Valheim: Spielerzahlen übertreffen Rust und GTA 5

Das Survivalgame Valheim hat sich zu einem echten Steam-Hit entwickelt. Immer höher klettern die Spielerzahlen laut Steamcharts.

Inzwischen liegt der Peak der bisherigen Spielerzahlen von „Valheim“ bei 364.629 gleichzeitigen Usern. Damit hat es der Titel geschafft, auf Platz 4 der Charts zu springen und lässt Größen wie „Rust“ und sogar „GTA 5“ hinter sich. Vor dem Survivalgame platzieren sich aktuell nur noch „PUBG“ auf Rang 3, „Dota 2“ auf Platz 2 und „CS: GO“ auf Position 1.

Valheim zeigt, wie Early Access geht

„Valheim“ befindet sich noch in der Early-Access-Phase. Das heißt, das Spiel ist noch gar nicht „fertig“. Es spielt sich aber schon so rund und gut, dass einfach jede Menge Spaß aufkommt. Davon können sich andere Early-Access-Titel eine Scheibe abschneiden, die oft nicht nur unfertig veröffentlicht werden, sondern zudem noch viele technische und spielerische Probleme bieten.

„Valheim“ setzt außerdem nicht auf Zwangs-PvP. Viele andere Survivalgames drehen sich um Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe, meist wurde das Endgame darum entwickelt, gegenseitig die Festungen anzugreifen. Das ist bei Valheim nicht der Fall. Es gibt zwar PvP aber die Spieler müssen einem Duell zustimmen. Der Fokus des Onlinespiels liegt auf Koop-Abenteuern, die ihr entweder alleine oder mit bis zu 9 weiteren Spielern erleben dürft.

Das Spielprinzip kommt richtig gut an. Das zeigen nicht nur die aktuellen Steamcharts, sondern darüber hinaus die Verkäufe. „Valheim“ wurde in nur einer Woche nach Release am 2. Februar schon über 1 Million mal verkauft. Die Bewertungen auf Steam liegen bei 96 Prozent.

Auch, wenn die Grafik mit Pixellook auf den ersten Blick nicht ganz so überzeugt, so haben die Spieler sie lieben gelernt und feiern vor allem die Atmosphäre, welche die Lichteffekte verbreiten. Es gibt zwar noch einiges am Spiel zu tun und die Entwickler haben bereits eine Roadmap mit kommenden Updates veröffentlicht, dennoch kommt das Survivalgame jetzt schon extrem gut an.