Für viele Spieler von Cyberpunk 2077 ist die Figur Johnny Silverhand ganz genau das, was CD Projekt RED für diesen Charakter geplant hatte, nämlich ein cooler Draufgänger und ein ganz kleines bisschen auch eine verquere Vorbildfigur. Und auch wenn wohl nur davon abgeraten werden kann, es Johnny gleichzutun, so gibt es doch nicht wenige, die trotzdem versuche in seine Fußstapfen zu treten.

Dies ist nicht nur am Ende der Story möglich, sondern auch in Sachen Optik. Schließlich könnt ihr in „Cyberpunk 2077“ nicht nur die Kleidung und die handgefertigte Waffe von Silverhand finden, sondern auch seinen geliebten Porsche 911 II (930) Turbo. Wo ihr den silbernen Flitzer finden könnt und was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Es sollte wohl erwähnt werden, dass der Porsche von Johnny Silverhand nur in einer einzigen Mission gefunden werden kann und zwar in Chippin‘ In. Und dies auch nur, wenn ihr am Ende der Mission die richtige Entscheidung trefft. Verpasst ihr diese Nebenmission oder verbaut euch den Weg zum Porsche durch eine falsche Antwort, kann das gute Stück nicht mehr eingesammelt werden.

© CD Projekt/PlayCentral.de

Aber von Anfang an. Um „Chippin‘ In“ freizuschalten, müsst ihr erst eine andere Nebenaufgabe absolvieren, nämlich Tapeworm. Diese Nebenmission genießt selbst in Cyberpunk 2077 einen Sonderstatus, denn sie besteht lediglich aus vier Dialogsequenzen mit Johnny, die sich nach vier ganz bestimmten Punkten der Hauptkampagne ereignen:

Wenn ihr das Clouds am Ende von Automatic Love verlasst

verlasst Auf dem Weg zur Kapelle, nachdem ihr am Ende von Transmission mit Alt gesprochen habt

mit gesprochen habt Nach eurer Unterhaltung mit Anders Hellman am Ende von Life During Wartime

am Ende von Nachdem ihr am Ende von Search and Destroy mit Hanako Arasaka gesprochen habt

Ab diesem Zeitpunkt ist es euch theoretisch bereits möglich das Finale des Spiels zu erreichen, allerdings werden nun auch eine ganze Reihe an Nebenaufgaben freigeschaltet, die Johnnys Vergangenheit betreffen. Eine davon hört wie bereits erwähnt auf den Namen „Chippin‘ In“ und in dieser primären Nebenmission ist es auch möglich, Johnny Silverhands alten Wagen, einen Porsche 911 II (930) Turbo zu erhalten.

Cyberpunk 2077: So erhaltet ihr Johnny Silverhands Porsche – Guide (Lösung)

Habt ihr euch um die Nebenaufgabe „Tapeworm“ gekümmert, geht zum Afterlife und sprecht dort mit Johnny. Nach dem Ende der Szenen mit Johnny und Rogue findet ihr euch in einem Hotelzimmer in Northside wieder. Als Nächstes solltet ihr euch erst einmal um andere Missionen kümmern, bis sich Rogue schließlich wieder bei V meldet. Ab jetzt wird es interessant.

© CD Projekt

Folgt der Mission bis zu dem Finale auf dem Bahngelände, wo es zur Schießerei mit einem von Adam Smashers Untergebenen kommt, Grayson. Der Kampf ist nicht sonderlich schwer, doch solltet ihr euch gut überlegen, wie ihr nach eurem Sieg mit Grayson umgeht, denn eine falsche Antwort macht es unmöglich, Johnny Silverhands Porsche zu erhalten. Sobald ihr euch entscheiden müsst, was mit Grayson passieren soll, empfehlen wir euch ihn zu verschonen.

Sagt Grayson, dass heute sein Glückstag sei und ihr erhaltet von ihm einen Schlüssel, der euch Zugang zum besagten Porsche verschafft. Sprecht im Anschluss mit Johnny, der in der Nähe auf einer Kiste sitzt, um eine genaue Instruktion zu erhalten, in welchem Container sich der Wagen befindet. Nun müsst ihr nur noch der neuen Markierung folgen und schon bald seid ihr der stolze Besitzer von einem Porsche 911 II (930) Turbo.

©CD Projekt