicht vor einem Kampf scheut, dürfte die 350 Gold also schnell zusammen haben und wir dürfen euch verraten, dass der Fischfang diesen Aufwand mehr als wert ist.

Valheim: Wo ihr Köder findet und Tipps zum Angeln – Guide (Lösung)

So eine Angel ist natürlich ein praktisches Werkzeug, doch ohne die richtigen Köder habt ihr nicht viel Spaß mit dem Gegenstand. Wieder einmal könnt ihr euch das Objekt eurer Begierde in Valheim jedoch nicht selber herstellen oder durch eure Sammelleidenschaft besorgen, stattdessen müsst ihr auch in diesem Fall auf Haldor zurückgreifen, der euch die Köder verkauft. Für zehn Gold erhaltet ihr 50 Köder, mit denen ihr Fische anlocken und fangen könnt.

Mehr benötigt ihr nun nicht mehr, um die schmackhaften Fische angeln zu können. Schnappt euch also eure Angel und die Köder und sucht euch einen Fluss, einen See oder einen Zugang zum Meer. Befestigt den Köder am Haken und haltet die Angelrute einfach ins Wasser. Mit der linken Maustaste könnt ihr das Seil bis zu 25 Meter weit auswerfen. Ob der Haken in Ufernähe oder weit weg landet, macht für euren Erfolg jedoch keinen unterschied.

Um einen Fisch per Rechtsklick heranzuziehen benötigt ihr natürlich Ausdauer, weswegen es durchaus Sinn ergibt, vor einem Angelausflug Nahrung zu verzehren, die eure Ausdauer und Ausdauerregeneration erhöht. Je weiter ihr den Haken von euch weggeworfen habt, um so mehr Ausdauer benötigt ihr, um ihn wieder einzuholen, konzentriert euch also lieber auf die Fische am Ufer, geht euch nämlich die Ausdauer aus, ist der Fisch weg und der Köder verschwendet.