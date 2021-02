Tapfere Wikinger, die in Valheim ums Überleben und gegen mächtige Kreaturen der Unterwelt kämpfen, brauchen eine ordentliche Ausrüstung, um nicht vorzeitig das Zeitliche zu segnen. Dafür werft ihr euch anfangs mit Kleidungsstücken aus Leder in Schale und baut Waffen aus Steinen und Holz. Später könnt ihr Bronze schmieden und noch viel stärkere Gegenstände herstellen, doch wer wirklich auf alles vorbereitet sein möchte, benötigt Eisen.

Valheim: So findet ihr Eisen (Iron) – Guide

Wer erfolgreich den ersten Boss in „Valheim“ gelegt hat, Eikthyr, kann sich eine schöne Spitzhacke (Pickaxe) bauen und damit beginnen, Zinn und Kupfer abzubauen, um daraus schlussendlich Bronze herzustellen. Mit diesem Metall könnt ihr nicht nur neue Ausrüstungsgegenstände herstellen, die euch auf dem Weg zum zweiten Boss gute Dienste leisten dürften, nein, ihr könnt zusätzlich viele nützliche Gegenstände bauen, die euren Alltag deutlich einfacher gestalten.

Doch wer wirklich gut geschützt sein möchte und wem es nach noch stärkeren Waffen dürstet, der braucht Eisen (Iron). Dieses Metall kann in den ersten Gebieten jedoch nicht gefunden werden, weswegen ihr einen Sumpf oder ein Gebirge ausfindig machen müsst, um Eisenvorkommen zu entdecken. Um die steinernen Brocken abzubauen, benötigt ihr jedoch erst einmal eine Spitzhacke aus Bronze, was zu diesem Zeitpunkt aber kein Problem mehr darstellen sollte.

Auf den Punkt gebracht müsst ihr also nur eure Bronze-Spitzhacke schnappen, in einen Sumpf oder ein Gebirge ziehen, und dort nach großen Brocken suchen, die in der Gegend herumstehen und Eisen enthalten. Das daraus gewonnene Metall muss aber erst noch im Schmelzofen verarbeitet werden, bevor ihr es für die Herstellung von Gegenständen nutzen könnt. Wer Probleme dabei hat, die erwähnten Eisenvorkommen zu finden, oder wer einfach noch mehr Vorräte benötigt, kann das Material aber auch noch andernorts finden.

© Iron Gate Studio

Valheim: Alternative Eisenquellen – Lösung

Die erste Alternative kommt in Form von Meteoritenkratern, die in allen Gebieten von Valheim außer dem Grasland gefunden werden können, jedoch recht selten sind. Die Krater werden beinahe immer von Surtlingen bewacht, weswegen ihr die Flammenwesen erst erledigen müsst, bevor ihr das Eisen abbauen könnt. Dieser Umstand sollte euch aber gar nicht stören, denn die Kerne der Surtlinge, die ihr auf diesem Weg erhaltet, sind ebenfalls sehr nützlich, um allerlei wichtige Gegenstände herzustellen.

Die dritte Möglichkeit besteht darin, den Dungeon Versunkene Krypta (Sunken Crypts) aufzusuchen, dafür benötigt ihr jedoch erst einen speziellen Schlüssel, den ihr erhaltet, sobald ihr den zweiten Boss im Spiel, The Elder, erschlagen habt. Im Dungeon selbst findet ihr schlammige Schrotthaufen (Muddy Scrap Piles), die mit einer Spitzhacke aus Bronze abgetragen werden können und Eisen, Leder und Knochen einbringen. Außerdem findet ihr in diesem Dungeon mehrere Kisten, die mit Eisen gefüllt sind.