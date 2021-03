Die Möglichkeit das Indie-Survival-Spiel Valheim zu modifizieren besteht fast genauso lange, wie es den Titel von Iron Gate gibt. Obwohl sich das Werk gerade erst im Early Access befindet, haben die Modder dieser Welt keine Zeit und Mühe gescheut und bereits eine Vielzahl an Mods veröffentlicht, die euch eine Menge an neuen Möglichkeiten bieten und bestehende Elemente in „Valheim“ verbessern.

So ist es mit der richtigen Mod zum Beispiel möglich, das Spiel aus der First-Person-Sicht zu erleben, direkt aus der Vorratskiste heraus Gegenstände herzustellen, ganze Gebäude von anderen Spielern zu importieren und noch vieles mehr. In diesem Guide haben wir für euch die aus unserer Sicht besten und nützlichsten Mods zusammengestellt, die für ein komplett neues Spielerlebnis sorgen können.

Valheim: Die 9 besten Mods zum Spiel – Guide (Lösung)

Solltet ihr an einer oder sogar mehreren Modifikationen zu „Valheim“ Interesse haben, solltet ihr jedoch auf eine Sache achten: Mods werden in dem Spiel aktuell nicht unterstützt, weswegen es sich nur schwer sagen lässt, welchen Einfluss das Implementieren dieser in euer Spiel haben kann. Um sicher zu gehen, solltet ihr eure Speicherstände daher zuvor separat sichern.

Valheim – Wildschweine, Wölfe und Loxe: So zähmt ihr die Tiere – Guide (Lösung)

Unter jeder Mod-Empfehlung von unserer Seite findet ihr einen entsprechenden Link, der euch zu Nexusmods führt, wo ihr eine genaue Anleitung findet, wie ihr die Installation handhaben müsst und worauf ihr dabei achten solltet. Lest euch die Beschreibungen dort genau durch, um Abstürze und andere Probleme zu vermeiden.

Valheim Plus: Das Komplettpaket

Hierbei handelt es sich nicht um eine einzige Mod, sondern um eine Sammlung aus verschiedenen Modifikationen, die euch ein komplett neues Spielerlebnis ermöglichen sollen. Dazu gehören die Verbesserung für die Produktion, besseres Balancing, Anpassungen für die Geschwindigkeit vom Fermentieren und Schmelzen und noch vieles mehr. Doch vor allem begeistert diese Mod Spieler durch ihre Anpassungen beim Basenbau.

Dank „Valheim Plus“ erhaltet ihr eine Vielzahl an Modifikationen beim Bausystem, was sich für solche unter euch auszahlt, die in diesem Bereich bisher den meisten Spaß aber vielleicht auch Frust hatten. Dank der Mod könnt ihr Bauteile präzise über die x-, y- und z-Achse bewegen und diese sogar noch verändern, nachdem sie bereits verbaut wurden (Anstatt sie wie bisher erst wieder abreißen zu müssen). Wer sich ein Fort ohne Grenzen bauen möchte, ist mit „Valheim Plus“ auf jeden Fall gut beraten.

Zum Download: Valheim Plus

First Person View: Aus den Augen eines Wikingers

Es gibt mittlerweile bereits eine Vielzahl an Mods, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, euch die Möglichkeit zu geben, die Welt von „Valheim“ aus den Augen eines Wikingers zu betrachten, anstatt diesem über die Schulter schauen zu müssen. „First Person View“ ermöglicht es euch, problemlos zwischen der First- und der Third-Person-Sicht zu wechseln. Wer sich zudem noch für zusätzliche Möglichkeiten der Konfiguration interessiert, sollte außerdem mal einen Blick in Loki´s First Person Valheim Mod werfen.

Zum Download: First Person View

Valheim: Angeln gehen, so könnt ihr richtig fischen – Guide (Lösung)

Map Sync: Die Welt gemeinsam entdecken

Natürlich macht es vielen Spielern am meisten Spaß, wenn sie die Welt von „Valheim“ mit Freunden erkunden können. Doch leider teilen sich die bis zu zehn Spieler nicht eine einzelne Weltkarte, die gemeinsam aufgedeckt wird, sondern jeder hat seine eigene, persönliche Map. Dank „Map Sync“ gehört dieser Umstand der Vergangenheit an. Wer die Mod besitzt, kann sich neben einen anderen Spieler stellen, F10 drücken, und damit seine aufgedeckten Gebiete teilen.

Zum Download: Map Synch

Equipment & Quick Slots: Mehr Übersicht im Inventar

Der Platz in eurem Inventar ist in „Valheim“ ziemlich beschränkt und es gibt nicht einmal extra Slots für eure Ausrüstung, geschweige denn Quickslots für Items wie Met und andere Nahrungsmittel. Dank dieser Mod erhaltet ihr jedoch genau das: Zusätzliche Slots für jedes mögliche Ausrüstungsteil und Quickslots für eure Tränke und andere Verbrauchsgüter.

So toll diese Mod auch ist, es gibt leider einen Wermutstropfen. Dank „Equipment & Quick Slots“ könnt ihr nun nämlich mehr Gegenstände bei euch tragen als euer Grabstein fassen kann. Wer also voll beladen ist und stirbt, läuft Gefahr, alles zu verlieren, was sich in diesen zusätzlichen Slots befindet. Ob euch die Sache das wert ist, müsst ihr selbst entscheiden.

Zum Download: Equipment & Quick Slots

Buildshare: Gebäude mit anderen teilen

Bestimmt habt ihr im Internet bereits einige der beeindruckenden Konstruktionen gesehen, die manche Spieler in „Valheim“ errichtet haben. Wem die passenden Mods fehlen, um selbst solche Prachtwerke zu konstruieren, und für jene, die einfach nicht die Geduld haben, solche Monumente zu errichten, gibt es „Buildshare“. Dank dieser Mod können ganze Strukturen als .vbuild-Datei hoch- und wieder runtergeladen werden, um sie schließlich in der eigenen Welt zu platzieren.

Zum Download: Buildshare

Valheim – Der unbesiegbare Wikinger: Alle Cheats und Konsolenbefehle im Spiel – Codes (Lösung)

Time Mod: Wenn die Welt still steht

„Valheim“ mit Zeitlupeneffekt zu spielen ist durchaus spaßig und diese Mod erlaubt es euch, die Spielgeschwindigkeit beliebig zu erhöhen und zu verringern. Doch der wahre Grund, warum viele Spieler auf „Time Mod“ zurückgreifen ist simpel: Die Modifikation erlaubt es euch, das Spiel zu pausieren, was sie besonders im Einzelspieler interessant macht, wenn man das Spiel laufen lassen möchte, aber kurz vom Computer weg muss. So tötet euch niemand mehr, wenn ihr mal afk seid.

Zum Download: Time Mod

BiggerBoatMapExploreRadius: Mehr von der Karte aufdecken

Viele Spieler stören sich daran, dass nur ein geringer Teil der Karte in „Valheim“ aufgedeckt wird, wenn sie in einem Boot unterwegs sind, was es schwer macht, naheliegende Inseln auszumachen. Dank dieser Mod gehört dieses Problem der Vergangenheit an, denn „BiggerBoatMapExploreRadius“ sorgt dafür, dass ihr nun einen deutlichen größeren Radius auf eurer Karte aufdeckt, als es normalerweise der Fall ist.

Es gibt sogar eine Mod, die euch diesen Umstand auch gewährt, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid: Minimap Discovery Radius.

Zum Download: BiggerBoatMapExploreRadius

Forever Build: Keine Beschränkung nach oben

In der Vanilla-Version von „Valheim“ ist wohl eines der besten und auch am meisten gelobten Features das Bausystem. Jedes Teil, das ihr eurem Gebäude zufügen wollt, muss ordentlich gestützt sein, ansonsten bricht die ganze Konstruktion in sich zusammen. Wer aber einfach nur Spaß beim Bauen haben und sich so richtig austoben will, kann auf die Mod „Forever Build“ setzen, die es euch ermöglicht, ohne Beschränkungen zu bauen, was es erlaubt, so hoch und so weit zu bauen, wie es euch beliebt.

Zum Download: Forever Build

Craft Build Smelt Cook Fuel Pull From Containers: Direkt aus der Truhe heraus herstellen

Klar macht es Spaß, die vielen Gegenstände, Ausrüstungsteile und so vieles mehr in „Valheim“ herzustellen, doch es kann auch eine ganz schöne Lauferei sein, die erforderlichen Materialien zusammenzusuchen, die sich oft in vielen verschiedenen Kisten befinden. Dank „Craft Build Smelt Cook Fuel Pull From Containers“ greift ihr beim Herstellen automatisch auf die Inhalte aller Kisten zu, die ihr in eurem Lager aufgestellt und befüllt habt.

Valheim: 10 Überlebenswichtige Tipps und Tricks für Anfänger – Guide (Lösung)

Dies ist nicht nur praktisch, um neue Items herzustellen, sondern auch, um Lagerfeuer und Fackeln aufzufüllen, Erze zu schmelzen und Met zu fermentieren.

Zum Download: Craft Build Smelt Cook Fuel Pull From Containers