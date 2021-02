Valheim: So erhaltet ihr Kupfer, Zinn und Bronze – Guide (Lösung)

Wer sich in Valheim wirklich starke Ausrüstungsgegenstände schmieden möchte, benötigt definitiv ein paar Erze, nämlich mindestens Kupfer, Zinn und Bronze. Mit diesen Metallen lassen sich unter Zuhilfenahme eines Brennofens und einer Schmiede, Kleidungsstücke und Waffen schmieden, mit denen man sich der Geschöpfe in diesem Indie-Survival-Spiel besser erwehren kann. Doch die Frage ist, wo findet man die entsprechenden Vorkommen?

Valheim: So findet ihr Zinn und Kupfer – Guide (Lösung)

Wie kann ich Erze abbauen? Um eine Sache direkt vorwegzunehmen, um Erze abbauen zu können, braucht ihr unweigerlich eine Spitzhacke (Pickaxe), die ihr im Early Access von „Valheim“ jedoch erst bauen könnt, wenn ihr den ersten Boss des Spiels, Eikthyrnir, besiegt und sein Geweih zur Belohnung erhalten habt. Wie ihr das genau anstellt, verraten wir euch Schritt für Schritt in einem separaten Guide: So erhaltet ihr die Spitzhacke (Pickaxe) im Spiel.

Habt ihr das Werkzeug erfolgreich hergestellt, müsst ihr euch in den Dunkelwald (Black Forest) begeben, also dem Ort, der an euer Startgebiet, das Grasland, angrenzt. Auf eurer Minimap könnt ihr jederzeit einsehen, wie der Ort, in welchem ihr euch aktuell befindet, bezeichnet wird. In dem neuen Biom trefft ihr zwar auch auf deutlich stärkere Gegnertypen, wie die Grauzwerge und den großen Troll, doch zum Ausgleich findet ihr hier auch die gesuchten Erze.

Valheim: So erhaltet ihr die Spitzhacke (Pickaxe) im Spiel – Guide

Welche Erze muss ich abbauen? Wo die Vorkommen sich genau befinden, lässt sich unmöglich sagen, da jede Welt in Valheim zufällig generiert wird. Ihr könnt die beiden Erze aber leicht erkennen. Kupfer (Copper) befindet sich in großen, moosbedeckten Felsen und ist problemlos an dem grünen Schimmer zu erkennen. Zinn (Tin) wiederum befindet sich in kleinen Ansammlungen in der Nähe von Wasser und kann als silberglänzender Stein wahrgenommen werden.

Beide Metalle sind sehr schwer, ihr könnt also nicht wirklich viel davon tragen, weswegen es empfehlenswert ist, das Inventar so weit wie möglich zu leeren, bevor ihr euch an den Erzabbau macht. Bedenkt außerdem, dass sich Erze nicht durch ein Portal tragen lassen, ihr müsst eure Schmiede also bestenfalls immer mal wieder neu errichten, um nicht quer durch die halbe Welt zu eurer Basis zurückkehren zu müssen.

Valheim: So erhaltet ihr Bronze – Guide (Lösung)

Kupfer und Zinn zu besitzen ist ja schon ganz schön und gut, doch um wirklich effektive Ausrüstungsgegenstände und Waffen herstellen zu können, benötigt ihr Bronze, ein Metall, dass in der Regel nicht einfach so in der Welt von „Valheim“ gefunden werden kann, sondern hergestellt werden muss. Und genau dafür benötigt ihr auch Kupfer und Zinn, denn die beiden Erze können in einem Schmelzofen eingeschmolzen und in einer Schmiede zu Bronze kombiniert werden.

Wie kann ich einen Schmelzofen und eine Schmiede bauen? Die letzte Herausforderung auf eurem Weg, Bronze herzustellen, dürfte also nur noch darin liegen, einen Schmelzofen (Smelter) und eine Schmiede (Forge) zu bauen, denn dafür benötigt ihr neben Holz und Steinen auch noch den Kern eines Surtlings. Diese Wesen können ebenfalls im Dunkelwald von „Valheim“ angetroffen werden und lassen manchmal einen solchen Kern fallen, deutlich schneller gelangt ihr an diese Materialien jedoch, wenn ihr eine der Grabkammern im Dunkelwald plündert.

Valheim: 10 Überlebenswichtige Tipps und Tricks für Anfänger – Guide (Lösung)

Grabkammern sind unterirdische Höhlen, die überall im Dunkelwald gefunden werden können und in denen ihr es meist mit einer Vielzahl an Skeletten zu tun bekommt. Doch Wikinger, die sich den Weg freikämpfen, finden in den staubigen Katakomben meist genügend Kerne von Surtlingen, um die Schmiede, einen Schmelzofen und sogar noch zwei Teleporter bauen zu können.