Cyberpunk 2077: Sex mit Johnny Silverhand? Nicht mit CD Projekt – lässt Mod entfernen

Es gibt eine Mod für Cyberpunk 2077, die V Sex mit Johnny Silverhand haben lässt und wenig überraschend stieß sie auf große Aufmerksamkeit im Netz. Doch CD Projekt ließ sie wieder entfernen.

Die Grundidee der Modifikation sieht vor, dass das Modell eines JoyToys (Sexbots) mit dem von Johnny Silverhand getauscht wird. Da wir mit den JoyToys Sex haben können in „Cyberpunk 2077“, ist es so also im Grunde mit recht wenig Aufwand möglich, eine Romanze mit Johnny Silverhand zu inszenieren, obgleich es sich hierbei am Ende eher um eine rein körperliche Angelegenheit handelt.

Sex mit Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

CD Projekt fand die Idee nicht so toll und ließ die Mod von Catmino respektive Links zur Mod auf Nexusmods kurzerhand wieder entfernen.

So wie die Mod den Charakter aufzeige, sei es nicht von CDP vorgesehen gewesen, was wiederum schädlich gegenüber dem Künstler Keanu Reeves wäre:

„Unsere wichtigste Rolle bei benutzergenerierten Inhalten, Gaming-Mods im Speziellen, ist es, dass keine Schäden gegenüber anderen Personen entstehen.“

So oder so ist die Mod recht merkwürdig, da das verbaute Modell von Silverhand während des Geschlechtsverkehrs noch die Klamotten trägt. Das liegt wohl daran, dass kein Modell des Charakters im Spiel existiert, bei dem er nackt ist. CD Projekt meint weiter im Statement:

„Daher müssen die Erschaffer von Faninhalten sicherstellen, dass sie die Erlaubnis von allen betroffenen Parteien haben.“

Abschließend sei erwähnt, dass die Mod an sich nicht nur das Modell von Johnny Silverhand austauscht, sondern auch weitere Charaktermodelle auf die JoyToys projiziert werden können. So könnte man also theoretisch auch mit weiteren bekannten Persönlichkeiten Sex haben in „Cyberpunk 2077“.

Da es noch mehrere bekannte Gesichter wie Hideo Kojima oder Alanah Pierce ins Spiel geschafft haben, ist es am Ende nicht nur eine Mod, die euch mit Silverhand Sex haben lässt.

Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 im neuen Tesla spielen, Elon Musk macht es möglich

So oder so sind solche Mods also nicht im Interesse des Entwicklerstudios und können sicherlich auch Schäden gegenüber den betroffenen Personen anrichten. Denn für solche Szenen haben sie immerhin nicht Modell gestanden. Von daher überlegt euch lieber zweimal, ob ihr solche Mods wirklich verwenden möchtet.