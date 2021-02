Wer in Valheim überleben will, benötigt immer wieder neue Materialien, um bessere Ausrüstungsgegenstände und praktische Werkzeuge für das eigene Lager herstellen zu können. Doch genauso oft braucht ihr Utensilien, die ihr bereits gesammelt habt, nur in immer größer werdenden Mengen, was gerade dann, wenn sich diese nur durch die Jagd beschaffen lassen, ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen kann.

Wer in einer größeren Gruppe spielt, muss also damit rechnen, für Materialien, die man von Wildschweinen, Wölfen und Loxen erbeuten kann, immer wieder jagen gehen zu müssen, um genügend Material zu haben, um alle versorgen zu können. Dies lässt sich jedoch umgehen, indem man das entsprechende Tier einfach domestiziert und zu einem Bestandteil der eigenen Basis macht.

In diesem Guide verraten wir euch, wie und welche Tiere ihr in „Valheim“ zähmen könnt und was ihr anschließend beachten müsst, um die Lebewesen zu einer dauerhaften Quelle für Fleisch, Leder und andere Materialien zu machen.

Valheim: 10 Überlebenswichtige Tipps und Tricks für Anfänger – Guide (Lösung)

Valheim: So zähmt ihr Wildschweine im Spiel – Guide (Lösung)

Neben Hirschen dürften Wildschweine die ersten Tiere sein, die euch in Valheim über den Weg laufen. Diese leicht aggressiven Biester sind ein guter Lieferant für Fleisch, Lederschnipsel und auch die eine oder andere Trophäe, leider kann es sehr anstrengend sein, dauernd die Augen nach ihnen offen halten zu müssen, weswegen es sich empfiehlt, diese einfach zu zähmen und im eigenen Lager einzuquartieren.

Um dies zu erreichen benötigt ihr im Vorfeld zwei Dinge. Zum einen solltet ihr einen großen Vorrat an Beeren oder Karotten besitzen, zum anderen benötigt ihr das Rezept für einen einfachen Holzzaun. Wer will, kann schon im Vorfeld ein Gehege in der eigenen Basis errichten, achtet in dem Fall nur darauf, dass die angelockten Tiere eine Möglichkeit haben, den Bereich auch zu betreten. Streift nun durch die Landschaft von „Valheim“ und haltet nach Wildschweinen Ausschau.

Sucht die Tiere auf und achtet darauf, nicht mehr als ein Schwein auf euch aufmerksam zu machen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass ihr gleich von mehreren dieser Biester attackiert werdet. Hat ein Schwein euch bemerkt, habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr werft ihm Beeren oder Karotten raus und baut einen Zaun um es herum, während es frisst, oder ihr lockt es mit dem Essen oder durch Einschüchterung in euer bereits gebautes Gehege im Lager.

Valheim – Der unbesiegbare Wikinger: Alle Cheats und Konsolenbefehle im Spiel – Codes (Lösung)

So oder so besteht euer Ziel darin, das Wildschwein im Gehege festzusetzen und so lange zu füttern, bis es als gezähmt deklariert wird. Nun könnt ihr es weiter mit Essen versorgen und sogar streicheln, bis es zu 100% zahm ist. Wiederholt das Spiel so lange, bis ihr eine ausreichende Menge an domestizierten Wildschweinen besitzt. Sobald Herzen über den Tieren erscheinen, werden diese sich vermehren, achtet also darauf, dass euer Gehege nicht zu klein ist.

Wenn sich die Tiere vermehren, ist es an der Zeit, sie zu schlachten, um die benötigten Materialien zu erhalten. Achtet nur unbedingt darauf, immer zwei Schweine am Leben zu lassen, da sich diese sonst nicht mehr paaren können und ihr erneut auf die Suche nach neuen Schweinchen gehen müsst.

© Iron Gate Studio

Valheim: So zähmt ihr Wölfe und Loxe – Guide (Lösung)

Das Grundprinzip bleibt auch bei den Wölfen und Loxen, die anderen beiden Kreaturen, die neben den Wildschweinen domestiziert werden können, gleich. Jedoch gelten bei diesen Tieren besondere Regeln, da sie deutlich aggressiver sind als ihre schweinshaxigen Kollegen. Wölfe leben schließlich nur in Bergregionen, wo das Überleben und Jagen deutlich schwieriger ist als in den Wäldern, weswegen wir euch nahelegen, eine vorübergehende Basis zu errichten.

Um einen Wolf zu füttern benötigt ihr rohes Fleisch, doch verursachen Wölfe viel mehr Schaden als Schweine, überlegt euch daher, ob ihr diese nicht direkt vor Ort erst einmal einzäunen wollt, bevor ihr sie in eure Basis bringt. Habt ihr einen oder mehrere Wölfe umzäunt, also gefangen, muss der Zustand der Zäune dauernd überprüft werden, da die Wölfe sofort fliehen, wenn sich ihnen die Chance dazu bietet. Dafür kann ein gezähmter Wolf jedoch nicht nur gezüchtet werden, sondern euch auch als Gefährte folgen.

Valheim: Angeln gehen, so könnt ihr richtig fischen – Guide (Lösung)

Ein Lox ist hingegen die am schwierigsten zu zähmende Art, die es aktuell in „Valheim“ gibt. Um diese Wesen gefügig zu machen, müsst ihr im Großen und Ganzen genauso vorgehen wie bei den Wildschweinen und Wölfen, jedoch braucht ihr Geduld, eine gute Rüstung, die euch vor den Attacken der Loxe schützt, und noch etwas mehr Geduld. Loxe fressen Gerste und Moltebeeren, jedoch gönnen sie sich hin und wieder auch einen leckeren Abenteurer, seid also auf der Hut, wenn ihr diese Biester zähmen wollt.