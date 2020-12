Cyberpunk 2077: Die Liste aller Trophäen für PS4, PS5 und den Xbox-Gamerscore

Wem es in Cyberpunk 2077 noch nicht genug zu tun gibt, kann sich ans Abarbeiten der Trophäenliste machen, um die begehrte Platintrophäe auf PS4 oder PS5 freizuschalten oder den Gamerscore für die Xbox zu knacken.

Trophäenliste zu Cyberpunk 2077

Wie viele Trophäen in Gold, Silber und Bronze müsst ihr freischalten, um in „Cyberpunk 2077“ Platin oder den 1000er-Gamescore freizuschalten? Wir haben die Antwort für euch in der kompletten Trophy-Übersicht. Außerdem verraten wir euch, welche Herausforderungen hinter den Achievements stecken und welche Exemplare verpassbar sind.

Wir sprechen an dieser Stelle eine Spoiler-Warnung aus, da einige Trophäentitel, etwas über Charaktere und Story von „Cyberpunk 2077“ verraten könnten.

Bronze: 26

Silber: 17

Gold: 1

Platin: 1

Gesamtanzahl: 45

Platin

Never Fade Away: Schalte alle Trophäen frei.

Gold

Die Welt (90): Die Hauptgeschichte beenden.

Silber

Der Teufel (30): Hilf Takamura dabei, den Tod von Saburo Arasaka zu rächen.

(30): Hilf Takamura dabei, den Tod von Saburo Arasaka zu rächen. Der Stern (30): Verlasse Night City mit den Aldecaldos.

(30): Verlasse Night City mit den Aldecaldos. Die Sonne (30): Werde zur Afterlife-Legende.

(30): Werde zur Afterlife-Legende. Die Mäßigkeit (30): Überlasse deinen Körper Johnny Silverhand.

(30): Überlasse deinen Körper Johnny Silverhand. Breathtaking (30): Sammle alle Items, die früher Johnny Silverhand gehörten.

(30): Sammle alle Items, die früher Johnny Silverhand gehörten. Wild Wild Watson (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Watson ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Watson ab. Grüße aus Pacifica (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Pacifica ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Pacifica ab. Das wüste Land (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in den Badlands ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in den Badlands ab. Little Tokyo (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Westbrook ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Westbrook ab. One Upon a Time in Heywood (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Heywood ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Heywood ab. Kleiner Mann – was nun? (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Santo Domingo ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte in Santo Domingo ab. Lichter der Großstadt (30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte im Stadtzentrum ab.

(30): Schließe alle Aufträge und NCPD-Scanner-Delikte im Stadtzentrum ab. CHOOH2 im Blut (30): Kaufe alle erhältlichen Fahrzeuge.

(30): Kaufe alle erhältlichen Fahrzeuge. Shot to the Heart (30): Töte oder überwältige 300 Gegner mit Fernkampfwaffen.

(30): Töte oder überwältige 300 Gegner mit Fernkampfwaffen. Hit´em Up (30): Töte oder überwältige 100 Gegner mit Nahkampfwaffen.

(30): Töte oder überwältige 100 Gegner mit Nahkampfwaffen. Der wandernde Narr (30): Finde alle Tarot-Graffiti der Mission Fool on the Hill.

(30): Finde alle Tarot-Graffiti der Mission Fool on the Hill. Afterlife-Legende (30): Erreiche maximale Street Cred.

Bronze

Ich bin das Gesetz (20): Schließe alle Cyberpsycho-Attacken ab.

(20): Schließe alle Cyberpsycho-Attacken ab. Bonusmeilen (20): Finde alle Schnellreise-Datenterminals.

(20): Finde alle Schnellreise-Datenterminals. Der Narr (15): Werde zum Söldner.

(15): Werde zum Söldner. Die Liebenden (15): Klaue den Relic.

(15): Klaue den Relic. Der Eremit (15): Finde Alt Cunningham.

(15): Finde Alt Cunningham. Das Rad des Schicksals (15): Befrage Anders Hellman.

(15): Befrage Anders Hellman. Die Hohepriesterin (15): Sprich mit Hanako Arasaka.

(15): Sprich mit Hanako Arasaka. Freund und Helfer (15): Schließe River Wards Storyline ab.

(15): Schließe River Wards Storyline ab. Ein Hoch auf schlechte Entscheidungen (15): Schließe Kerry Eurodynes Storyline ab.

(15): Schließe Kerry Eurodynes Storyline ab. Judy gegen Night City (15): Schließe Judy Alvarez Storyline ab.

(15): Schließe Judy Alvarez Storyline ab. Sturm und Drang (15): Schließe Panam Palmers Storyline ab.

(15): Schließe Panam Palmers Storyline ab. Dancing with my Axe (15): Sieh dir zusammen mit Rogue Bushido X an.

(15): Sieh dir zusammen mit Rogue Bushido X an. Vollkörperkonversion (15): Installiere in jedem Körperteil und System mindestens ein Implantat.

(15): Installiere in jedem Körperteil und System mindestens ein Implantat. Gun Fu (15): Töte oder überwältige im Nahkampf 3 Gegner kurz nacheinander mit einem Revolver oder einer Pistole.

(15): Töte oder überwältige im Nahkampf 3 Gegner kurz nacheinander mit einem Revolver oder einer Pistole. Christmas Tree Attack (15): Schließe ein Breach-Protokoll mit mindestens 3 hochgeladenen Daemons ab.

(15): Schließe ein Breach-Protokoll mit mindestens 3 hochgeladenen Daemons ab. Zehn vor zehn (15): Erreiche das höchste Level in einer Fertigkeit.

(15): Erreiche das höchste Level in einer Fertigkeit. Tontaubenschießen (15): Schieße eine gegnerische Granate mit einem Revolver aus der Luft.

(15): Schieße eine gegnerische Granate mit einem Revolver aus der Luft. Zwei Köpfe, eine Kugel (15): Töte oder überwältige 2 Gegner mit demselben Schuss aus einem Scharfschützengewehr.

(15): Töte oder überwältige 2 Gegner mit demselben Schuss aus einem Scharfschützengewehr. Unsanfte Landung (15): Führe mit aktiviertem Berserk eine Superhelden-Landung aus und töte oder überwältige 2 Gegner.

(15): Führe mit aktiviertem Berserk eine Superhelden-Landung aus und töte oder überwältige 2 Gegner. Die Stanislawski-Methode (15): Benutze 10-mal eine Dialogoption für Vs Lebensweg.

(15): Benutze 10-mal eine Dialogoption für Vs Lebensweg. Kunsthandwerk (15): Stelle 3 legendäre Items her.

(15): Stelle 3 legendäre Items her. Daemon in the Shell (15): Töte oder überwältige 3 Gegner mit einem einzigen Granatenzündung-Quickhack.

(15): Töte oder überwältige 3 Gegner mit einem einzigen Granatenzündung-Quickhack. Schneller als der Tod (15): Töte oder überwältige 50 Gegner, während die Zeit verlangsamt ist.

(15): Töte oder überwältige 50 Gegner, während die Zeit verlangsamt ist. War da was? (15): Setze den Quickhack Ablenkungsmanöver 30-mal ein, ohne Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen.

(15): Setze den Quickhack Ablenkungsmanöver 30-mal ein, ohne Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. V wie Vendetta (15): Belebe dich mit Zweites Herz wieder und töte oder überwältige deinen Mörder innerhalb von 5 Sekunden.

(15): Belebe dich mit Zweites Herz wieder und töte oder überwältige deinen Mörder innerhalb von 5 Sekunden. Rache ist süß (15): Töte oder überwältige einen Gegner, der eine Granate auf dich geworfen hat.

Gibt es verpassbare Trophäen?

Es gibt nur eine Trophäe oder entsprechende Gamerscore-Herausforderung, die ihr in „Cyberpunk 2077“ verpassen könntet und zwar Die Stanislawski-Methode. Hierfür müsst ihr nämlich 10 Mal eine spezielle Dialogoption eures Lebenspfads wählen, wofür bis zum Ende nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten habt.

Am Ende der Credits habt ihr außerdem die Möglichkeit noch einmal vor eure finale Mission zurückzukehren und die verschiedenen Enden von „Cyberpunk 2077“ freizuschalten. Damit genügt jedoch ein einmaliges Durchspielen, um alle Trophies erlangen zu können.

