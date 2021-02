Wer als einsamer Wikinger in den Wäldern und Tälern von Valheim umherstreift, hat eine Menge zu tun. Nahrung will gesammelt, Ausrüstung geschmiedet und fiese Gegner vernichtet werden. Wer dabei ins Schwitzen gerät, wem einfach nur langweilig ist oder wer schlichtweg nicht weiter weiß und Hilfe braucht, kann auf verschiedene Cheats zurückgreifen, die im Spiel kinderleicht aktiviert werden können.

Außerdem könnt ihr in „Valheim“ ebenso einfach einige sehr nützliche Konsolenbefehle verwenden, die euch helfen, die Übersicht zu wahren und auf dem eigenen Server persönliche Interessen durchzusetzen. Bedenkt, dass ihr sowohl die Konsolenbefehle als auch die Cheats nur auf dem eigenen Server verwenden könnt. Auf fremden Servern ist der Cheatmodus deaktiviert und lediglich die regulären Adminbefehle des Hosts funktionieren.

In drei einfachen Schritten könnt ihr in dem Indie-Survival-Spiel Valheim, das die Herzen der Steam-User im Sturm erobert hat, Console Commands, also Konsolenbefehle nutzen. Drückt zuerst Strg und F3, um das User-Interface auszublenden. Öffnet dann mit F5 die Konsole und gebt dort „help“ ein, um die Liste aller verfügbaren Befehle einsehen zu können.

ban [name/ip/userID] – Sperrt den entsprechenden User dauerhaft

– Sperrt den entsprechenden User dauerhaft banned – Zeigt euch eine Liste aller gesperrten User an

– Zeigt euch eine Liste aller gesperrten User an help – Zeigt euch alle verfügbaren Befehle an

– Zeigt euch alle verfügbaren Befehle an info – Hiermit speichert ihr Systeminformationen als *pdf ab

– Hiermit speichert ihr Systeminformationen als *pdf ab kick [name/ip/userID] – Wirft den entsprechenden User vom Server

– Wirft den entsprechenden User vom Server lodbias [number] – Stellt den Detailgrad auf Entfernung ein, welcher standardmäßig auf 1,5 eingestellt ist

– Stellt den Detailgrad auf Entfernung ein, welcher standardmäßig auf 1,5 eingestellt ist ping – Sendet einen Ping an den Server, um eure Latenz anzuzeigen

– Sendet einen Ping an den Server, um eure Latenz anzuzeigen unban [ip/userID] – macht die dauerhafte Sperre des entsprechenden Users rückgängig

Valheim: Alle Cheatcodes und wie ihr sie benutzt – Guide (Lösung)

Unverwundbarkeit? Sich von einem Punkt zum anderen teleportieren? Alle Gegner in der Umgebung mit nur einem Befehl töten? All dies ist in „Valheim“ möglich, sofern ihr euch denn auf eurem eigenen Server befindet. Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr mit fairen Mitteln spielen möchte, kann verschiedene Cheats nutzen, um die eigenen Ziele schneller zu erreichen.

Um Cheats in „Valheim“ nutzen zu können, müsst ihr die Konsole wie oben beschrieben öffnen, also durch das Drücken von F5. Nun tippt ihr in die Konsole den Befehl „imacheater“ ein, wodurch die Cheatcodes freigeschaltet werden. Um eine komplette Liste mit den verfügbaren Cheats zu sehen, tippt anschließend ebenfalls „help“ ein, dann erhaltet ihr die folgende Übersicht.

beard – Lässt euch euren Bart ändern

– Lässt euch euren Bart ändern event [name] – Startet das entsprechende Event

– Startet das entsprechende Event exploremap – Deckt die gesamte Karte auf

– Deckt die gesamte Karte auf freefly – Erlaubt den freien Flug für den Fotomodus

– Erlaubt den freien Flug für den Fotomodus ffsmooth – Gleichmäßiger Freiflug

– Gleichmäßiger Freiflug god – Aktiviert den God-Mode, also Unbesiegbarkeit

– Aktiviert den God-Mode, also Unbesiegbarkeit goto [x,z] – Teleportiert euch zum gewünschten Ziel

– Teleportiert euch zum gewünschten Ziel hair – Lässt euch euer Kopfhaar ändern

– Lässt euch euer Kopfhaar ändern killall – Tötet alle Feinde in einem begrenzten Radius

– Tötet alle Feinde in einem begrenzten Radius location – Setzt einen Spawnpunkt

– Setzt einen Spawnpunkt players [nr] – Verändert den Schwierigkeitsgrad (0 = reset)

– Verändert den Schwierigkeitsgrad (0 = reset) pos – Zeigt die aktuelle Spielerposition an

– Zeigt die aktuelle Spielerposition an raiseskill [skill] [amount] – Hebt euren Skill auf das angegebene Level an

– Hebt euren Skill auf das angegebene Level an randomevent – Startet ein zufälliges Event

– Startet ein zufälliges Event removedrops – Entfernt in der näheren Umgebung alle Item-Drops

– Entfernt in der näheren Umgebung alle Item-Drops resetcharacter – Setzt all eure Charakterdaten zurück

– Setzt all eure Charakterdaten zurück resetmap – Setzt alle aufgedeckten Bereiche der Karte zurück

– Setzt alle aufgedeckten Bereiche der Karte zurück resetwind – Setzt die Einstellungen für den Wind zurück

– Setzt die Einstellungen für den Wind zurück save – Erzwingt das Speichern der Welt

– Erzwingt das Speichern der Welt stopevent – Stoppt das aktuell laufende Event

– Stoppt das aktuell laufende Event tame – Zähmt alle zähmbaren Kreaturen in einem begrenzten Bereich

– Zähmt alle zähmbaren Kreaturen in einem begrenzten Bereich wind [angle] [intensity] – Stellt Windrichtung und -stärke ein