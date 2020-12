Cyberpunk 2077 – Johnny Silverhands Kleidungsstücke und Waffe: So erhaltet ihr einmaliges Kleidungsset – Lösung (Guide)

Wer ist der coolste Kerl in ganz Night City? Richtig, Johnny Silverhand, gespielt von dem Hollywoodstar Keanu Reeves. Wer genauso cool sein möchte wie Johnny, kann in Cyberpunk 2077 seine Klamotten und sogar seine Waffe finden und selbst anlegen.

Wo ihr diese einmaligen Kleidungsstücke und die besondere Waffe der Legende, Malorian Arms 3516, finden könnt und was ihr machen müsst, um sie zu erhalten, verraten wir euch in diesem kurzen Guide.

Cyberpunk 2077: Johnny Silverhands-Items finden – Guide

In der folgenden Auflistung findet ihr die Kleidungsstücke von Johnny Silverhand, die es weder zu kaufen noch zu finden gibt. Stattdessen müsst ihr in Cyberpunk 2077 ganz bestimmte Missionen absolvieren, um dieses legendäre Set in die Finger zu bekommen. Die Klamotten sind mit dem Freischalten einer Trophäe beziehungsweise eines Erfolgs verbunden. Einige davon könnt ihr verpassen, daher solltet ihr diesen Guide aufmerksam studieren.

Lösung: Johnnys T-Shirt finden

Ihr erhaltet Johnnys T-Shirt automatisch am Ende der Nebenmission NM-34, Parasite. Die Mission wird manchmal auch als Tapeworm bezeichnet.

Diese Nebenaufgabe ist recht ungewöhnlich, da sie nur aus vier Dialogsequenzen mit Johnny besteht. Diese Dialoge werden nach vier ganz bestimmten Punkten der Hauptgeschichte ausgelöst, nämlich am Ende von HM-12, Automatic Love, auf dem Weg zur Kapelle am Ende von HM-18, Transmission, nach eurer Unterhaltung mit Anders Hellman am Ende von HM-21, Life During Wartime, und nachdem ihr am Ende von HM-25, Search and Destroy, mit Hanako Arasaka gesprochen habt.

Lösung: Johnnys Pilotenbrille

Die Pilotenbrille bekommt ihr in „Cyberpunk 2077“ automatisch, während der Nebenmission NM-35, Chippin‘ In. Um diese Mission freizuschalten, müsst ihr zuvor die Nebenmission NM-34, Tapeworm/Parasite, abgeschlossen haben. Begebt euch dann zum Afterlife und sprecht am Eingang mit Johnny, um die Mission zu starten.

Lösung: Johnnys Hose

Ihr wollt auch so eine coole Hose wie Johnny Silverhand haben? Mit unserem Guide erfahrt ihr, wie das Realität werden kann. Ihr findet das gute Stück bei dem Psychofan-Auftrag in einem pinken Koffer im Schlafzimmer. Psychofan ist bereits mit Street Cred Stufe 1 verfügbar.

Nehmt die Mission an und begebt euch zu dem markierten Wohngebäude. Der Code für die Tür in dieser Mission lautet „2065“.

Lösung: Johnnys Schuhe

Die Schuhe dieser Night City-Legende findet ihr während des Familienerbstück-Auftrags, und zwar in dem Schrank mit dem Bootleg. Diese Mission ist erst ab Street Cred Stufe 4 verfügbar und nachdem ihr HM-19, Ghost Town, abgeschlossen habt.

Lösung: Johnny Silverhands Waffe finden!

Diese besondere Pistole namens Malorian Arms 3516 erhaltet ihr von Grayson in Nebenmission NM-35, Chippin‘ In.

Um diese Mission freizuschalten, müsst ihr zuvor die Nebenmission NM-34, Tapeworm/Parasite, abgeschlossen haben. Begebt euch dann zum Afterlife und sprecht am Eingang mit Johnny, um die Mission zu starten.